Любителям достоверного кинематографа, который рассказывает о произошедших событиях в реальной жизни, обязательно нужно ознакомиться с лучшими российскими биографическими фильмами последних лет. Каждая история наполнена драмой, комедией или экшеном, поэтому не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Александр Невский

Рейтинг Кинопоиск — 8.4 Жанр Документальный, история, биография Производство Россия / 2022 Режиссёр Максим Беспалый В ролях Сергей Уусталу, Андрей Бурков, Александр Щеголев, Турар Мурталиев, Мария Мамедова, Юрий Людмилов, Кирилл Подкорытов

Документально-игровой фильм, который выпущен в формате двух серий. Расскажет о судьбе и становлении известного князя Новгородской республики Александре Невском. В фильме раскроется не только героический подвиг героя, но и сложные отношения в семье из-за власти.

В фильме используется эффект «дополненной реальности», который позволит зрителю посмотреть на реально существовавшие исторические места.

Доктор Лиза

Рейтинг Кинопоиск — 8.2 Жанр Драма, биография Производство Россия / 2020 Бюджет ₽ 72 000 000 Сборы в мире $367 653 Режиссёр Оксана Карас В ролях Чулпан Хаматова, Анджей Хыра, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Сергей Сосновский, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев

Документальная драма, рассказывающая всего об одном дне из жизни основательницы фонда «Справедливая помощь» и врача Елизаветы Глинки.

Как праздничное утро, окрашенное радостью от 30-летней годовщины свадьбы, может к вечеру закончиться другим сценарием. И что делать, если ты пытаешься помочь другим, но при этом правоохранительные органы интересуются твоей слишком активной позицией.

Чулпан Хаматова, которая сыграла Елизавету Глинку, была лично знакома с врачом-реаниматологом, они много раз помогали вместе другим людям во время благотворительной деятельности.

Лермонтов

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 Жанр Драма, биография Производство Россия / 2014 Режиссёр Максим Беспалый В ролях Владимир Аблогин, Анна Леванова, Илья Ловкий, Семён Серзин, Василий Цыганцов, Александр Лимин, Павел Рассомахин, Сесиль Свердлова, Людмила Гамуряк, Данила Колбасеев

Биографическая драма о великом русском поэте Михаиле Лермонтове. В фильме рассказывается о его короткой, но безумно яркой жизни. За 27 лет своей жизни поэт написал не одно произведение, каждое из которых тесно переплетено с его жизнью.

Съёмки фильма велись в заповеднике «Тарханы», который располагается в Пензенской области. Именно там находится усадьба бабушки поэта. Также некоторые кадры были сняты в Москве и на Кавказе.

Легенда №17

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 7.4 Жанр Биография, спорт, драма Производство Россия / 2012 Бюджет €10 000 000 Сборы в мире $29 523 237 Режиссёр Николай Лебедев В ролях Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Александр Лобанов, Сергей Генкин, Роман Мадянов, Александр Яковлев, Алехандра Грепи, Борис Щербаков

Главный герой фильма – Валерий Харламов, великий советский хоккеист, который известен во всём мире. Но так ли лёгок был его путь к величию? И через что пришлось пройти спортсмену, чтобы достичь таких высот.

Фильм расскажет о самой решающей игре «СССР – Канада» в жизни хоккеиста, а также о подготовке к важной суперсерии, во время которой личная жизнь не отходит на второй план.

Для того, чтобы гармонично смотреться в кадре, Данила Козловский, исполняющий роль Валерия Харламова, 4 месяца подряд профессионально тренировался играть в хоккей.

Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 Жанр Драма, биография Производство Россия / 2012 Режиссёр Александр Столяров В ролях Сергей Соколов, Даниил Усачев, Альберт Арнаутов, Юрий Косин, Матвей Столяров

Прототип главного героя фильма – Старей Паисий, монах, который сейчас приравнен к лику святых. В фильме юмористически рассказывается, как два монаха разного возраста противостоят злу. Картина охватывает небольшой период последних дней пожилого монаха и первые дни монастырской жизни молодого монаха, который только начинает свой путь.

