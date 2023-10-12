Основанная в 1997 году развлекательная компания Netflix после 2013-го года быстро заняла лидирующие позиции в производстве самых захватывающих фильмов современности, заодно покупая права на трансляцию тщательно отобранных рейтинговых кинопродуктов. Постепенно название Netflix стало синонимом знака качества, и любое кино, выходящее на стриминговом сервисе компании – всегда яркое явление.

Представляем Вам лучшие триллеры от Netflix с высоким рейтингом и захватывающей историей, включая фильмы 2023 года и хиты проката лет прошедших.

Лютер: Павшее солнце

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, детектив, боевик, криминал Производство Великобритания, США / 2023 Режиссёр Джэми Пэйн В ролях Идрис Эльба, Синтия Эриво, Энди Серкис, Дермот Краули, Томас Кумбз, Хэтти Морахэн, Лорин Аджуфо, Винсент Риган, Росс Уэйтон, Ли Дань

Полнометражное продолжение одноимённого британского сериала – увлекательная, напряжённая самостоятельная история противостояния героя-одиночки и жесточайшего серийного убийцы.

Добившись заключения своего заклятого врага, инспектора лондонской полиции Джона Лютера в тюрьму, маньяк Дэвид Роби продолжает свои чудовищные преступления, которые начались для Лютера с похищения молодого Каллума Олдрича. Мать жертвы навещает инспектора в тюрьме и упрекает за то, что он не спас её сына. И тогда Лютер сбегает, объединяется с Одетт Рейн, новой начальницей отдела тяжких преступлений, и начинает охоту на убийцу.

Фильм появился на сервисе Netflix 10 марта 2023 года.

В никуда

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, драма Производство Испания / 2023 Режиссёр Альберт Пинто В ролях Анна Кастильо, Тамар Новас, Тони Корвильо, Мариам Торрес, Ирина Браво, Виктория Тейжейро, Люсия Сория, Мэри Руис, Эду Булнес, Антонио Буиль

Смертельно опасное путешествие женщины в открытом океане, борьба за свою жизнь и невероятная сила духа – это новый испанский триллер «В никуда» каталонского режиссёра Альберта Пинто.

Убегая от плохих условий жизни и тиранического режима, беременная Миа и её муж Нико тайком пробираются на корабль, идущий в Ирландию, и прячутся в разных грузовых контейнерах. Из-за шторма убежище Мии оказывается в воде, и ей предстоит долгий, мучительно тяжёлый путь по ледяным водам, в котором она родит ребёнка и потеряет надежду выжить.

Премьера фильма, основанного на рассказе Индианы Листы, состоялась 29 сентября 2023 года на Netflix.

Украденная личность

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, детектив, криминал Производство Корея Южная / 2022 Режиссёр Ким Тхэ-джун В ролях Чхон У-хи, Им Щи-ван, Ким Хи-вон, Ким Е-вон, Пак Хо-сан, О Хён-гён, Чон Джин-о, Чон Ин-нён, Ким Джу-рён, Ли Джон-ын

Сложная и чрезвычайно пугающая южнокорейская история о слежке и контроле начинается со знакомства с молодой На Ми, которая работает в маленькой фирме и не расстаётся со своим смартфоном. И вот однажды девушка теряет его после вечеринки с подругами.

К счастью вскоре смартфон находится, и На Ми отправляется в мастерскую, где её встречает парень по имени Чжун Ён. Девушка вне себя от радости: ведь еёё телефон – не только склад личных данных, средство общения и хранилище дорогих моментов, но и основное средство работы. Чего На Ми пока не знает – это то, что обаятельный Чжун установил на её телефон программу шпион и следит за каждым её шагом. Тем временем в округе начинают находить трупы молодых женщин…

Фильм создан по роману Акиры Сига «Sumaho o Otoshita dake» и дебютировал на Netflix в феврале 2023 года.

Во время грозы

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 7.4 Жанр Триллер, драма, фантастика, детектив Производство Испания / 2018 Сборы в мире $17 325 485 Режиссёр Ориол Паоло В ролях Адриана Угарте, Чино Дарин, Хавьер Гутьеррес, Альваро Морте, Нора Навас, Микель Фернандес, Клара Сегура, Мима Риера, Айна Клотет, Альберт Перес

Фантастический триллер от Netflix, Испания, рассказывает историю медсестры Веры, которая вместе с мужем и дочерью переехала в новый дом. В подвале она находит телевизор и видеокассеты с домашними записями мальчика Нико, который жил тут в 1989 году и погиб по нелепой случайности.

