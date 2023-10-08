Наука давно разработала непротиворечивые теории перемещения в пространстве, времени и между мирами с помощью «кротовых нор». Правда, даже до изучения этого космического феномена ещё далеко, не говоря о контроле или практической реализации. Но это не смущает фантастов, вовсю использующих телепортацию в своих произведениях, по которым затем снимаются фильмы.

Предлагаем Вам список лучших фильмов и сериалов про телепортацию на расстояние. И кто знает, возможно, пока мы наслаждаемся просмотром кино, какой-нибудь высоколобый учёный уже строит сеть телепортов, чтобы налегке путешествовать по миру без багажа и покупки билетов.

Койот

Рейтинг IMDB — 3.7 Жанр Фантастика Производство Великобритания / 2023 Режиссёр Дастин Кертис Мерфи В ролях Терика Уилсон-Рид, Борислава Стратиева, Эйлиш Саймонс, Рухчиай Белленнеа, Крис Кириаку, Берудже Кхан, Ричард Гловер, Тиан Чаудри, Соня Верь, Джулиан Фериа

Свеженькая британская антиутопия, созданная в традиционном английском качественном занудстве. По сути, этот инди-фильм – социальная критика, приправленная для колорита научной фантастикой. Всё начинается в недалёком будущем с описания технологии телепортации, которой широко пользуются иммигранты, часто создавая конфликтные ситуации.

Затем фокус смещается на двух основных героинь этой истории. Аня и Екатерина – близкие подруги, живущие в диктаторской Федерации на территории бывшей Молдовы. Увязнув в конфликте с полицией, девушки отправляются к контрабандисту Вас Нико, который за большие деньги телепортирует людей, куда они пожелают. Накоплений девушек не хватает на обеих, и в Англию отправляется только Екатерина, сразу попадая в большие неприятности.

Премьера «Койота» состоялась в рамках кинофестиваля в Ромфорде, Великобритания, который проходил с 24 по 30 мая 2023 года.

Импульс (сериал)

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 7.4 Жанр Фантастика, боевик, триллер, драма Производство США / 2018 Режиссёр Майрзи Алмас, Алекс Калимниос, Мэгги Кили В ролях Мэдди Хассон, Сара Дежарден, Энука Окума, Крэйг Арнольд, Мисси Пайл, Мэтт Гордон, Каллум Кит Ренни, Дэниэл Маслани, Тэннер Стайн, Тара Рослинг

Когда на 16-летнюю Генри Коулз обратил внимание самый популярный парень её школы, капитан баскетбольной команды Клэй Бун, она была почти счастлива. Но вскоре Клэй попытался её изнасиловать в своём грузовичке. Генри насмерть перепугалась… И очнулась уже в другом месте. Грузовик же оказался наполовину смят, а Клэй остался парализованным.

Так Генри узнаёт, что в стрессовых ситуациях может телепортироваться, но разрушает всё в отправной точке и не контролирует конечный пункт назначения. Ей предстоит овладеть своими способностями, узнать многое о своём прошлом и встретиться с людьми, способными ей помочь.

Этот сериал – свободное продолжение фильма 2008 года «Телепорт» и базируется на той же серии книг Стивена Гулда «Jumper».

Люди будущего (сериал)

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 7.2 Жанр Фантастика, боевик, драма Производство США / 2013 Режиссёр Дермотт Даунс, Дэнни Кэннон, Гай Норман Би В ролях Робби Амелл, Пейтон Лист, Люк Митчелл, Аарон Ю, Марк Пеллегрино, Мадлен Манток, Сара Кларк, Джеффри Пирс, Саймон Мерреллс, Джейкоб Коган

Научно-фантастический сериал, события которого разворачиваются в будущем, где в результате эволюции у некоторых людей появляются способности «Три Т» – телепатия, телекинез и телепортация.

Это довольно редкое явление, и за подобными людьми охотится организация «Ультра», уничтожая ненавистных «мутантов». В центре сюжета молодой Стивен Джеймсон, обладающий всеми тремя «Т» и впридачу способный останавливать время. Он выясняет, что его пропавший отец искал безопасное место для «Людей будущего», а его родной дядя возглавляет «Ультру» и приглашает племянника работать на него. Стивен соглашается, но лишь затем ,чтобы проникнуть в планы дядюшки и помогать другим людям со сверхспособностями.

Сериал основан на британском многосерийном шоу 70-х с тем же названием.

