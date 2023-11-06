Вышел трейлер нового боевика от Netflix «Лифт» с Кевином Хартом в главной роли

Журнал кино The Hollywood Reporter сообщает о выходе трейлера предстоящего криминального экшен-боевика «Лифт» («Lift»), который появится на Netflix 12 января 2023 года с комиком Кевином Хартом в главной роли.

Производство фильма «Лифт»

Сценарий Дэна Кунки «Лифт» был приобретён Netflix в 2021 году. Феликс Гэри Грей («Форсаж 8») занял режиссёрское кресло в сентябре того же года. Съёмки проходили весной 2022 года в Италии, Северной Ирландии и в студии Belfast ‘s Harbour Studios.

Ф. Гэри Грей

В главных ролях: Кевин Харт, Гугу Мбата-Роу, Билли Магнуссен, Сэм Уортингтон и другие.

Изначально фильм планировалось выпустить в прокат ещё в августе 2023 года, однако на планы серьёзно повлияла забастовка актёров, и дату премьеры перенесли на январь 2023 года. 5 ноября 2023 года появился официальный трейлер фильма, его можно посмотреть на YouTube.

«Лифт» – Официальный трейлер

Сюжет фильма

«Лифт» – это стильный боевик об ограблении и захвате самолёта. Сайрус Уитакер, которого играет актёр Кевин Харт, – главный герой и предводитель международной банды грабителей. Вместе со своей бывшей подружкой (её роль исполнила британская звезда Гугу Мбата-Роу) он завербован для ограбления пассажирского самолёта, который перевозит 500 миллионов долларов в золоте.

Сайрус тщательно планирует предстоящую операцию, учитывая все нюансы и пытаясь предупредить любые неожиданности. Но это не спасает от непредвиденных трудностей. В дело вмешиваются террористы, решившие угнать этот же самолёт, и задача воришек серьёзно осложняется. Команде придётся импровизировать и выкручиваться, чтобы выжить, спасти людей, сохранить свою добычу и улизнуть от полиции.

Актёр Кевин Харт

Кевин Дарнелл Харт – американский комик и артист кино 1979 года рождения. Он добился известности, выступая в жанре стендапа, получив немало наград и «засветившись» во многих популярных шоу.

Актёр Кевин Харт

Впервые на экране Кевин Харт появился в независимой криминальной комедии 2002 года «Бумажные солдаты». Актёрскую известность ему принесли работы во франшизе «Очень страшное кино», в фильме «40-летний девственник», «Полтора шпиона» и других. В 2019 году Кевин Харт снялся в фильме «1+1. Голливудская история», ремейке французского хита «1+1» 2011 года, и это была его первая драматическая роль.

Теперь же поклонникам актёра предстоит увидеть Кевина Харта в роли серьёзного и крутого грабителя, в отличие от предыдущих легкомысленных и комедийных образов.