Однажды во время грозы Вера просыпается в том далёком году, 25 лет назад и спасает Нико. А наутро обнаруживает, что её мир бесповоротно изменился. Дочери у неё нет, муж её не узнаёт, а на работе она занимает куда более высокую должность, чем раньше. Вера решает обратиться в полицию и рассказать обо всём, пытаясь выяснить судьбу мальчика Нико.

Впервые фильм показали в Барселоне в ноябре 2018 года, а цифровой релиз состоялся на Netflix в марте 2019-го.

Платформа

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 7.0 Жанр Фантастика, триллер, драма Производство Испания / 2019 Сборы в мире $1 090 116 Режиссёр Гальдер Гастелу-Уррутия В ролях Иван Массаге, Сорион Эгилеор, Антония Сан Хуан, Эмилио Буале, Александра Масангкей, Зихара Ллана, Марио Пардо, Альгис Арлаускас, Чубио Фернандес, Эрик Гуд

Своеобразная испанская интерпретация идеи культового «Куба», антиутопический триллер с элементами ужаса. Мужчина Горенг приходит в себя в небольшом бетонном помещении на 48-м этаже. Сокамерник Тримагаси объясняет ему, что оба они – участники жестокого эксперимента, в котором люди заключены по двое в камерах высотной башни. Раз в день по стволу центральной шахты сверху проезжает платформа с едой, и нижним этажам почти ничего не достаётся.

А ещё раз в месяц камеры перемещают и те, кто был снизу, может оказаться на самом верху. У Горенга с собой – только книга, а у Тримагаси нож. И вот однажды вместе с платформой в их камере оказывается женщина по имени Михару, которая ищет в башне своего ребёнка.

Фильм получил премию «Гойя», выиграл приз в секции «Полуночное безумие» фестиваля в Торонто и был куплен Netflix для трансляции с марта 2020 года.

Дьявол всегда здесь

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 7.1 Жанр Триллер, драма, криминал Производство США / 2020 Режиссёр Антонио Кампос В ролях Том Холланд, Дональд Рэй Поллок, Билл Скарсгард, Райли Кио, Джейсон Кларк, Себастиан Стэн, Хейли Беннетт, Элайза Сканлен, Миа Васиковска, Роберт Паттинсон

Американская южная готика с религиозным уклоном. Морпех Уиллард Рассел, пережив ужасы войны во Вторую мировую, утрачивает веру в Бога. Он возвращается домой, где его богобоязненная мать Эмма пытается женить сына на местной сироте Хелен, но влюбляется в официантку Шарлотту и делает ей предложение. Хелен же выходит за местного пастора Роя. В том же кафе, где Рассел нашёл Шарлотту, некий фотограф Карл знакомится с Сэнди, и они тоже сыграют свою роль в этой истории.

У Роя и Хелен рождается дочь, которую опекает Эмма, а Рой, уверившись, что может исцелять людей, убивает свою жену, чтобы воскресить её божественной силой, терпит неудачу и скрывается в лесах. В это время Уиллард и Шарлотта живут спокойно и тихо, вместе с сыном Арвином, и к Расселу постепенно возвращается его вера. Но он не знает, какие страшные испытания уготовила ему судьба.

Фильм основан на книге 2011 года Дональда Рэя Поллока и вышел на Netflix в сентябре 2020 года.

Хорошее время

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 7.3 Жанр Триллер, драма, криминал Производство США / 2017 Сборы в мире $3 283 369 Режиссёр Бенни Сэфди, Джош Сэфди В ролях Роберт Паттинсон, Бенни Сэфди, Бадди Дуресс, Талия Уэбстер, Дженнифер Джейсон Ли, Баркхад Абди, Рон Браунштейн, Питер Верби, Саида Мансур, Глэдис Матон

Динамичный криминальный триллер с Робертом Паттинсоном и Бенни Сэфди в главных ролях – это история братьев Никас, которые однажды грабят банк на 65 тысяч долларов и пытаются скрыться.

Однако полиция ловит младшего, Ника, парня с умственными отклонениями. Старший брат Конни, жестокий социопат, решает вытащить того из лап полицейских и, узнав, что Ник пострадал в драке с другим заключённым, проникает в больницу, где похищает совсем другого человека, перепутав его с Ником. А затем, несмотря на то, что его ловят все полицейские в округе, Конни снова и снова пытается выручить брата, создавая настоящий хаос в городе.

Роль Конни считают лучшей работой актёра Роберта Паттинсона. Фильм впервые был показан на Каннском фестивале, а затем, в августе 2017 года вышел на Netflix.

