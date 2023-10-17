Умерла знаменитая «ведьма Анжелика», американская актриса Лара Паркер, ей было 84 года

Американская пресса с прискорбием сообщает о смерти голливудской звезды 60-х Лары Паркер. Актриса стала знаменитостью, сыграв сексапильную ведьму Анжелику в классическом готическом сериале ABC «Мрачные тени», выходящем с 1966 по 1971 год. В последующие годы Лара написала несколько книг по мотивам телесериала.

Лара Паркер скончалась во сне 12 октября в четверг, в своем доме в каньоне Топанга в Лос-Анджелесе в возрасте 84-х лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом журналу The Hollywood Reporter сообщила ее дочь Кейтлин.

Актриса Лара Паркер

Лара Паркер

Паркер родилась в 1938 году в Ноксвилле, штат Теннесси. Буквально в начале своей карьеры, в 28 лет, она нашла роль своей жизни, когда продюсер «Мрачных теней» Дэн Кертис выбрал ее для воплощения образа жестокой, мстительной и невероятно соблазнительной ведьмы Анжелики Бушар Коллинз.

Лара Паркер в образе ведьмы стала мгновенной сенсацией и обзавелась огромной армией поклонников. Актриса стала героиней бесчисленных статей, шоу, интервью и фан-артов. Паркер признавалась, что надеялась на роль Анжелики, как на трамплин к громкой карьере в кино, но затем поняла, что стала заложницей единственного (но очень впечатляющего!) образа.

Спустя время она снялась в двух полнометражных спин-оффах сериала все в той же роли. Затем отметилась ролями в шоу «Человек за шесть миллионов долларов» 1973 года, во вступительной части сериала «Невероятный Халк» 1977 года и других.

Кстати, в «Мрачных тенях» 2012 года, адаптации классического сериала от Тима Бёртона, роль Анжелики сыграла неподражаемая актриса Ева Грин. В фильме снимались Джонни Депп, Мишель Пфайфер и множество других ярких звезд Голливуда.

В более поздние годы Лара Паркер написала 4 романа по мотивам сериала: «Angelique’s Descent», «The Salem Branch», «Wolf Moon Rising» и «Heiress of Collinwood», а также занималась преподаванием.

Актеры сериала, включая Скотта Селби, покойного Джона Карлена, Роджера Дэвиса, периодически встречались вплоть до 2017 года, организуя ежегодные съезды. Они записали серию радиодрам «Мрачные тени», а в 2021 году, в эпоху Covid, воссоединились для онлайн трансляции в стиле Zoom, создав «Рождественскую песнь» в стиле «Мрачных теней».

На большом экране Лара Паркер выделилась, пожалуй, только в двух фильмах: оскароносной драме «Спасите тигра» 1973 года и в боевике ужасов «Гонка с дьяволом» 1975 года.

Семья Лары Паркер, в которой остались второй муж Джим Хокинс, сыновья Рик, Энди, дочь Кейтлин и внук Уэсли, скорбит о потере любимой жены, матери и бабушки.