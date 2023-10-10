Возрождение IMAX Sydney в бывших доках Дарлинг-Харбор: 7 лет после закрытия

В австралийской гавани Дарлинг-Харбор спустя семь лет после закрытия снова начинает работать сиднейский кинотеатр IMAX, который находится в 30-этажном здании Ribbon между двумя эстакадами Western Distributor. Это сооружение безусловно станет достопримечательностью Сиднея.

Сиднейский IMAX возвращается после семилетнего отсутствия

Уже в среду, 11 октября, состоится церемония открытия и в IMAX Sydney покажут фильм «Аватар: Путь воды». Кроме того, неделя открытия включает в себя показ хита 2023 года «Оппенгеймер», фантастики «Создатель», документальной ленты «Суперсобаки» («Superpower Dogs») и премьеру музыкального фильма-концерта «Taylor Swift: The Eras Tour» 2023 года.

Кстати, именно фильм «Тейлор Свифт» стал кассовым хитом в Австралии и переживает пик своей популярности. Это хроника выступлений известной американской певицы Тейлор Элисон Свифт, звезды современных концертных площадок всего мира. В первый же день продажи билетов на этот фильм в США была собрана рекордная сумма в 37 млн. долларов. Концерты певицы называют культурным и экономическим феноменом.

Старый кинотеатр IMAX, открывшийся в 1996 году, был настоящей достопримечательностью Дарлинг-Харбора и обладал самым большим киноэкраном в мире. На реконструкцию его закрыли спустя 20 лет, в 2016 году. На обновление кинотеатра должно было уйти всего 3 года, однако Grocon и Probuild, две строительные компании, которые занимались реконструкцией, обанкротились, и уже позже компания Multiplex завершила проект.

Нововведения и инновации в обновленном кинотеатре

В новом кинотеатре 325 мест, 12-канальная звуковая система. Слегка изогнутый экран, площадью 692 квадратных метра, имеет более традиционную, квадратную форму, и немного меньше того, что был в старом IMAX, но по-прежнему остается одним из самых больших в мире и использует лазерные технологии для повышенной четкости изображения.

Здесь также будет использована инновационная система рассадки зрителей «Your Cinema, Your Way», включающая в себя возможность выбрать места из множества разнообразных вариантов: места для пар, капсульные сиденья, кресла с откидной спинкой.

Цены на билеты варьируются: от 19 долларов за художественный фильм, чуть дороже за сеансы 3D, а пропуск в частную ложу, где можно насладиться эксклюзивными закусками, шампанским и удобными диванами, стоит от 299 долларов.

Словом, новый, современный и улучшенный IMAX Sydney станет успешным конкурентом кинотеатрам в Нью-Йорке, Каннах и Токио.

В здании Ribbon помимо кинотеатра обустроен отель W Sydney на 588 номеров, театр ICC, центр для проведения международных конференций и так далее.