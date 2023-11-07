Пока Джеки Чан размышляет о своём будущем в фильме «Кунг-фу жеребец» и задумывается об участии в сиквеле фильма «Каратэ-пацан», который планируют выпустить в 2024 году, ряды каскадёров, способных выполнять сложные трюки, всё редеют.

Пэт Э. Джонсон, американский Мастер боевых искусств и хореограф, поставивший все поединки в оригинальном фильме «Парень-каратист» (ремейком которого стал «Каратэ-пацан» 2010 года) умер в 84 года в окружении своей семьи. Об этом сообщил новостной веб-сайт Deadline Hollywood.

Драматическая новость появилась совсем недавно в Facebook (запрещён на территории России), где жена Пэта, Сьюзен Джонсон, поделилась своей скорбью и поблагодарила всех, кто поддерживал семью и самого Пэта на протяжении многих лет. Подробности смерти не сообщаются.

Для тех, кто не знает: мой муж Пэт Джонсон скончался вчера. Мне повезло, что мои сыновья были здесь, со мной, и мы держали друг друга за руки. Спустя 54 года совместной жизни я спокойна, у меня так много замечательных воспоминаний, детей, друзей, внуков и правнуков. Сьюзен Джонсон

Фото из Facebook Sue Berkland Felix Johnson

Наследие Пэта Э. Джонсона в киноиндустрии

Пэт родился в 1939 году и увлекся боевым искусством Тан Су До во время службы в армии. После службы заключил договор с Чаком Норрисом, был с 1968 по 1973 год капитаном непобедимой команды Норриса, сформулировал правила американских турниров Тан Су До. Пэт Э. Джонсон сыграл роль в фильме Норриса 1979 года «Сила одиночки».

Чак Норрис и Пэт Э. Джонсон

Джонсон – одно из самых громких имён в американских боевых искусствах и в тематическом кино. Он поставил все поединки в классическом фильме «Парень-каратист» 1984 года, сыграв там небольшую роль рефери.

Кадр из фильма “Парень-каратист”

И это не просто роль! Джонсон был судьёй в реальных поединках в американской ассоциации боевых искусств и получил немало наград за свою работу.

Пэт был постановщиком и хореографом боевых сцен, а также выполнял многие трюки в фильмах: «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» 1985 года, «Черепашки-ниндзя» 1990 года, «Баффи – истребительница вампиров» 1992 года, «Смертельная битва» 1995 года, «Бэтмен и Робин» 1997 года, «Дикий, дикий Запад» 1999 года и многих других.

Он также появился в фильме «Выход дракона» 1973 года, который стал последним выступлением Брюса Ли.

Кадр из фильма «Выход дракона»

Пэт Э. Джонсон был именно тем человеком, который ввёл в кино должность постановщика трюков, тщательно следил за безопасностью актёров, выстроил настоящую индустрию боевых искусств и популяризировал восточные единоборства в США более, чем кто-либо другой.