Таинственный портал (сериал)

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 7.4 Жанр Фэнтези, приключения, семейный Производство Австралия, Ирландия / 2004 Режиссёр Джеймс Богл, Деклан Имис В ролях Захари Гарред, Линн Стайлз, Даниэль Фокс-Кларк, Барбара Гриффин, Питер Динин, Кирсти Хиллхаус, Грег МакНейлл, Роберт Шиэн, Джоэль Тернер, Челси Джонс

Австралийско-ирландский подростковый приключенческий сериал, рассказывающий о двух школьниках с разных континентов, которые подружились в самых необычных обстоятельствах. Это симпатичная комедия положений с отличным юмором и динамикой.

Австралиец Бретт Миллер вместе со своей семьёй переезжает в новый дом, и в подвале обнаруживает таинственный портал. Войдя в него, Бретт оказывается в ирландском пансионате для девочек, где знакомится с Ханной О’Флахерти. Ханна помогает Бретту в этой неловкой ситуации и взамен берёт с него обещание показать ей Австралию. Так начинаются приключения друзей, которые путешествуют и пытаются выяснить тайну возникновения этого удивительного портала.

Сценарий к сериалу создал австралийский писатель и сценарист Джон Рэпси.

Муха

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.6 Жанр Ужасы, фантастика, драма Производство США / 1986 Бюджет $15 000 000 Сборы в мире $60 629 159 Режиссёр Дэвид Кроненберг В ролях Джефф Голдблюм, Джина Дэвис, Джон Гец, Джой Баушел, Лесли Карлсон, Джордж Чувало, Майкл Коупмен, Дэвид Кроненберг, Кэрол Лазар, Шон Хьюит

В теме телепортации невозможно не упомянуть классический культовый хоррор, созданный по рассказу француза Жоржа Ланжелана и входящий в список пятисот лучших фильмов ужасов всех времён.

Изобретение учёного Сета Брандла позволяет мгновенно перемещать предметы между «телеподами», сетью кабин для телепортации. Живая материя погибает при перемещении, но учёный планирует решить и эту проблему. Работу Брандла документирует журналистка и его любовница Вероника.

После бессонных ночей, упорного труда и экспериментов, Сет успешно телепортируется сам, не заметив, что в телепод вместе с ним залетела муха. В процессе перемещения ДНК человека и насекомого сливаются, что приводит к ужасающим последствиям.

Этот фильм является ремейком более ранней экранизации произведения Ланжелана – одноимённой киноленты 1958 года.

Меняющие реальность

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 7.0 Жанр Фантастика, триллер, мелодрама Производство США / 2011 Бюджет $51 000 000 Сборы в мире $127 869 379 Режиссёр Джордж Нолфи В ролях Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Энтони Маки, Джон Слэттери, Теренс Стэмп, Майкл Келли, Энтони Руйвивар, Дэвид Бишинс, Джонни Чикко, Брайан Хейли

Умный и интересный научно-фантастический триллер Джорджа Нолфи с Мэттью Дэймоном и Эмили Блант в главных ролях – это история любви на фоне мирового заговора.

Встревоженный за свою карьеру из-за грязных слухов, молодой конгрессмен Дэвид Норрис влюбляется в очаровательную балерину Элизу и, вдохновлённый светлыми чувствами, одолевает все препятствия. Однако воссоединиться с возлюбленной, явно отвечающей ему взаимностью, Дэвид не в силах.

Но виной тому не происки судьбы, а козни могущественной организации, члены которой, телепортируясь с места на место при помощи обычных дверей, вмешиваются в жизнь каждого человека, чтобы писать историю по их сценарию. Дэвид, конечно, решает бороться за свою любовь и буквально меняет мир.

Офицеры Бюро корректировки Томпсон, Ричардсон и Гарри – это обыгрывание сленговых имён Том, Дик и Гарри, которые даются любым анонимам в Америке. Как Вася Пупкин или Иван Иванов в России.

Телепорт

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.1 Жанр Фантастика, боевик, приключения Производство США, Канада / 2008 Бюджет $85 000 000 Сборы в мире $222 231 186 Режиссёр Даг Лайман В ролях Хейден Кристенсен, Джейми Белл, Рэйчел Билсон, Дайан Лэйн, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Рукер, Аннасофия Робб, Макс Тириот, Джесси Джеймс, Том Халс

Дэвид Райс – подросток из неблагополучного района, мечтающий сбежать от своего отца-садиста. Однажды он обнаруживает, что способен телепортироваться – проваливается под лёд и уже прощается с жизнью, а затем оказывается за несколько миль от места трагедии, в тёплой библиотеке.

С этих пор жизнь Дэвида круто меняется. Он пытается научиться контролировать свою способность и узнаёт о существовании древней могучей тайной организации, которая выслеживает таких, как он.

Фильм создан по мотивам книг Стивена Гулда, но отличается во многих деталях. «Телепорт» получил две премии «Сатурн» за лучшую музыку и как лучший сай-фай фильм года.

