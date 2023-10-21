Современная цивилизация не существовала бы без технологий и научных изобретений. При этом за каждым прорывом в науке и технике стоит конкретный человек. Но какие они, люди, занимающиеся наукой?

Кто-то считает, что учёные оторваны от реальности. Другие придерживаются иной позиции и утверждают, что люди, занимающиеся наукой, всесторонне развиты. Возможно, истина где-то посередине. А что думаете Вы? Ответить на этот вопрос Вам помогут лучшие сериалы последних лет про учёных.

Рой

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 5.8 Жанр Фантастика, триллер, драма, детектив Производство Германия, Австрия, Бельгия, Италия, Швейцария, Франция, Япония / 2023 Режиссёр Барбара Эдер, Филипп Штёльцль, Люк Уотсон В ролях Александр Карим, Сесиль де Франс, Леони Бенеш, Такэхиро Хира, Розабелла Лауренти Селлерс, Барбара Зукова, Оливер Мазуччи, Клаас Хойфер-Умлауф, Лидия Уилсон

Недалёкое будущее. По всему миру происходят трагические события, связанные с обитателями океанских глубин. Морские «гады» будто посходили с ума и нещадно атакуют человечество. Киты переворачивают суда, крабы захватывают пляжи, а омары заразили питьевую воду неизвестным, смертельным для людей патогеном.

Небольшая группа учёных выдвигает гипотезу: в недрах океана зародился некий разум, который пытается расправиться с человеческим обществом и захватить планету.

В основе международного проекта-предостережения из восьми серий лежит одноимённый роман немецкого писателя Франка Шнитцинга.

Теория большого взрыва

Рейтинг Кинопоиск — 8.6 / IMDB — 8.2 Жанр Комедия, мелодрама Производство США / 2007 Режиссёр Марк Сендроуски, Энтони Рич, Питер Чакос В ролях Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр, Мелисса Рауш, Майем Биалик, Кевин Сассмэн, Кэрол Энн Сьюзи, Джон Росс Боуи

Молодые учёные-физики Леонард Хофстедтер и Шелдон Купер, помимо науки, всерьёз увлечены комиксами, фантастическими сериалами и всем, что с ними связано. В гости к Леонарду и Шелдону каждый день заходят друзья— инженер НАСА Говард Воловиц и астрофизик Раджеш Кутраппали.

Парни ведут жизнь обычных гиков и ожидаемо испытывают трудности в общении с противоположным полом. Всё меняется, когда на одной лестничной площадке с Леонардом и Шелдоном поселяется симпатичная официантка Пенни.

Один из самых лучших комедийных сериалов последних лет про учёных. Премьера ситкома состоялась в апреле 2007 года, а показ финального сезона — в мае 2019. В 2017 году вышел спин-офф проекта под названием «Детство Шелдона». Нетрудно догадаться, что он посвящён культовому персонажу — Шелдону Куперу.

Жизнь и судьба

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 7.8 Жанр Драма, военный Производство Россия / 2012 Режиссёр Сергей Урсуляк В ролях Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Александр Никольский, Александр Балуев, Антон Кузнецов, Лика Нифонтова, Никита Тезин, Евгений Дятлов, Полина Агуреева, Софья Райзман

1942 год стал переломным в ходе Великой Отечественной войны. Совсем скоро разразится ужасающая по кровопролитию Сталинградская битва. В центре событий находится талантливый учёный-физик и еврей по национальности Виктор Штурм.

Близкие Виктора погибли: кто в концлагерях фашистов, кто в тюрьмах НКВД. А сам учёный стоит на пороге открытия, которое может изменить не только ход войны, но и баланс сил в мире.

Для воссоздания легендарной Сталинградской битвы кинематографистами были выстроены беспрецедентные по величине и художественной ценности макеты зданий и декорации улиц Сталинграда, а также привлечено большое количество ретро-техники.

Грань

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 8.4 Жанр Фантастика, триллер, драма, детектив Производство США, Канада / 2008 Бюджет $4 000 000 Режиссёр Джо Чаппелль, Брэд Андерсон, Фред Туа В ролях Анна Торв, Джошуа Джексон, Джон Ноубл, Джесика Николь, Лэнс Реддик, Блэр Браун, Майкл Серверис, Кирк Асеведо, Сет Гейбл, Леонард Нимой

Что, если гениальные злодеи уже давно преступили грань возможного? Генетические мутации, смертоносное биологическое оружие, опыты с чёрной материей и даже переходы в альтернативные реальности — вот каким арсеналом обладают преступники в настоящее время.

