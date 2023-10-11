Пусть пока что человечество только смотрит на звёзды, мечтая когда-то увидеть далёкие, пригодные для жизни миры и исследуя безжизненные планеты. Уже никто не сомневается, что когда-то мы обязательно покорим космос и будем полноправными хозяевами не только одной Земли.

Правда, остаётся множество нерешённых проблем – от враждебных условий до трудностей самого странствия. Фильмы про путешествия к другим мирам немногочисленны, но мы собрали для Вас небольшой список лучшего кино, в котором можно ощутить пусть почти всегда придуманную, но такую захватывающую экзотику других планет.

Интерстеллар

Рейтинг Кинопоиск — 8.6 / IMDB — 8.7 Жанр Фантастика, драма, приключения Производство США, Великобритания, Канада / 2014 Бюджет $165 000 000 Сборы в мире $774 136 705 Режиссёр Кристофер Нолан В ролях Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Маккензи Фой, Майкл Кейн, Дэвид Джеси, Уэс Бентли, Кейси Аффлек, Джон Литгоу, Мэтт Дэймон

Глубокий, многослойный и впечатляющий фильм, в котором сплетаются драма, фантастика и приключения, где с довольно строгой научной точностью воспроизводится возможное путешествие на другие планеты и те эффекты, с которыми человек может столкнуться в таких странствиях. Действие начинается в недалёком будущем.

Джозеф Купер, отставной пилот НАСА, живёт на ферме со своими детьми, выращивая кукурузу, почти единственную культуру ещё способную расти на погибающей Земле. Но ему приходится оставить детей и отправиться сквозь «кротовую нору» к другим планетам, чтобы найти новый дом для человечества.

Киноакадемия США назвала «Интерстеллар» лучшим фильмом 2-го десятилетия XXI века.

Аватар

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 7.9 Жанр Фантастика, боевик, драма, приключения Производство США / 2009 Бюджет $237 000 000 Сборы в мире $2 923 905 528 Режиссёр Джеймс Кэмерон В ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Уэс Стьюди, Лас Алонсо

Планета «Пандора» – совершенная фантазия Джеймса Кэмерона. Это богатый ресурсами и природой мир, который земляне будущего, ищущие перспективы развития для своей опустошённой планеты, обнаружили где-то в бесконечной вселенной, и, как водится, разделились на два лагеря.

Военные жаждут поработить местных дикарей и захватить щедрую планету. Учёные мечтают изучить этот мир и наладить добрососедские отношения с местной цивилизацией разумных гуманоидов. Так возник проект «Аватар», когда сознание человека перемещается в специально выращенное тело аборигена, который теперь может общаться с местными жителями на равных.

В 2022 году вышел сиквел «Аватар: Путь воды», но Кэмерон планирует создать ещё как минимум три истории о Пандоре.

Марсианин

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 8.0 Жанр Фантастика, приключения Производство США, Великобритания, Венгрия, Иордания / 2015 Бюджет $108 000 000 Сборы в мире $630 161 890 Режиссёр Ридли Скотт В ролях Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор, Кристен Уиг, Джефф Дэниелс, Майкл Пенья, Шон Бин, Кейт Мара, Себастиан Стэн, Аксель Хенни

Фильм режиссёра Ридли Скотта, в котором очень тщательно проработана научная составляющая. Разумеется, всё далеко не идеально, и в сюжет включено множество ещё не доказанных гипотез, но это и не документалистика, а история о выживании на чужой планете. Фильм основан на бестселлере Вейнера, и здесь очень сложно сказать, что лучше, книга или фильм.

Актёр Мэтт Дэймон исполняет роль Марка Уотни, астронавта, которого при спешной эвакуации экспедиции, сочтя погибшим, оставили на Марсе вместе с ненадёжным куполом станции и чрезвычайно скудными запасами. Марк, кажется, обречён на медленную смерть, но решает попробовать выжить, ежесекундно сражаясь с условиями, в которых выжить невозможно.

Этот фильм – самая финансово успешная работа Ридли Скотта, ставшая кассовым хитом и заработавшая множество наград.

Дюна

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 8.0 Жанр Фантастика, боевик, драма, приключения Производство США, Канада, Венгрия / 2021 Бюджет $165 000 000 Сборы в мире $402 027 830 Режиссёр Дени Вильнёв В ролях Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг

Этот фильм Дени Вильнёва – часть огромной культовой медиафраншизы, созданной по известному циклу «Хроники Дюны» американского фантаста Фрэнка Герберта. И вновь в центре сюжета вымышленная планета. Это Арракис, единственный мир, где производится «Пряность» – вещество, обеспечивающее межзвёздные перелёты и долголетие.