Звонок из прошлого

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 7.1 Жанр Триллер, фантастика, криминал Производство Корея Южная / 2020 Бюджет $8 000 000 Режиссёр Ли Чхун-хён В ролях Пак Щин-хе, Чон Джон-со, Ким Сон-нён, Ли Эль, Пак Хо-сан, О Джон-сэ, Ли Дон-хви, Ом Чхэ-ён, Чо Гён-сук, Ким Мин-ха

Южнокорейский триллер в сочетании красивого визуала, фантастики, хоррора и глубокой философии. 28-летняя Со-ён возвращается в отцовский дом. По пути девушка теряет сотовый телефон, и ей приходится пользоваться громоздким домашним, стационарным аппаратом.

Однажды на него звонит незнакомая девушка с отчаянными просьбами о помощи. Оказывается, это Ён-сук, которая живёт в том же доме, но 20-ю годами раньше. Со-ён находит способ помочь новой подруге, однако это становится началом смертельной игры, в которой обе девушки оказываются в смертельной опасности, а мир вокруг угрожающе меняется.

Фильм создан по мотивам хоррора 2011 года «Гость», назван лучшим триллером года и появился на Netflix 27 ноября 2020 года.

Птичий короб

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.6 Жанр Ужасы, фантастика Производство США / 2018 Бюджет $19 800 000 Режиссёр Сюзанна Бир В ролях Сандра Буллок, Треванте Роудс, Джон Малкович, Сара Полсон, Джеки Уивер, Роза Салазар, Даниэль Макдональд, Лил Рел Ховери, Том Холландер, Машин Ган Келли

Постапокалиптический фильм без зомби, зато страха, напряжения и отчаяния – хоть отбавляй. Главную роль сыграла Сандра Буллок, эмоциональная актриса, умеющая ярко передавать эмоции. Её героиня – Мэлори, беременная художница с двумя детьми, живущая в мире, где 5 лет назад начался конец света.

На планете объявились существа, внушающие человеку при взгляде на них безотчётный страх и непреодолимое стремление к смерти. Мэлори с детьми, в поисках безопасного места, отправляется в тяжёлое, долгое путешествие, которое они проводят с завязанными глазами, ориентируясь на поведение птиц в клетке, способных предсказать появление губительных сущностей.

Этот фильм стартовал на Netflix в декабре 2018 года. А летом 2023 года вышел сиквел «Птичий короб 2: Барселона».

В погоне за Бонни и Клайдом

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.9 Жанр Триллер, драма, криминал, детектив, биография Производство США / 2019 Режиссёр Джон Ли Хэнкок В ролях Кевин Костнер, Вуди Харрельсон, Кэти Бейтс, Джон Кэрролл Линч, Томас Манн, Дин Дентон, Ким Диккенс, Уильям Сэдлер, У. Эрл Браун, Дэвид Фурр

Остросюжетный фильм об охотниках за головами, устроивших настоящую облаву на двух самых страшных преступников 30-х годов, Бонни и Клайда.

В 1934 году легендарная парочка, изрядно утомившая полицию, организует побег заключённых из техасской тюрьмы, обернувшийся жестокой перестрелкой и гибелью людей. В ответ губернатор штата Ма Фергюсон нанимает опытного рейнджера Фрэнка Хеймера, способного выследить злодеев. Фрэнк берёт с собой старого друга и напарника Мэни Голда, и вскоре они выходят на след жестоких и до сих пор неуловимых убийц.

Проект триллера родился ещё в 2005 году, но он был реализован лишь в 2018-м. В середине марта 2019 года фильм вышел в ограниченный американский прокат, а уже с конца того же месяца появился на Netflix.

Аферистка

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, драма, комедия, криминал Производство США, Великобритания / 2020 Сборы в мире $1 351 662 Режиссёр Дж. Блэйксон В ролях Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Крис Мессина, Исайя Уитлок мл., Мэйкон Блэр, Алисия Уитт, Дэмиэн Янг, Николас Логан

Туго закрученная интрига и блестящая игра актрисы Розамунд Пайк в роли главной героини, бессердечной мошенницы Марлы Грейсон.

Марла обеспечивает себя, создав гениальную преступную схему, в которую входят судьи, доктора и руководители домов престарелых. Судьи отдают обеспеченного старика под опеку Марлы, она же обчищает счета своего подопечного, щедро делясь с подельниками.

Провернув очередное дельце, Марла обнаруживает, что ограбленная старушка Петерсон не так уж одинока, и её сын, крупный криминальный авторитет, заинтересован в выяснении судьбы матери, с которой не общался уже много лет.