Фильм получил Приз зрительских симпатий и Гран-при Первого международного фестиваля православного кино «Сильные духом», который проходил в Сербии.

Калашников

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 6.6 Жанр Биография, история Производство Россия / 2020 Бюджет ₽ 200 064 400 Сборы в мире $1 744 752 Режиссёр Константин Буслов В ролях Юра Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков

Фильм рассказывает о жизни Михаила Калашникова, который после ранения во время Великой Отечественной войны, начинает свою изобретательскую деятельность, чтобы в конечном итоге создать известный во всём мире автомат Калашникова. Нелёгкая судьба парня-самоучки, который несмотря на все препятствия добился успеха.

В фильме задействована советская и немецкая техника времён ВОВ, которая была собрана в деревне Медынь, располагающейся под Калугой.

Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 7.2 Жанр Биография Производство Россия / 2008 Сборы в мире $89 068 Режиссёр Андрей Хржановский В ролях Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Григорий Дитятковский, Артем Смола, Сергей Дрейден, Алексей Девотченко, Александр Леньков, Светлана Крючкова, Сергей Барковский, Александр Баргман

Фильм снят по произведениям и биографии И.Бродского. В фильме рассказывается о воображаемом возвращении в Санкт-Петербург Иосифа Бродского, который во время своего путешествия вспоминает о прожитом детстве и отрочестве. В ленте собраны все мысли и чувства поэта.

Несмотря на то, что в фильме Иосиф Бродский возвращается в Ленинград, в реальной жизни этого так и не произошло. Поэт навсегда оставил в этом городе свою возлюбленную, сына и родителей, после вынужденного отъезда из страны.

Лётчик

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 6.1 Жанр Военный, биография, драма, история Производство Россия / 2021 Бюджет ₽ 319 000 000 Сборы в мире $1 032 351 Режиссёр Ренат Давлетьяров В ролях Пётр Фёдоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева, Евгений Михеев, Гела Месхи, Роман Книжка, Марчин Стец, Николоз Паикридзе

После экстренной посадки советскому лётчику удаётся выжить, и он приземляется на лесную поляну, где нет людей. Раненый Николай Комлев должен проделать большой путь, несмотря на мороз и боль от полученного ранения. Сможет ли Николай пройти столь тернистый путь навстречу своей любви Ольги, которая ждёт его с поле боя.

Фильм снят на основе реальных событий. Можно подумать, что прототипом героя стал Алексей Маресьев, но образ на самом деле собирательный. В истории Советского Союза было 9 человек, которые совершили такой подвиг.

Время первых

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 7.2 Жанр Приключения, триллер, биография, история Производство Россия / 2017 Бюджет ₽ 400 000 000 Сборы в мире $9 901 675 Режиссёр Дмитрий Киселёв В ролях Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова, Александр Новин, Марта Кесслер, Геннадий Смирнов, Юрий Нифонтов

Исторический фильм, в котором рассказывается о первом выходе в открытый космос. В самый разгар холодной войны две мировые державы СССР и США ведут беспрерывную битву за первенство выхода в космос. Два опытных лётчика Павел Беляев и Алексей Леонов, несмотря на взорванный тестовый корабль, готовы рискнуть всем и шагнуть в неизвестность. Сможет ли их миссия пройти чётко по плану или ситуация выйдет из-под контроля?

Некоторые съёмки происходили в Пермском крае. Именно здесь в 1965 году в нештатном режиме и на ручном управлении произошло приземление «Восхода-2». Это один из лучших фильмов про космос.

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 7.2 Жанр Приключения, триллер, биография, история Производство Россия / 2017 Бюджет ₽ 400 000 000 Сборы в мире $9 901 675 Режиссёр Дмитрий Киселёв В ролях Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова, Александр Новин, Марта Кесслер, Геннадий Смирнов, Юрий Нифонтов

Фильм про футбол рассказывает о карьере легендарного вратаря Льва Яшина. Как от молодого парня, который пропускает гол в пустые ворота, он дошёл до всемирно признанного голкипера. Упорные тренировки, победы и поражения не только в игре, но и в жизни – это всё, что сопровождало известного вратаря на всём протяжении его жизни.