Действие происходит в будущем, где человечество расселилось по космосу, образовав причудливый конгломерат разнообразных систем правления и содружеств. Главный герой – Пол, наследник рода Атрейдес, родившийся на планете Каладане и вступивший в сражение за владение Арракисом против бывших властителей Харконненов на стороне коренных жителей планеты.

Дени Вильнёв для удобства экранизации разделил роман на 2 части. Второй фильм выйдет в прокат в марте 2024 года.

Автостопом по галактике

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 6.7 Жанр Фантастика, комедия, приключения Производство Великобритания, США / 2005 Бюджет $50 000 000 Сборы в мире $104 478 416 Режиссёр Гарт Дженнингс В ролях Мартин Фриман, Ясин Бей, Сэм Рокуэлл, Зои Дешанель, Билл Найи, Джон Малкович, Алан Рикман, Уорвик Дэвис, Анна Чэнселлор, Хелен Миррен

Экранизация бесконечно очаровательной ироничной фантастики Дугласа Адамса – ещё один фильм в списке путешествий на другие планеты, а их цивилизации – замечательная выдумка писателя. Завязка у этих приключений, правда, отчаянно мрачная. Земля погибает, целиком и полностью, вместе со всем населением.

В живых остаются только двое. Артур Дент, которого спас друг, развлекающийся на Земле в момент её уничтожения, и Триллиан, земная девушка, которая чуть раньше была похищена, чтобы насильно стать женой главы Галактического клуба деловых людей. Ах да, ещё и мыши, которые обрели (точнее, никогда не теряли, но притворялись) разум. Им всем вместе предстоит узнать причины гибели родной планеты и ответить на Самый Главный Вопрос.

Сценарий начинал писать сам Дуглас Адамс, а после его смерти в 2001 году закончили американец Кэри Киркпатрик и британец Гарт Дженнингс.

Другая Земля

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.9 Жанр Фантастика, драма, мелодрама Производство США / 2011 Бюджет $100 000 Сборы в мире $1 938 783 Режиссёр Майк Кэхилл В ролях Брит Марлинг, Уильям Мапотер, Робин Лорд Тейлор, Джордан Бэйкер, Флинт Биверэйг, Кумар Паллана, Мегган Леннон, Ай Диана, Дайан Цисла, Луис Вега

Несколько лет назад учёные вполне убедительно обосновали возможность существования параллельных миров. Независимый фильм «Другая Земля» – о путешествии на другую планету, идентичную нашей, каким-то образом оказавшуюся в нашей Вселенной, но из другого измерения. Фантазия довольно легкомысленная, но кто знает…

В центре сюжета Рода Уильямс, которая стала причиной аварии, где погибла вся семья Джона Берроуза. Пока она 4 года сидела в тюрьме, люди изучали новую открытую планету, которая стремительно приближается к Земле, точную её копию. Приняв участие в конкурсе на место в экспедицию на дубликат, Рода выигрывает билет и отдаёт его Джону, потому что там, на двойнике Земли, его семья, возможно, ещё жива.

Майк Кэхилл снимал фильм в родном городке Нью-Хейвене, где ему серьёзно помогали знакомые, друзья и просто местные жители, что помогло существенно сэкономить.

Прометей

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 7.0 Жанр Фантастика, ужасы Производство Великобритания, США / 2012 Бюджет $130 000 000 Сборы в мире $403 354 469 Режиссёр Ридли Скотт В ролях Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Гай Пирс, Логан Маршалл-Грин, Шон Харрис, Рейф Сполл, Иман Эллиотт, Бенедикт Вонг

Ещё одна увлекательная фантазия режиссёра Ридли Скотта об исследовании чужих планет и тайн Вселенной. Учёные обнаруживают среди наскальных рисунков исчезнувших цивилизаций несколько не связанных друг с другом изображений определённой звёздной системы, истолковав это, как своеобразное приглашение от творцов жизни, «Создателей».

В поисках ответов на вопрос о происхождении жизни на Земле, собрана экспедиция, которой предстоит обследовать далёкие планеты и столкнуться с угрозой, способной положить конец человеческой цивилизации.