Продвинутым злоумышленникам противостоит специальный агент ФБР Оливия Данэм. А помогают ей безумный учёный Уолтер Бишоп и его сын Питер, обладающий феноменальным уровнем IQ.

Перед каждой рекламной паузой перед зрителем на чёрном экране появляются так называемые глифы — символы, имеющие скрытое значение. Код содержит жёлтые точки, складывающиеся в своеобразный алфавит, с помощью которого можно прочитать послание.

Эврика

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 7.9 Жанр Фантастика, драма, мелодрама, комедия, приключения Производство США / 2006 Режиссёр Майк Рол, Майкл Робисон, Мэттью Хатингс В ролях Колин Фергюсон, Салли Ричардсон-Уитфилд, Эрика Серра, Нил Грэйстон, Джо Мортон, Крис Готье, Джордан Хинсон, Найл Мэттер, Эд Куинн, Дебра Фарентино

Где-то посреди американского штата Орегон спрятался небольшой городок под названием Эврика. От остальных местечек он отличается тем, что его населяют исключительно учёные, работающие на научный центр Global Dynamics.

Но среди этих выдающихся умов есть и обычный человек с совершенно заурядными способностями. Это шериф городка Джек Картер. Именно ему приходится расхлёбывать инциденты, возникающие после очередных опытов и экспериментов жителей наукограда.

В штате Орегон действительно имеется населённый пункт с названием Эврика. Это город-призрак, который был основан шахтёрами в 1892 году и окончательно покинут жителями к 1945 году.

Гений

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 8.2 Жанр Драма, биография, история Производство США / 2017 Режиссёр Кеннет Биллер, Энтони Хемингуэй, Кевин Хукс В ролях Саманта Колли, Сет Гейбл, Антонио Бандерас, Клеманс Поэзи, Т.Р. Найт, Майкл МакЭлхаттон, Синтия Эриво, Джонни Флинн, Малкольм Баррет, Алекс Рич

Байопик о жизни всемирно известного учёного, создателя теории относительности Альберта Эйнштейна. Кинематографисты прослеживают путь гения от дерзкого школьника до физика, имя которого известно каждому человеку на планете.

Как он смог добиться успеха? И каково обычным людям сосуществовать рядом с гением? Именно на эти вопросы пытаются ответить кинематографисты.

Жизненному пути Альберта Эйнштейна посвящён первый сезон сериала. Вторая часть проекта описывает становление самого «дорогого» художника в мире — Пикассо, третья — жизнь американской певицы Арете Франклин. Четвёртый предстоящий сезон сериала будет посвящён жизни лидера движения за гражданские права чернокожих Мартину Лютеру Кингу.

Демоны да Винчи

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 7.9 Жанр Фэнтези, драма, мелодрама, детектив, приключения, биография, история Производство США / 2013 Режиссёр Питер Хор, М. Дж. Бассетт, Дэвид С. Гойер В ролях Том Райли, Грегг Чиллин, Эрос Влахос, Лора Хэддок, Блейк Ритсон, Эллиот Кауэн, Хера Хильмар, Джеймс Фолкнер, Лара Пулвер, Дэвид Скофилд

Флоренция эпохи Возрождения. Именно этот город считает родным 25-летний бастард по имени Леонардо да Винчи. Природа наградила его пытливым и незаурядным умом, благодаря которому он совершает удивительные открытия и создаёт великолепные произведения искусства.

Леонардо преуспевает во всём, но дар гения мучает его. Разум и душу молодого человека раздирают внутренние противоречия. В чём же состоит его истинное предназначение?

Авторы многосерийного фильма не скрывают, что основные сюжетные линии проекта далеки от реальной жизни великого гения. Но все чертежи, открытия и изобретения, показанные в сериале, действительно созданы Леонардо да Винчи.