Пайк получила «Золотой глобус» за свою роль, а с февраля 2019 года фильм был выпущен в потоковом режиме на Netflix и Amazon.

Зал самоубийц. Хейтер

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 7.1 Жанр Триллер, драма Производство Польша / 2020 Сборы в мире $1 325 591 Режиссёр Ян Комаса В ролях Мацей Мусяловски, Ванесса Александр, Данута Стенка, Яцек Коман, Агата Кулеша, Мацей Штур, Адам Градовски, Петр Бедрон, Анджей Велецки, Ян Хрынкевич

Откровенно неприглядный фильм, вскрывающий все пороки современного общества – это социальный триллер от польского режиссёра Яна Комаса. Главный герой истории – Томаш Гимза, пронырливый студент-юрист, исключённый за плагиат и потерявший доверие своих благодетелей, богатой семьи Красуцких, которые оплачивали ему учёбу.

Томаш устраивается на работу в странную компанию, которая кажется рекламной фирмой, но на поверку оказывается «фабрикой троллей», имеющей доступ к секретам элиты и продвинутым технологиям слежки. С воодушевлением фабрикуя ложь и раздувая ненависть, Томаш со временем принимается следить за Красуцкими, чтобы вскоре буквально контролировать каждый их шаг.

Весной 2020 года «Зал самоубийц» получил приз, как лучший зарубежный фильм на фестивале Tribeca, а летом 2020-го вышел на Netflix.

Иные

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.7 Жанр Фантастика, драма Производство США, Канада / 2018 Сборы в мире $335 050 Режиссёр Зак Липовски, Адам Б. Стейн В ролях Лекси Колкер, Эмиль Хирш, Брюс Дерн, Грейс Пак, Аманда Крю, Ава Телек, Мишель Харрисон, Мэтти Финочио, Алекс Паунович, АрДжей Фезерстонхо

Научно-фантастический триллер «Иные» начинается с захватывающей тайны и перерастает в динамичный боевик. В уединённом домике на окраине Лос-Анджелеса живёт суровый мужчина, никогда не расстающийся с оружием, и его 7-летняя дочь Хлоя, которую отец держит практически взаперти. Он не позволяет ей выходить за дверь, постоянно запугивает и строго контролирует каждый её шаг.

И когда однажды девочка нарушает запрет, чтобы полакомиться мороженым, откликнувшись на добрые призывы из-за двери, начинается настоящий хаос, в котором Хлоя и Генри постепенно теряют надежду остаться в живых.

Этот фильм, кстати, недоступен на Netflix USA, но транслируется этим сервисом в других странах с осени 2018 года.

Сторонник

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.6 Жанр Криминал, триллер, детектив, боевик, драма Производство Корея Южная / 2018 Сборы в мире $39 518 453 Режиссёр Ли Хэ-ён В ролях Чо Джин-ун, Рю Джун-ёль, Ким Джу-хёк, Пак Хэ-джун, Чха Сын-вон, Ким Сон-нён, Со Хён-у, Кан Сын-хён, Чон Джун-вон, Чон Га-рам

Южнокорейский криминально-детективный триллер с неожиданным финалом рассказывает о полицейском детективе Вон Хо, пытающимся выследить и уничтожить крупный наркокартель, управляемый таинственным мистером Ли, которого почти никто не видел в лицо.

Но все попытки детектива проваливаются в пустоту. Он выходит на преступника, но тот оказывается подставным лицом. Все, кто мог бы стать свидетелем или дать зацепку, умирают загадочным образом. Единственная надежда Вон Хо – обожжённый парень, выживший после взрыва в лаборатории, принадлежащей картелю, и мечтающий отомстить Ли за свою сломанную судьбу.

Этот фильм – ремейк, вышедший на Netflix в мае 2018 года и более впечатляющий, чем оригинал «Нарковойна» 2012 года.

Калибр

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.8 Жанр Триллер, драма Производство Великобритания / 2017 Режиссёр Мэтт Палмер В ролях Джек Лауден, Мартин МакКанн, Тони Кёрран, Иэн Пири, Джордж Энтон, Кейт Брекен, Тереза Брэдли, Джо Кэссиди, Камерон Джек, Китти Ловетт

Тревожный британский триллер рассказывает о двух закадычных друзьях, которые поехали на охоту в шотландскую глушь и ввязались в очень дурную историю. Маркус – напористый бизнесмен, который приглашает своего школьного друга Вона на охоту в Шотландском Хайленде. Приехав, приятели напиваются в местном пабе, а наутро, вооружившись, отправляются на промысел.

