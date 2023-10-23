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Спин-оффы «Ходячих мертвецов»: Всё, что нужно знать о зомби апокалипсисе от AMC

Автор Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Американский журнал Hollywood Reporter рассказывает об активных и предстоящих спин-оффах оригинального культового сериала «Ходячие мертвецы» («Walking Dead»), основанного на одноименных комиксах. Сериал выходил на телеканале AMC, продлился 11 сезонов и завершился в ноябре прошлого года.

Однако франшиза «Ходячие мертвецы» очень даже жива в серии самых разнообразных побочных проектов! Существует как минимум 4 спин-оффа оригинальной истории в разной степени показа и производства. Эти проекты возвращают поклонников жанра в «родную стихию» веселого ужаса наперегонки с зомби.

Ходячие мертвецы

1. «Бойтесь ходячих мертвецов» («Fear the Walking Dead»)

Бойтесь ходячих мертвецов

22 октября 2023 года начинается показ последней части сериала «Fear the Walking Dead» – проекта, который продлился 8 сезонов.

В первой половине финального сезона ушёл Морган Джонс, которого играл ветеран франшизы Ленни Джеймс. Последние эпизоды сфокусированы на истории Мэдисон Кларк, которая, правда, уже умирала в четвёртом, но вернулась в седьмом сезоне.

Спин-оффы «Ходячих мертвецов»: Всё, что нужно знать о зомби апокалипсисе от AMC
Бойтесь Ходячих мертвецов 8 сезон — Тизер

2. «Ходячие мертвецы: Те, кто живут» («The Walking Dead: The Ones Who Live»)

Ходячие мертвецы: Те, кто живут

А это предстоящий, свеженький проект, который выйдет на AMC уже в феврале 2024 года. Это долгожданное воссоединение персонажей Рика Граймса и Мишонн. События сериала начинаются сразу после решения Мишонн покинуть группу выживальщиков (в 10-м сезоне оригинала). Будет страшно интересно!

Спин-оффы «Ходячих мертвецов»: Всё, что нужно знать о зомби апокалипсисе от AMC
Ходячие мертвецы: Те, кто живут — Тизер

3. «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» («The Walking Dead: Daryl Dixon»)

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

Создатель спин-оффа Норман Ридус предполагал, что Мелисса МакБрайд, сыгравшая Кэрол в оригинальном шоу, станет центральным персонажем этого проекта, эдакой «Сарой Коннор» в мире зомби. Однако у актрисы появилась другая работа, и она присутствовала в первом сезоне лишь эпизодически. А сюжет первого сезона, стартовавшего 10 сентября 2023 года, развернулся вокруг путешествия Диксона в Париж (включая эпическую битву с зомби у Эйфелевой башни).

Спин-оффы «Ходячих мертвецов»: Всё, что нужно знать о зомби апокалипсисе от AMC
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон — Трейлер

Когда же МакБрайд освободилась, она начала полноценно сниматься во втором сезоне спин-оффа, получившего отдельное название «Книга Кэрол» («The Book of Carol»). Ее героиня отправляется во Францию вместе со своей подругой, чтобы вернуть Диксона домой. Выход второго сезона запланирован на начало 2024 года.

4. «Ходячие мертвецы: Мертвый город» («The Walking Dead: Dead City»)

Ходячие мертвецы: Мертвый город

Этот сериал вышел летом 2023 года и обрел не меньшую популярность, чем оригинал. Сюжет первого сезона сосредоточен на Нигане и Мэгги, которые отбиваются от зомби на Манхэттене и пытаются спасти сына Мэгги от безумного антагониста Хорвата. Сколько было застрелено статистов на берегу Гудзона – это просто ужас!

Сразу же, в июле 2023 года сериал был продлен на второй сезон, о котором пока ничего не известно. Но пока можно насладиться трейлером (а затем и просмотром) первого сезона.

Спин-оффы «Ходячих мертвецов»: Всё, что нужно знать о зомби апокалипсисе от AMC
Ходячие мертвецы: Мертвый город — Трейлер
Приключения США Фантастика
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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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