46 исчезнувших

Рейтинг IMDB — 8.1 Жанр Боевик, триллер, драма, криминал, детектив Производство Турция / 2016 Режиссёр Сердар Акар В ролях Ясемин Аллен, Мелис Биркан, Айча Эрен, Селин Улудоган, Озай Фехт, Эрдал Бешикчиолу, Сайгын Сойсал, Беркан Сэл, Метин Белгин

Мурат Гюнай — талантливый учёный, работающий в клинике, основанной его отцом. Все силы и время Мурата отнимает разработка препарата, который поможет вывести из комы его родную сестру Эзу.

После трагической гибели отца девушка уже пять лет не приходит в себя. Но как только Мурат достигает успеха в своих изысканиях, эксперимент выходит из-под контроля.

Состояние комы характеризуется крайней степенью угнетения нервной системы, различных рефлексов, реакций на раздражители, а также нарушением регуляции системы жизнеобеспечения организма.

В последний миг

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.2 Жанр Фантастика, триллер, драма, криминал, детектив Производство США / 2008 Режиссёр Гай Ферленд, Дэнни Кэннон, Ник Гомез В ролях Руфус Сьюэлл, Марли Шелтон, Омар Бенсон Миллер, Сара Эспи Оспина, Крис Краузер, Эрика Френ, Лейла, Марк С. Болдуин, Кристина Чанг

Доктор Джейкоб Худ — эксцентричный биофизик, работающий консультантом в ФБР. Спецслужбы привлекают учёного для расследования преступлений, которые совершены с использованием передовых технологий.

Доктор Худ чрезвычайно рассеян и неприспособлен к жизни. Преодолевать жизненные передряги, а также минимизировать ущерб от неуклюжих действий доктора призвана помощник и телохранитель гения — очаровательная агент Рэйчел Янг.

Научно-фантастический многосерийный фильм основан на британском телесериале «Одиннадцатый час» 2006 года.

Манхэттен

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.7 Жанр Драма, военный, история Производство США / 2014 Режиссёр Томас Шламми, Дэниэл Эттиэс, Эндрю Бернштейн В ролях Рэйчел Броснахэн, Майкл Чернус, Кристофер Денэм, Катя Херберс, Джон Бенжамин Хикки, Гарри Ллойд, Оливия Уильямс, Эшли Цукерман, Алан Хамфри

1942 год. В американском Лос-Аламосе идёт работа над атомной бомбой. Учёные одновременно работают над двумя проектами.

Доктор физики Чарли Айзекс разрабатывает пушечную модель бомбы, доктор Фрэнк Уинтер — имплозивную. А в это время за материалами исследований охотятся шпионы разведок практически всех стран мира.

«Проект Манхэттен» — это название операции США по разработке атомного оружия под руководством физика Роберта Оппенгеймера. Целью программы было создание атомной бомбы к лету 1945 года. В результате в августе 1945 года японские города Хиросима и Нагасаки подверглись бомбардировке атомными бомбами. Это в настоящее время исключительный случай применения такого рода вооружений в истории человечества.

Убежище

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.3 Жанр Фантастика, фэнтези, боевик, драма, детектив Производство Канада / 2008 Режиссёр Мартин Вуд, Стивен А. Эделсон, Брентон Спенсер В ролях Аманда Таппинг, Робин Данн, Кристофер Хейердал, Райан Роббинс, Агам Дарши, Эмили Уллеруп, Джонатан Янг, Роберт Лоуренсон, Паскаль Хаттон, Иэн Трейси

После того как мужа психиатра Кары Хардинг убили, она потеряла веру в Бога. На работе женщина занимается судебным освидетельствованием преступников, и часто от её заключений зависит судьба подсудимых.

Однажды женщина сталкивается с интересным пациентом по имени Адам, который страдает раздвоением личности. Вначале Кара не верит Адаму, но вскоре его действия заставят психиатра изменить свою позицию.

Диссоциативное расстройство идентичности, или множественную личность, впервые описал в XVI веке философ, врач и алхимик Парацельс. В настоящее время зафиксировано около 40 тысяч случаев заболевания. Учёные связывают возникновение расстройства с тяжёлыми травмирующими событиями, связанными с насилием в детском возрасте.