Ещё толком не протрезвевший Вон нечаянно убивает мальчика в лесу, а Маркус – его отца, который оказался рядом и пытался застрелить Вона. С этого начинается диковатая, причудливая и всё более пугающая история, которая для всех её участников ничем хорошим не закончится.

После дебюта в Эдинбурге фильм транслируется на Netflix с июня 2018 года.

Игра Джералда

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.5 Жанр Триллер, драма Производство США / 2017 Режиссёр Майк Флэнаган В ролях Карла Гуджино, Брюс Гринвуд, Кьяра Аурелия, Карел Стрёйкен, Генри Томас, Кейт Сигел, Bryce Harper, Гвендолин Муламба, Джеймс Флэнеган

Джесси и Джеральд Берлингеймы едут в уединённый дом у озера Фэрхоуп, чтобы провести несколько романтических дней и восстановить пошатнувшийся брак. Джеральд пытается сыграть в ролевую игру об изнасиловании и приковывает жену наручниками к массивной кровати. Но её подобные развлечения не заводят.

После бурной ссоры Джеральд внезапно падает и умирает от сердечного приступа. Полуобнажённая и прикованная Джесси остаётся в одиночестве, без возможности позвать на помощь или даже запереть дверь на ночь. Её кошмар только начинается…

Этот фильм – отличная экранизация одноимённого романа «мастера ужасов» Стивена Кинга. Премьера его состоялась в сентябре 2017 года в британском кинотеатре BFI Southbank, и в том же месяца кино появилось на Netflix.

Виновный

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.3 Жанр Триллер, криминал Производство США / 2021 Режиссёр Антуан Фукуа В ролях Джейк Джилленхол, Райли Кио, Питер Сарсгаард, Кристина Видаль, Элай Гори, Итан Хоук, Давайн Джой Рэндольф, Кристиана Монтойя, Дэвид Кастанеда, Адриан Мартинес

Завораживающий и крайне нервирующий триллер с Джейком Джилленхолом в главной роли. Его герой – Джо Бэйлор, полицейский, ожидающий рассмотрения его дела по поводу происшествия некоторое время назад, и пока отстранённый от работы.

Джо переведён в колл-центр, где отвечает на тревожные звонки. И однажды ему звонит женщина, представившаяся Эмили Лайтон, и сообщает, что её похитили и везут неизвестно куда в белом фургоне. Так начинается стремительная гонка со временем, в которой Джо пытается спасти Эмили и узнаёт много больше того, на что рассчитывал. И это меняет всю его жизнь.

Цифровой релиз фильма состоялся 1 октября 2021 года на сервисе Netflix.

Утраченный дом

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, драма Производство Испания / 2020 Сборы в мире $1 845 Режиссёр Давид Пастор, Алекс Пастор В ролях Хавьер Гутьеррес, Марио Касас, Бруна Кузи, Рут Диас, Ирис Валлес Торрес, Кристиан Муньос, Давид Рамирес, Давид Сельвас, Давид Вердагер, Виктория Луэнго

Испанская драма, плавно перетекающая в триллер с неожиданной развязкой. Хавьер, главный герой истории, находится в полном упадке и теряет многое, как профессионал, как муж и отец. Он вынужден продать свои роскошные апартаменты и переехать в квартирку подешевле, но постоянно возвращается к старому дому и наблюдает за новыми владельцами бывшей квартиры, Томасом и Ларой.

Постепенно Хавьер становится одержим желанием вернуть свою прежнюю жизнь, и считает, что сможет добиться этого через тех самых новых жильцов. Он пытается подружиться с Томасом, а затем разрабатывает зловещий план, способный привести в ужас любого, кто о нём узнает.

Мировая премьера фильма состоялась на «Нетфликсе» 25 марта 2020 года.

Добрый медбрат

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.8 Жанр Триллер, драма, криминал, биография Производство США / 2022 Сборы в мире $14 943 Режиссёр Тобиас Линдхольм В ролях Эдди Редмэйн, Джессика Честейн, Ннамди Асомуга, Ноа Эммерих, Ким Диккенс, Мэлик Йоба, Мария Диззия, Дениз Пиллотт,, Дартел МакКри

Голливудская звезда Джессика Честейн играет в этой тяжёлой истории главную героиню, медсестру Эми Лонгрен, которая тяжело работает ради благополучия своего ребёнка в отделении для лежачих больных.