Создание ленты о вратаре началось с посыла болельщиков футбольного клуба «Динамо».

Лето

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 7.3 Жанр Биография, музыка, драма Производство Россия / 2018 Сборы в мире $3 071 877 Режиссёр Кирилл Серебренников В ролях Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю, Филипп Авдеев, Евгений Серзин, Александр Горчилин, Василий Михайлов, Александр Кузнецов, Никита Ефремов, Герман Осипов

Музыкальный фильм-биография о легендарном Викторе Цое и группе «Кино». В фильме раскрываются отношения Виктора с Майком Науменко, с участниками группы, а также с женой Майка, Натальей. Яркая и атмосферная лента, пропитанная атмосферой восьмидесятых. Весь сюжет происходит в 1981 году, в городе Ленинграде.

Чтобы зрителя максимально погрузить в атмосферу того времени, некоторые сцены фильма были сняты на плёнку старыми камерами, а также старой оптикой.

Ника

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 6.7 Жанр Биография, драма Производство Россия / 2022 Сборы в мире $205 565 Режиссёр Василиса Кузьмина В ролях Лиза Янковская, Анна Михалкова, Виталия Корниенко, Иван Фоминов, Иван Бровин, Егор Трухин, Евгений Сангаджиев, Иван Макаревич, Наталия Вдовина, Иван Агапов

Фильм рассказывает, как маленькая девочка-вундеркинд, которая была известна на весь Советский Союз, потеряла свой невероятный талант сочинительства. И как написание стихов, которыми зачитывались все люди того периода, сменилось алкоголизмом и потерянностью. Непростые отношения с матерью, поиски себя и поиски любви.

Почти все предметы, которые использовались в кадре, были подлинными. Была проведена большая работа по поиску и выкупу реквизита 1990-х – начала2000-х годов.

Бедный, бедный Павел

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 6.8 Жанр Биография, история, драма Производство Россия / 2003 Сборы в мире $8 975 Режиссёр Виталий Мельников В ролях Виктор Сухоруков, Юлия Маврина, Оксана Мысина, Олег Янковский, Сергей Мурзин, Артур Харитоненко, Ирина Ларина, Денис Агатов, Алексей Барабаш, Мария Одегова

Последняя часть «царской» трилогии, в которой раскрываются отношения Павла и его ближайшего советника Петра Алексеевича Палена. Прославленный своим характером, Павел открывается перед зрителями с другой стороны.

Многие участники считают, что во время съёмок происходили странные мистические вещи. Виктор Сухоруков и по сей день считает, что дух Павла помогал в съёмках фильма.

Сахаров. Две жизни

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 Жанр Драма, биография Производство Россия / 2021 Режиссёр Иван Проскуряков В ролях Алексей Усольцев, Чулпан Хаматова, Агата Супер, Андрей Сахаров

Документальный русский фильм о великом учёном, физике Андрее Дмитриевиче Сахарове, который является создателем водородной бомбы. В фильме раскрываются самые неудобные темы, которые касаются работы, отношений с властью, а также внутренняя борьба с личными убеждениями.

Фильм был снят по трём томам мемуаров Андрея Сахарова, а также использовалась информация с фото-и видео хроники.

Монгол

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 7.2 Жанр Боевик, драма, приключения, военный, биография, история Производство Россия, Германия, Казахстан / 2007 Бюджет $18 000 000 Сборы в мире $26 527 510 Режиссёр Сергей Бодров В ролях Алия, Теген Ао, Таданобу Асано, Бай Ин, Хулан Чулуун, Бао Ди, Баерцецег Ерденабат, Ден Ба Те Эр, Ю Эр, Сай Хин Га

Художественный, документальный фильм о великом полководце Темуджине, который более известен, как Чингисхан. С раннего возраста правитель сталкивался с тяжестью судьбы. Он прошёл через голод, боль и унижения, его предавали много раз. Но эти трудности не смогли сломить дух воина, поэтому он смог стать настоящей легендой.

Фильм снимался на территории Казахстана и Китая. Чтобы снять массовые боевые сцены на территорию внутренней Монголии был ввезён табун из 1500 лошадей. Массовка обучалась стрельбе из лука порядка двух месяцев.