Марс

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.4 Жанр Фантастика, драма, приключения Производство США / 2016 Режиссёр Эверардо Валерио Гоут, Стивен Крегг, Эшли Вэй В ролях Джихе, Альберто Амман, Сэмми Ротиби, Клементин Пуадац, Анамария Маринка, Николас Уиттман, Косима Шоу, Стивен Петранек, Оливье Мартинес, Гуннар Котэри

Красная планета всегда волновала умы человечества. В 2033 году в экспедицию на Марс отправляется космический корабль «Дедал» с шестью членами экипажа на борту. Все они — учёные, и их задача — обустроить базу для себя и будущих покорителей планеты.

Смелые мужчины и женщины, впервые ступившие на поверхность другой планеты, готовы пожертвовать всем и идти навстречу неизведанному.

Фантастический многосерийный проект снят по заказу американской телевизионной сети National Geographic и основан на реальных научных фактах. Прямо по ходу действия сюжет прерывается на документальные вставки с разъяснениями учёных, занимающихся реальными космическими исследованиями.

Поверхность

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.2 Жанр Фантастика, триллер, драма, детектив, приключения Производство США / 2005 Режиссёр Джеффри Рейнер, Джон Беринг, Билл Иглз В ролях Лейк Белл, Джей Р. Фергюсон, Картер Дженкинс, Лейтон Мистер, Иэн Энтони Дэйл, Луанна Купер, Рик Райц, Эдди Хэсселл, Келли Коллинз Линтц, Бобби Коулмэн

В ходе исследования глубин Атлантики учёный-океанолог Лара Дотери обнаруживает неизвестное науке животное гигантских размеров. Но военные, для которых существование монстра не является тайной, засекречивают результаты исследований доктора.

Но всё тайное становится явным. И вскоре человечество сталкивается с атаками неизвестных существ по всему миру.

Воды мирового океана занимают 71% планеты. Но на данный момент это гигантское пространство исследовано лишь на 2-5%. Учёные не исключают возможности существования в океанских недрах неизвестных гигантских животных, так как до 75% морских обитателей наукой до сих пор не изучены.

Чан Ён-щиль

Рейтинг IMDB — 7.6 Жанр Биография, история, драма Производство Корея Южная / 2016 Режиссёр Ким Ён-джо В ролях Сон Иль-гук, Ким Сан-гён, Ким Ён-чхоль, Пак Кю-ри, Хан Ги-джун, Чон Хан-ён, Чон Юн-сок, Ким Бён-ги, Лим Хёк, Пак Сон-ён

Корея времён государства Чосон. Король Седжон отличается от других правителей. Он оценивает людей в соответствии с их способностями, не обращая внимания на их богатство и происхождение.

Так Седжон дал шанс молодому учёному Чан Ён-щилю, родившемуся в бедной крестьянской семье. И не ошибся. За свою долгую жизнь Чан Ён-щиль изобрёл немало полезных и удивительных вещей.

Чан Ён-щиль — реальная историческая личность. Астроном и изобретатель родился в 1390 году в семье простолюдинов. Чан Ён-щиль изобрёл осадкомер и водомер, усовершенствовал множество астрономических инструментов, печатный станок, солнечные и водяные часы.

РеГенезис

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.9 Жанр Фантастика, триллер, драма, детектив Производство Канада / 2004 Режиссёр Джон Л’Экуаер, Клемент Вирго, Кен Джиротти В ролях Питер Аутербридж, Конрад Пла, Дмитрий Чеповецкий, Мэйко Нгуен, Грег Брайк, Максим Руа, Венди Крюсон, Сара Стрэйндж, Джерент Вин Дэйвис, Майкл Ситер

Научно-фантастический многосерийный проект посвящён деятельности учёных из вымышленной организации — Североамериканской консультативной комиссии по биотехнологиям. Возглавляет лабораторию молекулярный биолог Дэвид Сэндстром. Под его руководством команда вирусологов, генетиков, медиков и биотехнологов противостоит новым заболевания, распространению которых способствуют террористы.

В части научной составляющей проект считается одним из лучших сериалов последних лет про учёных. Консультантом многосерийного фильма выступил Алед Эдвардс, профессор медицинской генетики и медицинской биофизики.

Яблочный двор

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 7.2 Жанр Триллер, драма Производство Великобритания / 2017 Режиссёр Джесика Хоббс В ролях Эмили Уотсон, Бен Чаплин, Марк Боннар, Сирита Кумар, Сьюзен Линч, Оливия Виналл, Стивен Элдер, Ассад Заман, Кезия Берроуз

У профессора Ивонн Кармайкл есть всё, что нужно для счастливой жизни: любящий муж, дети и любимая работа. Ивонн — успешный учёный и занимается исследованием структуры генома человека.