Появление в больнице медбрата Чарльза становится спасением для Эми. Они быстро находят общий язык, Чарльз помогает Эми во всём, вызывая горячее чувство благодарности и приязни. А затем в отделении начинают без причин умирать пациенты, и Эми внезапно задумывается, кто может быть виноват в этой пугающей странности.

В основу сценария фильма, который вышел на Netflix в октябре 2022 года, лёг одноимённый роман Чарльза Грэбера.

Перелом

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, детектив Производство США / 2019 Режиссёр Брэд Андерсон В ролях Сэм Уортингтон, Лили Рэйб, Люси Капри, Аджоа Андох, Стивен Тоболовски, Лорен Кокрейн, Шэйн Дин, Крис Сигурдсон, Чад Брюс, Гэбриел Дэниелс

Сильный психологический триллер, в котором всё не то, чем кажется, и ошеломительной концовкой. После визита к родителям семейство Монро возвращается домой. Остановившись передохнуть на заправке, они попадают в нелепую и случайную ситуацию, которая заканчивается серьёзными травмами для всех.

Рэй, отец семейства, очнувшись в больнице, пытается найти своих жену и дочь, но окружающие утверждают, что он был один и никого вместе с ним не привозили. Он начинает искать доказательства того, что жена и дочь были с ним, и вскоре обнаруживает страшную истину…

Фильм впервые показали в сентябре на фестивале Fantastic Fest, а в октябре 2019 года он был выпущен в цифровом виде компанией Netflix.

Ребекка

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 6.0 Жанр Триллер, драма, мелодрама, детектив Производство Великобритания, США / 2020 Режиссёр Бен Уитли В ролях Лили Джеймс, Арми Хаммер, Кристин Скотт Томас, Кили Хоуз, Энн Дауд, Сэм Райли, Том Гудман-Хилл, Марк Льюис Джонс, Джон Холлинворт, Билл Патерсон

Романтически-детективный британский триллер рассказывает о богатом аристократе де Винтере, который год назад стал вдовцом, потеряв возлюбленную жену Ребекку. Путешествуя по миру, он влюбляется в юную компаньонку высокомерной миссис Ван Хоппер, женится на ней и привозит в своё поместье.

Девушку плохо принимает прислуга, преданная бывшей хозяйке, а вскоре сам Винтер рассказывает молодой жене о том, что убил Ребекку за измену. Вскоре в дело вмешивается полиция, обвиняя аристократа в убийстве, но новые улики позволяют ему заявить о своей невиновности. А перед юной миссис Винтер встаёт сложный выбор между справедливостью и личным благополучием.

Фильм создан по произведению Дафны Дюморье и появился в потоковом сервисе Netflix в середине октября 2020 года.

Курорт для ныряльщиков на Красном море

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 6.6 Жанр Триллер, драма, история Производство Канада / 2019 Режиссёр Гидеон Рафф В ролях Крис Эванс, Хейли Беннетт, Майкл Кеннет Уильямс, Михил Хёйсман, Бен Кингсли, Алессандро Нивола, Мбуэло Грутбум, Сизо Малангу, Матаса Мбангени

Крутой шпионский триллер с Крисом Эвансом в главной роли, который не понравился критикам, но полюбился зрителям. Это правдивая история о том, как Моссад арендовал изолированный курорт на берегу Красного моря и использовал его как базу для эвакуации евреев, спасающихся бегством от гражданской войны в Эфиопии 1979 года.

Ари Левинсон (Эванс) возглавляет команду агентов, которая выполняет эту операцию. В Иерусалиме к плану Ари относятся скептически, но он работает! А затем подозревающий неладное суданский генерал Абдель Ахмед привозит сюда настоящих туристов…

В создании фильма действительно принимала участие израильская разведка, оказывая консультативную помощь. В конце июля 2019 года фильм стал доступен на сервисе Netflix.

Всевидящее око

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 6.6 Жанр Детектив, триллер Производство США / 2022 Бюджет $72 000 000 Режиссёр Скотт Купер В ролях Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Саймон Макберни, Тимоти Сполл, Тоби Джонс, Гарри Лоути, Фред Хехингер, Джозеф Брукс, Шарлотта Генсбур, Люси Бойнтон

Мистический детектив Скотта Купера, в сюжет которого для убедительности запихали Эдгара Аллана По. Действие происходит в 1830-м году в Вест-Поинте. Немолодой детектив Огастас Лэндор соглашается расследовать дело о повешении курсанта военной академии Лероя Фрая, обстоятельства смерти которого ужасают даже бывалых вояк.