Этот фильм – первый в трилогии приквелов к культовому «Чужому» того же Ридли Скотта. Вторым стал «Чужой: Завет» 2017 года, а третью часть серьёзно помотало по студиям и переписыванию идеи и сценария, но фильм «Чужой: Ромул» уже завершён и выйдет в августе 2024 года.

Валериан и город тысячи планет

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.4 Жанр Фантастика, фэнтези, боевик, приключения Производство Франция, Китай, Бельгия, Германия, ОАЭ, США, Канада / 2017 Бюджет $177 200 000 Сборы в мире $225 874 228 Режиссёр Люк Бессон В ролях Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер Хауэр

Очередной фильм про космос Люка Бессона, который не стал хитом, как «Пятый элемент», но вполне заслуженно получил неплохие рейтинги и очень симпатично смотрится в качестве путешествия по планетам будущего, заселённым разнообразными разумными расами.

В центре сюжета Валериан, пространственно-временной агент «Альфы», огромной космической станции землян, ставшей домом для множества населяющих её людей и инопланетян. Валериан получает запоздалый телепатический сигнал с далёкой мирной планеты Мюл, которая была уничтожена 30 лет назад, а позже вместе с напарницей Лорелин отправляется на очередную миссию, которая неожиданно оказывается связанной с той самой планетой Мюл.

Фильм основан на чрезвычайно популярном в Европе французском комиксе ««Валериан и Лорелин», который выпускался с 1967 по 2010 год.

Джон Картер

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.6 Жанр Фантастика, боевик, приключения Производство США / 2012 Бюджет $250 000 000 Сборы в мире $284 139 100 Режиссёр Эндрю Стэнтон В ролях Тейлор Китч, Линн Коллинс, Саманта Мортон, Уиллем Дефо, Томас Хейден Чёрч, Марк Стронг, Киран Хайндс, Доминик Уэст, Джеймс Пьюрфой, Брайан Крэнстон

Истории о марсианах – классика фантастического жанра. Сюжет приключенческого фильма Эндрю Стэнтона основан на первой книге «Марсианского цикла» Берроуза, автора «Тарзана». Кстати, у писателя есть и «Венерианский цикл».

Джон Картер – бывший офицер конфедератов, который в 1867 году находит странный медальон, переносящий его на погибающую от страшной войны планету Барсум, известную землянам, как Марс. Здесь его ждут опасные приключения, внушительные подвиги, и, конечно, любовь прекрасной принцессы Марса.

Забавно, но именно из-за кассового провала этого фильма руководитель «Диснея» Рич Росс покинул свой пост в 2012 году, но при этом в России фильм стал хитом, собрав 33 млн. долларов.

Риддик

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.4 Жанр Фантастика, боевик, триллер, приключения Производство Канада, США / 2013 Бюджет $38 000 000 Сборы в мире $98 337 295 Режиссёр Дэвид Туи В ролях Вин Дизель, Хорди Молья, Мэтью Нэйбл, Кэти Сакхофф, Дэйв Батиста, Боким Вудбайн, Рауль Макс Трухильо, Конрад Пла, Дэнни Бланко, Карл Урбан ,

Созданный в 90-х годах дуэтом сценаристов Уитов, персонаж Риддик стал героем нескольких кинокартин, игр и анимационных фильмов. Он беглый преступник, которого постоянно преследуют охотники за головами, один из выживших людей с опустошённой планеты Фурия. Фильмы о Риддике, которого играет Вин Дизель – отличное развлечение для любителей межпланетных путешествий и фантастических боевиков.

Через 5 лет после событий, описываемых в «Хрониках Риддика» он покидает некромонгеров и отправляется на родную планету, но оказывается вовсе не там, где предполагал. Необитаемый мир, куда Риддика доставляют обманом, оказывается очень жестоким. Герою вновь придётся бороться за своё выживание и свободу с наёмниками и опасностями чужого мира.

Из-за задержки финансирования производство фильма оказалось под угрозой, и Вин Дизель потратил свои деньги, чтобы спасти проект.

Космос между нами

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.4 Жанр Фантастика, драма, мелодрама Производство США, Китай / 2016 Бюджет $30 000 000 Сборы в мире $16 080 475 Режиссёр Питер Челсом В ролях Бритт Робертсон, Эйса Баттерфилд, Гари Олдман, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери, Трей Такер, Скотт Такеда, Сара Минник, Райан Джейсон Кук, Б.Д. Вонг

Милая романтическая драма о любви двух молодых людей с разных планет. Человечество только-только начинает осваивать Марс. 16-летний Гарднер Эллиот, родившийся и выросший на Красной планете, знакомится в интернете с землянкой Талсой и влюбляется в неё.