Но однажды, неожиданно для самой себя, Ивонн увлекается незнакомцем. Отношения с элегантным красавцем быстро перерастают в увлекательный, но рискованный квест с неожиданной развязкой.

Психологический триллер является экранизацией одноимённого романа Луизы Даути 2013 года.

Проект «Орфей»

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.7 Жанр Триллер, драма Производство Нидерланды / 2016 Режиссёр Аллард Вестенбринк, Деннис Ботс, Иван Лопез Нуньес В ролях Лиса Смит, Стефани ван Леерсум, Жуман Фатталь, Тобиас Нироп, Виллем Воогд, Тарик Янссен, Лоес Шнеппер, Гай Ван Сэнд, Санне Лангелаар, Мандела Ви Ви

Что происходит с человеком после смерти? Пятеро студентов-медиков прошли жесточайший отбор и включены в программу «Орфей», которым руководит профессор Лунсхоф. Но оказывается, что у знаменитого учёного есть секретный план.

Он исследует влияние клинической смерти на человеческий организм. Теперь каждому из участников исследований предстоит ненадолго умереть. Но останутся ли они прежними после возвращения с того света?

Клиническая смерть — это состояние человеческого организма, при котором отсутствует дыхание и сердцебиение, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление биологических функций.

Странный ангел

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 7.0 Жанр Драма, детектив, биография, история Производство США / 2018 Режиссёр Бен Уитли, Дэвид Лоури, Кейт Дэннис В ролях Джек Рейнор, Белла Хиткот, Питер Марк Кендалл, Грег Уайз, Руперт Френд, Майкл Гэстон, Кай Чен, Амара Сарагоса, Карл Макинен, Раде Шербеджия

В США сложно найти личность с более безумной и невероятной биографией, чем у неординарного инженера Джека Парсона. Парсон мечтал создать ракету, которая сможет отправить человека в космос. Но все его эксперименты претерпевали неудачу.

Благодаря неожиданному инциденту с соседом Парсон нашёл решение проблемы и совершил настоящий прорыв в ракетостроении. Параллельно учёный увлекается новым оккультным течением, захватившим в начале века Европу и Северную Америку.

Джон «Джек» Парсон — американский инженер-ракетостроитель, химик и оккультист. Разработал линейку смесевых твёрдых топлив, которые впоследствии легли в основу твёрдотопливных ракет, обеспечивших покорение космоса. Погиб в 37-летнем возрасте после взрыва в домашней лаборатории.

Доктор Брейн

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.7 Жанр Триллер, фантастика, детектив, драма Производство Корея Южная / 2021 Бюджет $35 000 000 Режиссёр Ким Джи-ун В ролях Ли Сон-гюн, Ли Ю-ён, Пак Хи-сун, Со Джи-хе, Чо Бон-нэ, Ли Джэ-вон, Чхве Хи-до, Мун Сон-гын, Ан Ми-на, Чха Хи

Гениальный нейрохирург Ко Се Вон посвятил свою жизнь исследованию человеческого мозга. Ему удалось создать технологию, позволяющую синхронизироваться с мозгом другого человека.

Совершив это открытие, учёный решает разобраться с причинами гибели своих родных. Для этого Ко Се Вон использует воспоминания мёртвых. Чем же закончится этот сомнительный с точки зрения морали эксперимент?

Первый южно-корейский веб-сериал, созданный специально для американского сервиса потокового вещания Apple TV +.

Вирус Андромеда

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.1 Жанр Фантастика, триллер, драма, детектив Производство США / 2008 Бюджет $15 000 000 Режиссёр Микаэл Саломон В ролях Бенджамин Брэтт, Эрик Маккормак, Криста Миллер, Дэниэл Дэ Ким, Виола Дэвис, Андре Брауэр, Рик Шродер, Бэрри Флэтмэн, Тед Уиттэлл, Тед Атертон

В штате Юта, вблизи от городка Пьедмонд, на землю упал искусственный спутник. После вскрытия механизма все жители города заразились неизвестной болезнью и погибли. На место происшествия прибывает группа учёных «Лесной пожар». Они пытаются разгадать загадку загадочного вируса, который назвали «Андромеда».