Город, в котором меня нет

Рейтинг Кинопоиск — 6.0 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, драма, детектив, фэнтези Производство Япония / 2016 Режиссёр Юитиро Хиракава В ролях Тацуя Фудзивара, Касуми Аримура, Мицухиро Оикава, Юрико Исида, Тэтта Сугимото, Рио Судзуки, Цубаса Накагава, Кэнто Хаяси, Сэйдзи Фукуси, Канна Мори

Японский фантастический триллер рассказывает о мужчине по имени Сатору Фудзинума. Он без особого успеха рисует мангу и работает в службе доставки. А ещё у него есть удивительный секрет – способность, которую он контролировать не в состоянии.

Время от времени Сатору телепортируется туда, где должна произойти какая-то трагедия, и не может покинуть место событий, пока катастрофы или чьей-то смерти не удаётся избежать. Причём его телепортация происходит не только в пространстве, но иногда и во времени. Однажды он оказывается в другом месте и на 18 лет в прошлом, где должен спасти жизнь своей матери.

Картина основана на одноимённой манге Кэя Самбэ, по которой были в 2016 году созданы и аниме-сериал, и этот фильм реального действия.

Один и два

Рейтинг Кинопоиск — 5.1 / IMDB — 5.2 Жанр Фэнтези, триллер, драма Производство США / 2015 Режиссёр Эндрю Дроз Палермо В ролях Кирнан Шипка, Тимоти Шаламе, Элизабет Ризер, Грант Боулер, Венди Алстром, Кайл Белл, Захари Дилан Браун, Джэйсон МакКарделл, Моника Крамплер

Независимый американский фантастический триллер рассказывает о небольшой религиозной семье с двумя детьми, живущей в строгой изоляции в окружении природы. Отец семейства Дэниел – жестокий, контролирующий человек. Мать Элизабет страдает от странных припадков. А двое детей, Зак и Ева, способны телепортироваться на короткие расстояния, и используют это в своих играх. Дэниел считает, что болезнь жены – наказание Господа за то, что дети используют свои неестественные способности…

Премьера фильма состоялась на Берлинском фестивале 2015 года.

Антиматерия

Рейтинг Кинопоиск — 5.7 / IMDB — 5.7 Жанр Ужасы, фантастика, детектив Производство Великобритания / 2016 Бюджет £ 50 000 Сборы в мире $22 384 Режиссёр Кейр Берроуз В ролях Яиза Фигероа, Филиппа Карсон, Том Барбер-Даффи, Ной Максвелл Кларк, Джеймс Фаррар, Иоланда Васкес, Кейси Лоулер, Хэрри Хэйс, Холли Джойс, Джулия Сэвилл

Независимый инди-фильм с научно-фантастическим уклоном оказался приятным сюрпризом. Затягивающий, продуманный и интригующий сюжет держит в напряжении, а игра малоизвестных актёров выше всяких похвал.

В центре сюжета молодая студентка Оксфорда Ана, которая экспериментирует с созданием червоточин для мгновенной транспортировки твёрдого вещества на расстояние. Наконец, Ана решается сама пройти через созданный ею телепорт, и после этого путешествия всё меняется. Она обнаруживает, что не может вспомнить многое из прошлой жизни, ей кажется, что друзья хотят убить её, у девушки начинаются странные галлюцинации и жуткие кошмары, неотличимые от реальности.

Этот фильм – полнометражный дебют режиссёра Кейра Берроуза.

Стул-телепортатор

Рейтинг IMDB — 5.1 Жанр Фантастика, драма Производство Великобритания / 2019 Режиссёр Мол Смит В ролях Шон Бота, Полли Трегир, Элоиза О’Брайан, Саманта Филдс, Дженнифер Лихи, Сара Паркер, Кармен Сильва, Кемаль Йылдирим

Маленькая и жутковатая британская фантастическая драма, рассказывающая об отце и дочери, которые изобрели телепорт. После смерти своей жены и матери в автокатастрофе Грэм и Лора решили избавить мир от опасных автомобилей и разработали устройство, способное перемещать человека на любые расстояния.

Вот только у их изобретения есть пара проблем. Первая: агрегат соглашается перемещать только живую материю, то есть с собой ничего нельзя взять, включая одежду или зубные коронки. Вторая проблема посложнее: чтобы телепортация прошла успешно, человека нужно убить, и только тогда он возникнет в приёмной точке, живой и здоровый.

Грэм приступает к основному эксперименту. Он душит свою обнажённую дочь и отправляет её в путешествие. Но на другом конце возникает незнакомая обнажённая женщина…