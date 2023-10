Умер актер Берт Янг, номинированный на «Оскар» в фильмах «Рокки»

Берт Янг, 83-летний американский актер, умер 8 октября 2023 года. О его кончине в эту среду сообщила газете New York Times его дочь Энн Мореа Штайнгизер, не назвав, однако, причину и место смерти.

За свою долгую продуктивную карьеру Берт Янг снялся в более чем 160-ти фильмах. Бывший морпех и профессиональный боксер, он запомнился зрителям хулиганскими второстепенными ролями, но триумфом его карьеры остается участие во франшизе «Рокки», где Берт Янг сыграл Поли Пеннино, брата Адрианы Бальбоа, шурина Рокки.

Берт Янг, биография и карьера

Янг – американский актер итальянского происхождения. Он родился в Нью-Йорке в 1940-м году. С 1957 года поступил на службу в морскую пехоту, где начал профессионально заниматься боксом, выигрывая в большинстве поединков.

После службы обучался в Актерской студии знаменитого Ли Страсберга, а затем начал актерскую карьеру, играя небольшие роли итало-американских персонажей из рабочего класса.

В 1975 году Берт Янг был приглашен на роль Поли Пеннино, персонажа, придуманного самим Сильвестром Сталлоне, и принял участие в шести фильмах франшизы, получив номинацию на «Оскар» за роль второго плана.

В 2020 году еще раз сыграл Пеннино и себя самого в документальном фильме о создании «Рокки» «40 Years of Rocky: The Birth of a Classic».

Янг появлялся в таких фильмах, как «Однажды в Америке», «Китайский квартал», «Амитивилль 2» и других. В последний раз появился в драме 2021 года «Последний код», основанной на реальных событиях, сыграв роль пожилого детектива.

Янг также был довольно известным художником, чьи картины выставлялись по всему миру.

Некоторые из его полотен присутствуют в фильме «Рокки Бальбоа» 2006 года, в сценах, где Поли увольняют с мясокомбината.

Персонаж Поли Пеннино

Лучший друг Рокки – полноватый итальянец, работающий на мясокомбинате и познакомивший Рокки со своей сестрой Адрианой, ставшей впоследствии женой знаменитого боксера.

Поли – эмоциональная и противоречивая фигура, сыгравшая большую роль в жизни Рокки. Именно он занял в мафии место боксера, когда тот ушел в спорт, он же предложил Рокки отрабатывать удары на мясных тушах. Фанат Рокки, Поли резко реагирует на любую критику Рокки, хотя сам несдержан и грубоват. Он сопровождает главного героя во всех его жизненных неурядицах и победах, став его секундантом.

Шестнадцать лет спустя после первого появления Поли возвращается на прежнюю работу упаковки мяса и помогает Рокки управлять рестораном «Adrian’s», названным в честь умершей Адрианы.

Поли показан умершим 22 февраля 2012 года и похороненным рядом с Адрианой. Надгробие Пеннино было создано для съемок фильма «Крид» на кладбище Лорел Хилл. В комнату Поли переезжает Крид.