Однако Гарднер, привыкший к марсианской гравитации, не может жить на Земле. Окружающие его учёные и врачи изо всех сил пытаются решить эту проблему и помочь парню, и даже организуют ему недолгую экскурсию на Землю, где он встречается с Талсой и вместе с нею сбегает из-под опеки, чтобы отыскать своего отца, рискуя собственной жизнью.

Сцена прилёта на Землю снималась на космодроме в Нью-Мексико.

Поступь хаоса

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 5.7 Жанр Фантастика, фэнтези, боевик, приключения Производство США, Канада, Гонконг, Люксембург / 2021 Бюджет $125 000 000 Сборы в мире $26 508 132 Режиссёр Даг Лайман В ролях Том Холланд, Дейзи Ридли, Демиан Бичир, Дэвид Ойелоуо, Курт Саттер, Синтия Эриво, Бетани Энн Линд, Мадс Миккельсен, Ник Джонас, Рэй Маккиннон

В 2257 году нашей эры на планете, называемой Новым Светом, в небольшом городке Прентисстаун живёт главный герой этой истории, молодой Тодд Хьюитт. Люди, колонизировавшие эту планету, столкнулись с двумя проблемами. Первая – раса туземцев, которые были более чем недовольны новыми поселенцами, и именно они перебили всех женщин в Прентисстауне. Вторая беда – ментальный шум, возникающий оттого, что все слышат мысли всех.

И вот однажды Тодд неподалёку от города находит разбитый космический корабль и выжившую на нём девушку, что становится началом его приключений.

Фильм не выходил в прокат 4 года, так как его большую часть уже после завершения первого варианта, решили переснять.

Хищники

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.4 Жанр Фантастика, боевик, триллер, приключения Производство США / 2010 Бюджет $40 000 000 Сборы в мире $127 233 108 Режиссёр Нимрод Антал В ролях Эдриан Броуди, Тофер Грейс, Алиси Брага, Уолтон Гоггинс, Олег Тактаров, Лоренс Фишбёрн, Дэнни Трехо, Луис Одзава, Махершала Али, Кэри Джонс

Несколько человек, каждый из которых был наёмником, гангстером, осуждённым преступником или военным, приходят в себя среди джунглей другой планеты. Они постепенно находят всё новых участников и выбираются из леса на возвышенность, где понимают, что очутились на другой планете.

Невольным лидером группы становится бывший военный Ройс. Жестоким человеческим хищникам, невольно ставшими соратниками, предстоит схватка с инопланетянами, живущими на этой планете, и считающими всё живое своей законной охотничьей добычей.

Это третий фильм вселенной «Хищника», который стал успешным в прокате и снимался на Гавайях и в Техасе.

Европа

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.4 Жанр Фантастика, триллер, драма, детектив, приключения Производство США / 2012 Сборы в США $125 687 Режиссёр Себастьян Кордеро В ролях Кристиан Камарго, Анамария Маринка, Микаэл Нюквист, Дэниэл У, Каролина Выдра, Шарлто Копли, Эмбет Дэвидц, Исайя Уитлок мл., Дэн Фоглер, Нил Деграсс Тайсон

Любопытный фильм, созданный в жанре превдодокументалистики и в формате «найденные плёнки». Крупная частная корпорация снаряжает экспедицию к шестому спутнику Юпитера, проверяя утверждения учёных о возможности зарождения жизни на покрытой льдами Европе.

Из-за серьёзной солнечной бури двое членов экипажа вынуждены выйти в открытый космос для починки корабля, и один из них погибает. Добравшись до места, команда начинает исследования, которые будут настолько же впечатляющими, насколько и гибельными для людей.

Европа действительно интересует учёных из-за своей атмосферы, состоящей из разреженного кислорода, и поверхности, покрытой льдом, под которым, предположительно, может находиться большой океан. Автоматическая станция Europa Clipper, которая проверит обитаемость Европы, отправится туда в октябре 2024 года.

Перспектива

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.3 Жанр Фантастика, триллер, драма Производство США, Канада / 2018 Бюджет $4 000 000 Сборы в мире $22 777 Режиссёр Кристофер Колдуэлл, Зик Эрл В ролях Софи Тэтчер, Педро Паскаль, Джей Дюпласс, Люк Питцрик, Артур Деранло, Андре Ройо, Алекс Макколи, Даг Доусон, Криста Джонсон, Брайан Гюнтер

Деймон и Си – отец и дочь, охотники за сокровищами других планет. Заключив контракт на доставку драгоценных орелаков – камней, растущих внутри подземных животных одной из диких планет, они отправляются в путь.