Лэндор привлекает к расследованию ещё одного курсанта, молодого Эдгара, который проявляет повышенный интерес к этому делу. И вскоре напарники выходят на семейство врача Маркиса, практикующего чёрную магию. Но выводы, которые делает Лэндор, преждевременны, зато Эдгар Аллан По, кажется, начинает догадываться, где искать злоумышленника.

Фильм создан по книге лауреата премии По Луиса Байарда и вышел на Netflix в начале 2023 года.

Чудо

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.6 Жанр Триллер, драма, детектив Производство Ирландия, Великобритания, США / 2022 Режиссёр Себастьян Лелио В ролях Флоренс Пью, Кайла Лорд Кэссиди, Том Бёрк, Нив Алгар, Элейн Кэссиди, Каолан Бирн, Тоби Джонс, Киран Хайндс, Брайан Ф. О’Бирн, Дермот Краули

Действие фильма разворачивается в 1862 году в маленькой ирландской деревне. Здесь живёт 11-летняя Анна О’Доннелл, которая перестала принимать пищу 4 месяца назад, но всё ещё жива и здорова.

Английская медсестра Либ Райт приезжает сюда, чтобы засвидетельствовать правдивость слов Анны, которая утверждает, что её питает манна небесная. Либ знакомится с глубоко религиозной семьёй девочки и встречает здесь же журналиста лондонской газеты, который вырос в этой деревне и считает историю Анны мистификацией.

Фильм основан на одноимённой книге Эммы Донохью и появился на Netflix в ноябре 2022 года.

Грехопадение

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 5.9 Жанр Триллер Производство США / 2020 Режиссёр Тайлер Перри В ролях Кристал Фокс, Филисия Рашад, Бреша Уэбб, Мехкад Брукс, Сисели Тайсон, Тайлер Перри, Донован Кристи, Уолтер ФонтЛеРой

Жасмин – общественный защитник, которая частенько заключает с подозреваемыми сделки о признании вины в обмен на какие-то льготы для них. Она живёт в маленьком американском городке вместе со своим мужем, офицером полиции Джорданом.

Однажды Жасмин заключает очередную сделку с женщиной по имени Грейс Уотерс, обвиняемой в убийстве своего мужа. Грейс хочет признаться в обмен на обещание, что её посадят в тюрьму, где уже сидит её сын. Однако вскоре в этом деле начинают появляться многочисленные странности, поставившие карьеру Жасмин и саму её жизнь под угрозу.

За первую неделю после выпуска на Netflix в январе 2020 года фильм посмотрели 26 млн. зрителей.

Гнев Божий

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 5.8 Жанр Триллер, драма Производство Аргентина / 2022 Режиссёр Себастьян Шиндел В ролях Макарена Ачага, Диего Перетти, Хуан Минухин, Тесса Стоукс, Орнелла Д’Элия, Моника Антонопулос, Ромина Пинто, Пабло Лападула, Лисандро Фикс, Гиллермо Аренго

Довольно мрачная и увлекательная аргентинская драма с серьёзным подтекстом. Люсиана, главная героиня фильма, совсем недавно была верной помощницей успешного писателя-романиста Клостера. После размолвки с ним и юридического разбирательства, она сталкивается с необъяснимыми смертями людей, которые её окружают.

Люсиана подозревает Клостера, хотя никаких доказательств у неё нет. Заручившись поддержкой старого приятеля журналиста Эстебана Рея, женщина начинает собственное расследование, надеясь разорвать гибельную цепь роковых событий.

Фильм базируется на триллере Гильермо Мартинеса «Медленная смерть Лусианы Б.» и вышел на Netflix в июне 2022 года.

Утойя. Выстрелы Брейвика

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 7.2 Жанр Триллер, драма Производство Норвегия / 2018 Сборы в мире $3 738 618 Режиссёр Эрик Поппе В ролях Андреа Бернтсен, Александр Хольмен, Сольвейг Колэен Биркеланд, Бреде Фристад, Элли Рианнон Мюллер Осборн, Йенни Свенневиг, Ингеборг Энес, Сорош Садат, Ада Эйде, Мэриан Гьердсбакк

Норвежский остросюжетный триллер основан на реальных событиях – террористической атаке на острове Утойя, где погибло 69 человек. Фильм открывается документальной хроникой, в которой 22 июля 2011 года экстремист Беринг Брейвик взрывает автомобиль, убив 8 человек.

Действие переносится на летний остров Утойя, где отдыхает 19-летняя Кайя со своей сестрой Эмили. Девушки спорят из-за мелочей, а затем слышен первый выстрел, который стал началом чудовищной охоты на невинных людей в безмятежном летнем лагере на небольшом изолированном острове.