Пётр I: Последний царь и первый император

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 Жанр История, биография Производство Россия / 2022 Сборы в мире $4 304 086 Режиссёр Андрей Кравчук В ролях Иван Колесников, Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехина, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр Большаков

Российский исторический фильм, в котором рассказываются основные моменты становления и правления Петра I. Как человек, который не имел в своём распоряжении профессиональной армии и флота, смог проложить выход к морю и сделать Россию великой империей.

Выход фильма был приурочен к юбилею великого императора. Дизайнеры и художники-постановщики проделали большую работу по созданию атмосферы эпохи правления Петра I.

Грех

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.8 Жанр Драма, биография, история Производство Россия, Италия / 2019 Бюджет €12 000 000 Сборы в мире $843 304 Режиссёр Андрей Кончаловский В ролях Альберто Тестоне, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло, Адриано Кьярамида, Джанлука Гуиди, Орсо Мария Гуэррини, Александра Дейнега, Глен Блэкхолл, Анита Пититто, Массимо Де Франкович

Фильм расскажет о гении искусства Микеланджело Буонарроти. О человеке, который был полон своими противоречиями и терзаниями.

Сюжет разворачивается между двумя семьями, которые боролись за власть над Католической церковью, Италией и за самого Микеланджело в XVI веке. И великий скульптор старается лавировать между Медичи и Делла Ровере, при этом не теряя свой дар.

По своей натуре Микеланджело был непростым человеком. Его характер менялся всю его жизнь: в один момент он был скромным, через мгновение становился тщеславным и скупым. Он мог быть жестоким и нерешительным. Именно из-за его характера лента получила такое название.

Гагарин. Первый в космосе

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.5 Жанр Драма, биография, история Производство Россия / 2013 Бюджет $7 000 000 Сборы в мире $1 122 623 Режиссёр Павел Пархоменко В ролях Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир Стеклов, Ольга Иванова, Вадим Мичман, Даниил Воробьев, Надежда Маркина, Виктор Проскурин, Инга Оболдина, Валерий Афанасьев

12 апреля 1961 года – день, который изменил историю человечества. После жесточайшего отбора и подготовки Юрий Гагарин и Герман Титов накануне полёта ещё не знают, кто отправится в космос.

После окончательного выбора руководства Юрий, сидя в ракете, вспоминает всю свою жизнь – начиная с голодного детства и заканчивая этим значимым моментом. Фильм о человеческом бесстрашии и доблести, о человеке, который не побоялся покорить космос.

Для съёмок фильма недалеко от Евпатории были сооружены декорации космодрома с ракетой в настоящую величину.

Высоцкий. Спасибо, что живой

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.4 Жанр Драма, биография Производство Россия / 2011 Бюджет $12 000 000 Сборы в мире $27 544 905 Режиссёр Пётр Буслов В ролях Сергей Безруков, Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков, Андрей Панин, Максим Леонидов, Владимир Ильин, Иван Ургант, Дмитрий Астрахан, Анна Ардова, Фуркат Файзиев

Биографический фильм о нескольких днях из жизни Владимира Высоцкого. Действие разворачивается в 1979 году, когда Владимир впервые переживает клиническую смерть после того, как ему становится плохо с сердцем на одном из концертов.

Сценарий фильма был написан сыном артиста Никитой Высоцким, он также выступил в роли продюсера картины.

Стрельцов

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 Жанр Биография, спорт, драма Производство Россия / 2020 Бюджет ₽ 330 000 000 Сборы в мире $4 933 431 Режиссёр Илья Учитель В ролях Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов, Ася Домская, Надежда Маркина, Алексей Морозов, Василий Мищенко, Алексей Колган

Спортивный байопик об одном из легендарных нападающих советского футбола Эдуарде Стрельцове. Фильм снят на реальной истории его драматической жизни. Как молодой и амбициозный футболист, который пришёл в столичный клуб «Торпедо» покоряет сердца не только фанатов, но и экспертов. А дальше покоряет мир.