Установлено, что на заражение нового объекта Андромеде нужно всего 10 секунд. Получается, что осталось совсем немного времени, чтобы спасти планету от вымирания.

Литературной основой мини-сериала стал одноимённый роман Майкла Крайтона.

Сшиватели

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.8 Жанр Детектив, фантастика, криминал, драма Производство США / 2015 Бюджет $2 900 000 Режиссёр Стив Майнер, Роб Дж. Гринли, Дж. Миллер Тобин В ролях Эмма Ишта, Кайл Харрис, Ритеш Раджан, Салли Ричардсон-Уитфилд, Эллисон Скальотти, Дэймон Дэйуб, Сола Бэмис, Росс Курт Ле, Кэмерон Бриттон, Челси Винсент

Студентка Кирстен Кларк страдает от загадочного заболевания под названием «временная дисплазия». Девушка не чувствует течение времени и не испытывает обычных человеческих эмоций.

Секретная служба АНБ заинтересовывается этим феноменом и вербует девушку для участия в секретном эксперименте. Программа, созданная учёными ведомства, позволяет внедриться в разум умершего человека. Мозг Кирстен, не чувствующий времени и эмоций, как нельзя лучше подойдёт для этой миссии.

Заболевания под названием «временная дисплазия» не существует. Это выдумка кинематографистов.

Коллективный разум

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.6 Жанр Триллер, драма, криминал Производство США / 2017 Режиссёр Адам Дэвидсон, Джон Эмиел, Чарльз Бисон В ролях Джереми Пивен, Ричард Т. Джонс, Наталия Тена, Блейк Ли, Джейк Мэтьюз, Моника Поттер, Энни Хсю, Ион Оверман, Малачи Вейр, Рамсес Хименес

После убийства дочери предприниматель из Кремниевой долины Джеффри Таннер решил самостоятельно найти преступника. Для этого он создал специальное краудсорсинговое приложение «Софи», способное привлечь специалистов из разных отраслей науки и техники.

Любой подключившийся к программе может внести в неё свою информацию, а далее Софи проанализирует все сведения и выявит взаимосвязи или несоответствия. Сумеет ли убитый горем отец найти преступника с помощью новых технологий?

Криминальный триллер является ремейком одноимённого израильского телепроекта.

Квантовый скачок

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.1 Жанр Фантастика Производство США / 2022 Режиссёр Крис Грисмер, Кристин Уинделл, Тор Фройденталь В ролях Рэймонд Ли, Нанриса Ли, Мэйсон Александр Парк, Эрни Хадсон, Кэйтлин Бассетт, Джорджина Рейли, Уолтер Перес, Элайза Тейлор, Элис Кремелберг, Сьюзан Диол

Тридцать лет назад доктор Сэм Беккет вошёл в созданный им квантовый ускоритель и исчез навсегда. Но эксперимент по перемещению во времени было решено перезапустить, для чего собрали новую команду талантливых учёных.

По неизвестным причинам ведущий физик программы доктор Бен Сонг запускает новый программный код и несанкционированно совершает прыжок в прошлое. Теперь, проживая чужие жизни, Сонг пытается вернуться в настоящее. В этом ему помогает голограмма его невесты Эдиссон, которую видит и слышит только сам учёный.

Продолжение культового фантастического проекта «Квантовый скачок» 1989 года, который выдержал пять сезонов.

Из-за тебя бьётся моё сердце

Рейтинг IMDB — 6.3 Жанр Драма, мелодрама Производство Китай / 2021 Режиссёр Лю Ичжи, Ся Сяоюнь, Хань Дун В ролях Лео Ло, Виктория Сун, Сюй Кайчэн, Сунь Цзяюй, Дин Ии, Монин Чан

После неудачи в Европе талантливый фармацевт Цю Цзянин возвращается на родину. Девушка принимает предложение участвовать в разработке новейшего препарата от рака.

Вскоре в лаборатории появляется ещё один новичок — красивый и харизматичный Чжоу Сяошань. Цзянин увлекается новым сотрудником, даже не подозревая об истинной цели его появления. В действительности молодой человек — промышленный шпион и охотится за результатами исследований ЦзяниН.