Впервые фильм увидели зрители на Берлинском кинофестивале 2018 года, получил несколько наград на других фестивалях и 22 июля 2018 года вышел на Netflix.

Безупречность

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.2 Жанр Триллер, драма Производство США, Канада / 2018 Режиссёр Ричард Шепард В ролях Эллисон Уильямс, Логан Браунинг, Стивен Уэбер, Элейна Хаффман, Мари Маскелл, Кристина Ястржембска, Глайнис Дейвис, Молли Грэйс, Мила Томпсон, Марк Кандборг

Безупречно красивая постановка с удивительной музыкой, раскрывает перед нами заговор двух человек, которые ради мести идут на кошмарные жертвы. Сюжет этого кровавого психологического триллера полон неожиданных поворотов, а концовка изумительна.

Всё начинается достаточно банально. Шарлотта, которая была вынуждена оставить карьеру виолончелистки ради ухода за больной матерью, после её смерти разыскивает в Шанхае своих бывших наставников и знакомится с их новой протеже – восходящей звездой Лиззи. Девушки быстро находят общий язык, но затем с Лиззи происходит нечто ужасное, ставшее началом закрученной цепочки угрожающих событий.

Премьера «Безупречности» прошла на фестивале «Fantastic Fest» в сентябре 2018 года, а затем Netflix приобрёл права на прокат и выпустил триллер на своём сервисе в мае 2019 года.

Бархатная бензопила

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 5.7 Жанр Ужасы, триллер, детектив, комедия Производство США, Канада / 2019 Бюджет $21 000 000 Режиссёр Дэн Гилрой В ролях Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Зави Эштон, Том Стёрридж, Тони Коллетт, Наталия Дайер, Давид Диггс, Джон Малкович, Билли Магнуссен, Алан Манделл

Красивый и интригующий триллер с нотками ужаса, сатирически высмеивающий мир современного искусства. Родора Хейз, влиятельная владелица арт-галереи, начинает продажу мрачных картин неизвестного художника, случайно попавших ей в руки, вопреки последней воли самого живописца, призывающего уничтожить его полотна.

И вскоре с коллекционерами, купившими эти картины, начинают происходить странные события, некоторые умирают таинственным образом. Приятель Родоры, искусствовед Морф Вандеволт, начинает копаться в этой загадочной истории, обнаруживая шокирующие вещи и всё больше погружаясь в мир дьявольской мистики.

На «Сандэнсе» фильм показали в конце января 2019 года, и уже 1 февраля он вышел на Netflix.

Поездка на выходные

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 5.7 Жанр Триллер, драма, криминал, детектив Производство США / 2022 Режиссёр Ким Фаррант В ролях Лейтон Мистер, Кристина Вульф, Зияд Бакри, Люк Норрис, Амар Буквич, Ива Михалич, Адриан Пездирк, Марко Браич, Луйо Кунчевич, Парт Такерар

Бет и Кейт – две подруги, которые, устав от обыденной жизни решают вместе слетать на отдых в Хорватию. Очнувшись после весёлой ночи с возлияниями, Бет обнаруживает, что Кейт пропала. Полиция равнодушно относится к заявлению, и тогда Бет начинает собственное расследование.

Довольно быстро героиня выясняет, что мужчины, с которыми подруги провели ночь – нанятые Кейт «мальчики по вызову», к тому же воры и мошенники. Снова обратившись в полицию, она внезапно становится главной подозреваемой в убийстве подруги, а приехавший на помощь муж, оказывается, скрывает собственную тайну.

Фильм создан по роману Сары Олдерсон, которая и написала сценарий. Релиз на Netflix состоялся 3 марта 2022 года.

Хрустальные девушки

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 5.6 Жанр Триллер, драма Производство Испания / 2022 Режиссёр Хота Линарес В ролях Мария Педраса, Паула Лосада, Мона Мартинес, Ана Вахенер, Марта Асас, Анхель Ро, Фернандо Дельгадо-Хиерроо, Ирия дель Рио, Хавьер Лаго

Захватывающий психологический триллер со звездой «Бумажного дома» Марией Педраса в главной роли. События разворачиваются в большом балетном коллективе, ведущей труппе Испании. Руководитель Норма, после самоубийства примы Марии, выбирает на ведущую роль танцовщицу Ирен.

Девушке приходится столкнуться с завистью, интригами, давлением и недовольством семьи. В то же время в труппе появляется новая девушка Аврора, уже опытная балерина. Между Ирен и Авророй возникают нежные платонические отношения и крепкая дружба, но постепенно Аврора становится одержима Ирен.