На планете герои сталкиваются с кучей проблем, вплоть до поломки своего челнока, а затем и с парочкой конкурентов. После конфликта в живых остаются только Си и чужак Эзра, которым придётся сотрудничать, чтобы выжить на ядовитой планете и вернуться с добычей домой.

Режиссёр Зик Эрл и его напарник Кристофер Колдуэлл сняли этот фильм по собственной короткометражной ленте 2014 года, и это их полнометражный дебют.

Солярис

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 6.2 Жанр Фантастика, драма, мелодрама, детектив Производство США / 2002 Бюджет $47 000 000 Сборы в мире $30 002 758 Режиссёр Стивен Содерберг В ролях Джордж Клуни, Наташа Макэлхоун, Виола Дэвис, Джереми Дэвис, Ульрих Тукур, Джон Чо, Морган Руслер, Шэйн Скелтон, Донна Кимболл, Майкл Инсайн

«Солярис» – культовое произведение Станислава Лема, оказавшее огромное влияние на жанр научной фантастики. Представленный фильм – вторая экранизация книги, после фильма Тарковского 1972 года. На этот раз за дело взялся Содерберг.

Итак, в будущем в системе Альфы Водолея люди открыли удивительную планету, заселённую единственным существом – разумным океаном, с которым никак не удаётся установить контакт. Его изучают издали, с космической станции, кружащей вокруг планеты. Сюда прибывает главный герой Крис Кельвин, который обнаруживает запустение на станции. Все члены экспедиции покончили с собой, за исключением двух оставшихся, производящих впечатление сумасшедших…

Станислав Лем, будучи ещё живым во время выхода фильма, высказался по его поводу примерно так: «Я думал, экранизация Тарковского была худшей версией моей книги, пока не увидел фильм Содерберга».

После нашей эры

Рейтинг Кинопоиск — 5.8 / IMDB — 4.8 Жанр Фантастика, приключения, боевик Производство США / 2013 Бюджет $130 000 000 Сборы в мире $243 611 982 Режиссёр М. Найт Шьямалан В ролях Джейден Смит, Уилл Смит, Софи Оконедо, Зои Кравиц, Гленн Моршауэр, Кристофер Хивью, Саша Дхаван, Крис Гир, Диего Клаттенхофф, Дэвид Денман

Фильм режиссера М. Найта Шьямалана с Уиллом Смитом и его сыном Джейденом в главных ролях, история о том, что в далёком будущем для человечества Земля стала чужой планетой, на которой почти невозможно выжить.

Отец Сайфер и сын Китай путешествуют в космосе и терпят крушение на Земле, оставленной людьми тысячу лет назад. Планета превратилась в дикие джунгли, заселённые страшными хищниками, а корабль отца и сына развалился на куски. Сайфер сломал обе ноги при жёсткой посадке, и теперь его юному сыну предстоит в одиночку преодолеть сотню километров враждебной земли, чтобы добраться до обломка их корабля, в котором есть аварийный маяк.

Этот фильм, как и другие произведения Шьямалана, прогремел, но с отрицательным результатом. Он был включён во все списки худших фильмов года и был номинирован на антипремию «Золотая малина» в 6-ти категориях.

Сумуру

Рейтинг Кинопоиск — 5.1 / IMDB — 3.6 Жанр Фантастика, фэнтези, приключения Производство ЮАР, Канада, Великобритания, Германия / 2003 Режиссёр Даррелл Рудт В ролях Александра Камп-Грёнефельд, Майкл Шэнкс, Симона Левин, Теренс Бриджетт, Дэвид Лазарус, Кэйси Б. Долан, Надя Кретщмер, Петра Роше

Южноафриканский фильм о далёкой планете Антар, которую колонизировали люди во время активной космической экспансии. Первые 40 лет колония активно обменивалась сообщениями с ближайшей базой на Сириусе, но затем связь просто исчезла. И за следующие 900 лет никто не заинтересовался судьбой переселенцев.

Земляне Адам и Джейк – два разведчика, которые планируют узнать судьбу колонии на Антаре. Они выясняют, что цивилизация там пошла извилистым путём, и всем заправляют женщины. Мужчины малочисленны и используются лишь для рабского труда. А самой планете осталось жить каких-то два месяца…