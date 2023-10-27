Уже давно в сообществе фанатов певицы Тейлор Свифт и поклонников «Людей Икс» циркулируют слухи о том, что поп-звезда может присоединиться к Киновселенной Марвел в предстоящем фильме «Дэдпул 3» в образе мутанта Даззлера, способного превращать звук в свет.

Этому способствует не только поразительное сходство Тейлор с персонажем комиксов, но и её недавнее посещение игры New York Jets против Kansas City Chiefs со звёздами «Дэдпула 3» Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом.

В этот четверг, 26 октября 2023 года, как рассказывает британское интернет-издание The Independent, Тейлор Свифт заметили на улицах Нью-Йорка с режиссёром предстоящего фильма Шоном Леви.

Тейлор Свифт заметили на улицах Нью-Йорка с режиссёром Шоном Леви

Это породило новую волну догадок и надежд у фанатов, хотя Леви, севший в режиссёрское кресло франшизы после Дэвида Литча, не подтвердил слухи о контракте Свифт, выступив в недавнем подкасте Happy Sad Confused у Джоша Горовица.

Немного о Тейлор Свифт

Тейлор Свифт – американская певица и автор песен 1989 года рождения. В последние годы она стала одной из главных звёзд западного шоу-бизнеса, единственной певицей, количество проданных в первую неделю пяти альбомов которой превысило миллион копий. Она побила 101 рекорд Гиннеса в области прослушиваний, наград, популярности и так далее.

Свифт получила звания «Артист десятилетия» и «Женщина десятилетия». А ещё она занимается общественной деятельностью по защите и расширению прав женщин.

В 2023 году певица отправилась в The Eras Tour, масштабное турне, которое стало самым прибыльным концертным мероприятием женщины за всю историю.

Сопутствующий фильм-концерт «Taylor Swift: The Eras Tour» был показан во всем мире 13 октября и стал международным культурным феноменом. Ниже можно взглянуть на трейлер.

Что известно о фильме «Дэдпул 3»

Режиссером очередного фильма о самом забавном супергерое Дэдпуле выступит Шон Леви, а главную роль сыграет Райан Рейнольдс. В фильме примут участие актёры Хью Джекман, Дженнифер Гарнер, Морена Баккарин, Брианна Хильдебранд.

Разработка фильма началась еще в 2016 году студией 20th Century Fox, но была приостановлена после покупки студии Диснеем. Затем права передали Marvel Studios, которая переработала проект, чтобы ввести Дэдпула в свою Киновселенную.

Фильм должен был появиться в прокате 3 мая 2024 года. Однако из-за забастовки голливудских актёров съемки приостановлены, и окончательная дата премьеры сместилась на неизвестное время. Но трейлер доступен.