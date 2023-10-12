Топ-10 самых просматриваемых сериалов на Netflix на 12.10.2023

Американский еженедельник Variety публикует список самых просматриваемых продуктов Netflix на английском языке за последнюю неделю.

На первом месте оказался выпущенный 4 октября 2023 года документальный сериал «Бекхэм», рассказывающий биографию легенды английского футбола. Он лидирует с 12,4 миллионами просмотров.

Четвертый сезон сериала «Половое воспитание» (или «Сексуальное просвещение», оригинальное название «Sex Education») переместился на вторую позицию. За вторую неделю трансляции его посмотрело 6,6 миллиона зрителей.

Третье место занят пятый сезон реалити-сериала Netflix «Любовь слепа», созданный Крисом Коэленом.

Также опубликованы списки самых просматриваемых на этой неделе зарубежных и англоязычных фильмов.

Например, «Рептилии», свежий триллер от Netflix, сценаристом и ведущим актером которого выступил легендарный Бенисио Дель Торо, занимает лидирующую позицию в чарте полнометражных англоязычных фильмов.

Сериал «Бекхэм»

Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм решил увековечить свой спортивный путь на экране в честь десятилетия окончания карьеры. Зрители узнают, как он пришел в спорт, последствия печально известной красной карточки на ЧМ-98, о его отношениях с Викторией Адамс. С комментариями и мнениями в проекте выступают друзья и родные футболиста.

Проект состоит из 4-х эпизодов и вышел на Netflix 4 октября.

Сериал «Сексуальное просвещение» («Sex Education»)

Британский комедийно-драматический подростковый сериал стал одним из самых популярных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Это история взросления подростков средней школы английского городка Мурдэйл, откровенно раскрывающая самые сложные темы и проблемы современной молодежи.

Финальный четвертый сезон вышел в прокат 21 сентября 2023 года.

Реалити-сериал «Любовь слепа» («Love Is Blind»)

Своеобразный социальный эксперимент, начавшийся в 2020 году, в котором люди знакомятся, чтобы создать семью. Знакомство и общение потенциальных партнеров продолжаются 3-4 недели, затем следует специальный выпуск о личной встрече и воссоединении, и через несколько месяцев – три эпизода «После алтаря», в которых рассказывается о совместной жизни героев, если они вступили в брак.

Реалити-сериал стал очень популярным во всем мире и был адаптирован в Японии, Бразилии и, по-видимому, появится в некоторых других странах.

Пятый сезон вышел на Netflix 22 сентября 2023 года.