Но яркая жизнь приносит с собой не только успех, но и врагов. И в один миг личная жизнь и успешная карьера может оборваться из-за уголовного дела. Непростой фильм о том, как сильный человек способен восстать из пепла и вернуться к своему началу.

Второстепенные роли футболистов отыгрывали настоящие спортсмены, которые также выступали дублёрами актёров.

ПираМММида

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, драма, криминал, биография Производство Россия / 2011 Бюджет $2 200 000 Сборы в мире $1 290 637 Режиссёр Эльдар Салаватов В ролях Алексей Серебряков, Фёдор Бондарчук, Пётр Фёдоров, Екатерина Вилкова, Никита Салопин, Юрий Цурило, Алексей Горбунов, Артём Михалков, Анна Михалкова, Даниил Спиваковский

Начало 90-х в России, страна находится в переходе от централизованной экономики к рыночной. Стабильность людей нарушена, люди охвачены волнением и паникой. И именно в такие моменты появляются талантливые мошенники, которые умеют управлять толпой. И одним из них становится Сергей Мамонтов, который запускает продажу своих собственных денег, которые дорожают с каждым днём.

Здание офиса МММ-банка в реальной жизни – это здание Дворца профсоюзов, который расположен в Минске.

Облепиховое лето

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.0 Жанр Биография, драма Производство Россия / 2018 Сборы в мире $16 661 Режиссёр Виктор Алферов В ролях Андрей Мерзликин, Сергей Агафонов, Сергей Каплунов, Анна Перелешина, Кирилл Рубцов, Полина Чернышова, Александр Усердин, Евгений Сытый, Екатерина Унтилова, Яна Есипович

Фильм о закате жизни сибирского драматурга Александра Вампилова. Выдающийся автор желает найти покой после сложных этапов его судьбы и отправляется на берег родного Байкала, с новой пьесой на руках. Но судьба решает по-другому, поэтому Александр находит долгожданный покой, только трагическим образом.

Работа над проектом длилась несколько лет. Подбор актёров на главные роли проводился очень тщательно. Так, актёр Андрей Мерзликин имеет общие черты во внешности с главным героем фильма.

Варавва

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.1 Жанр Драма, криминал, биография, история Производство Россия / 2019 Сборы в мире $109 275 Режиссёр Евгений Емелин В ролях Павел Крайнов, Регина Хакимова, Залим Мирзоев, Александр Лаптий, Елена Подкаминская, Константин Самоуков, Сергей Санаев, Альберт Филозов, Виталий Максименко,Светлана Агафошина

Драматическая история, в которой рассказывается о библейском персонаже Варавве, который был приговорён к распятию за убийство. Но по требованию толпы происходит его спасение из-за большого иудейского праздника, в который освобождают одного узника. Вместо убийцы на Голгофе распяли другого человека, и главный герой пытается понять, кто это был и что значит его спасение.

Фильм снят по роману Марии Корелли.

Клятва

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 5.3 Жанр Биография, военный, драма, история Производство Россия / 2019 Бюджет ₽ 93 000 000 Сборы в мире $2 347 Режиссёр Роман Нестеренко В ролях Александр Баргман, Анна Бреннер-Вартаньян, Дмитрий Готсдинер, Игорь Грабузов, Алёна Козырева, Николай Сердцев, Артём Болотовский, Владимир Роганов, Василий Мищенко, Юрий Цурило

История рассказывает о главном враче психиатрической больницы, которая располагается в оккупированном Симферополе. Рискуя собственной жизнью, Наум Исидорович Балабан спасает от расправы своих пациентов, которые по идеологии Третьего рейха должны быть истреблены. А еврейское происхождение доктора ухудшает его положение.

На протяжении всего фильма рядом с ним находится его любящая жена Елизавета, которая поддерживает мужа, когда тот сталкивается с бывшим сокурсником Густавом Шеффером, который хочет стерилизовать всех душевнобольных людей.

Морг, который показывается в этом фильме, находился именно в психиатрической больнице Наума Балабана. И всё показанное там оборудование сохранилось со времён войны.

