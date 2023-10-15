19 октября в прокат выходит живописная драма «Дух Байкала», получившая приз Гайдая на кинофестивале «Человек и природа»

Кинолента «Дух Байкала» была объявлена лучшим игровым фильмом на 22-м российском кинофестивале «Человек и природа».

Уже 19 октября 2023 года зрители смогут купить билет в кинотеатры на показ этой уникальной семейной приключенческой драмы с каплей фольклорной мистики, события которой разворачиваются на фоне захватывающих дух пейзажей зимнего Байкала.

Журналистка «Российской газеты» Светлана Мазурова рассказала подробности съемок и сюжета предстоящего фильма «Дух Байкала» от режиссера Михаила Расходникова.

О фильме «Дух Байкала»

По сюжету Давид, у которого недавно погибла жена, надеясь справиться с горем и отвлечь сына Лёньку от горькой утраты, приезжает с ним к деду Бимбе в село на берегу Байкала, на зимнюю рыбалку.

Семейство попадает в пургу и теряется поодиночке на льду огромного озера, пронизанного ледовыми заторами, островками и невероятными опасностями. Но их эпически сбережет и спасет дух самого Байкала, принявший для Лёньки и Давида образ самого любимого существа во вселенной – матери и жены. Ничто не умирает, все сохраняется в сердце.

Фильм основан на реальной истории. Актер Мосэ Куртанидзе, сыгравший отца, однажды рассказал режиссеру Расходникову случай из своего детства, когда потерялся на Байкальском льду в метель, и их с дедушкой едва нашли. Вскоре режиссер положил это событие в основу сценария нового фильма.

Лёньку сыграл 14-летний актер Илья Рязанов, ученик московской театральной студии. На момент съемок мальчику было 12 лет. И это уже его четвертая роль в кино и третья – у режиссера Расходникова. Помимо фильмов юный Илья выступает на театральной сцене и снимается в рекламе.

Роль деда блестяще исполнил бурятский актер Олег Бабуев, заслуженный артист РФ и народный – Бурятии. Бабуев театральный актер, и роль в «Духе Байкала» – его вторая работа в кино.

Буря на съемочной площадке создавалась искусственно, снег возили грузовиками из поселка и раздували на льду. Волки в фильме – полусобаки-полуволки из подмосковной зоостудии. А детеныш нерпы – настоящий. Его, брошенного и израненного, нашла съемочная студия прямо на льду и спасла. А режиссер буквально за одну ночь написал сцену с нерпенком и включил ее в фильм.

Что такое кинофестиваль «Человек и природа»

19-30 сентября 2023 года на берегу Байкала проходил 22-й российский экологический кинофестиваль.

Байкальский фестиваль «Человек и природа» был учрежден в 1999 году Союзом кинематографистов России, является международным и проводится каждый сентябрь в Иркутске при поддержке Министерства культуры.

С 2015 года фестивалю присвоили имя Валентина Григорьевича Распутина, советского и российского писателя. Цель фестиваля – привлечение внимания к экологическим проблемам и поощрение кинематографистов, создающих фильмы на темы взаимоотношений человека и природы.