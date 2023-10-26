Вышел трейлер свежего фильма с Энтони Хопкинсом «По Фрейду»

Фильм «По Фрейду» («Freud’s Last Session») Мэттью Брауна выходит в американских кинотеатрах уже 22 декабря 2023 года.

В эту среду, как сообщает Hollywood Reporter, вышел трейлер Sony Pictures Classics, немного приоткрывающий завесу над предстоящей винтажной историей.

Фильм «По Фрейду» – Трейлер

Действие фильма, созданного по одноименной пьесе Марка Сен-Жермена, происходит в 30-е годы прошлого века. Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд играют роли Зигмунда Фрейда и Клайва Льюиса, ведущих глубочайший спор о боге и разуме, который отрицает его существование.

Сценарий к фильму написали сам режиссер Мэттью Браун в соавторстве с автором оригинальной пьесы Сен-Жерменом.

Через два дня после вторжения Гитлера в Польшу, накануне вступления Британии во Вторую мировую войну, бежавшего из Австрии Зигмунда Фрейда, страдающего от развивающегося у него рака, в Лондоне навещает теолог, философ и писатель Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии». Эти двое погружают зрителя в невероятный диалог о религии, душе, о смысле жизни. Христианин Льюис бросает вызов атеизму Фрейда, а тот умело раскрывает страхи писателя.

Сэр Филип Энтони Хопкинс – один из самых удивительных актёров современности с невероятным списком разноплановых ролей. Он наиболее известен по образу серийного убийцы Ганнибала Лектера в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «красный дракон».

Титулованный британец, Хопкинс родился в 1937 году в английском городке Порт-Толбот в семье пекаря. С детства страдая дислексией, Энтони решил заниматься творчеством.

С 2000 года актер живет в США. У него есть своя звезда на Аллее Славы Голливуда и два «Оскара» – за «Молчание ягнят» 1992 года и за игру в драме «Отец» с Оливией Колман, где он сыграл страдающего от деменции пожилого отца, неспособного из-за болезни найти общий язык с дочерью Энн. Кстати, Хопкинс стал самым возрастным актером за всю историю премии, получив «Оскар» в 83 года.

Помимо актерской деятельности, Хопкинс занимается режиссурой и продюсированием. А еще он автор ряда музыкальных произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.

Гуд родился в 1978 году в английском городе Эксетере, получил классическое образование Бирмингемском университете и Академии драматического искусства Веббера Дугласа.

Мэттью Гуд – модель, актер театра и кино. Зрителю он известен по работам в фильмах «Матч-пойнт» Вуди Аллена, «Игра в имитацию» Тильдума, «Союзники» Земекиса. Исполнил роль Озимандии в фильме Зака Снайдера «Хранители».