Довлатов

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.4 Жанр Биография, драма, мелодрама Производство Россия, Польша, Сербия / 2018 Бюджет ₽ 150 000 000 Сборы в мире $2 187 653 Режиссёр Алексей Герман мл. В ролях Милан Марич, Данила Козловский, Хелена Суецка, Ева Герр, Артур Бесчастный, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Игорь Митюшкин, Пётр Гонсовский

Всего одна неделя из жизни Довлатова в семидесятых годах в Ленинграде. Чтобы получить возможность на публикацию он должен написать репортаж о спуске корабля «Платон Нифонтов» на воду и принести в редакцию стихи для нефтяников. Столкновение с криминальной частью общества, светская и литературная жизнь города, жизнь журналиста и бесконечная гонка вперёд.

В основе фильма лежит придуманная история, которую постарались максимально документально обыграть, чтобы донести до зрителя образ того времени.

Танец с саблями

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 5.8 Жанр Драма, история, биография Производство Россия / 2018 Бюджет ₽ 61 571 449 Сборы в мире $22 000 Режиссёр Юсуп Разыков В ролях Амбарцум Кабанян, Александр Кузнецов, Сергей Юшкевич, Ника Сафонова, Инна Степанова, Иван Рыжиков, Вадим Сквирский, Алексей Назаров, Арман Навасардян, Александр Ильин мл.

История написания легендарного музыкального произведения XX века «Танца с саблями». Арам Хачатурян создавал свой шедевр, окружённый суровыми условиями. Театр в самый разгар войны, охваченный закулисными конфликтами и исторической трагедией. Короткие сроки для написания окончания балета «Гаянэ», которые должны были загнать композитора в угол. Вопреки всем препятствиям творец находит вдохновение и появляется танец, который прославит его на весь мир.

Сценарий для фильма писали на протяжении пяти лет. Создатели тщательно изучали историю жизни Хачатуряна.

Зеркала

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.1 Жанр Драма, биография, история Производство Россия / 2013 Режиссёр Марина Мигунова В ролях Виктория Исакова, Роман Полянский, Виктор Добронравов, Александра Мошкова, Евгений Князев, Игорь Письменный, Владимир Сычёв, Наталия Куликова, Иван Суханов, Лидия Арефьева

Фильм рассказывает о невероятной любви. В 1911 году талантливая поэтесса Марина Цветаева встречает главную любовь своей жизни гимназиста Сергея Эфрона. В мире происходят эпохальные события, но двое проносят через разные города и время свои отношения. Трагичная история всемирно известной поэтессы.

В основе сценария лежит реальная биография Марины Цветаевой.

Хармс

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 5.9 Жанр Драма, биография Производство Россия / 2016 Бюджет $1 000 000 Сборы в мире $19 431 Режиссёр Иван Болотников В ролях Войтек Урбаньски, Айсте Диржюте, Дариус Гумаускас, Артем Семакин, Андрей Феськов, Александр Баширов, Никита Кукушкин, Татьяна Шаповалова, Григорий Чабан, Надежда Толубеева

Фильм о неординарном ленинградском писателе Данииле Хармсе. Поэт не нашёл призвания и места в советском обществе, поэтому создал свой собственный причудливый мир. Советская реальность глазами яркого литератора того времени. Удивительная история жизни человека, который пытался долгое время найти себя и своё место.

Весь фильм был снят всего за 22 дня.

Шагал – Малевич

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 5.9 Жанр Биография, история Производство Россия / 2013 Сборы в мире $137 047 Режиссёр Александр Митта В ролях Леонид Бичевин, Кристи Шнайдер, Анатолий Белый, Семён Шкаликов, Дмитрий Астрахан, Алексей Овсянников, Дарья Пашкова, Филипп Жлоба, Олег Жаков, Станислав Демин

Судьба сводит двух гениев искусства для общего дела. Но они не могут найти общий язык, ведь имеют абсолютно разный подход к работе и сотрудничеству. Невероятная история любви Беллы Шагал, которая пытается спасти своего супруга в непростой дуэли со своим антиподом Казимиром Малевичем. Непростой период жизни художника Марка Шагала, который он переживает, возвращаясь в родной Витебск.