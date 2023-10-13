Создатели спецэффектов культовой «Матрицы» получат высшую награду Общества инженеров кино и телевидения на предстоящем саммите

Американское издание The Hollywood Reporter сообщает о награждении, которое на предстоящем саммите SMPTE получат Джон Гаэта и Ким Либрери за разработку уникальной технологии «Bullet Time» для фильма «Матрица» 1997 года.

SMPTE Media Technology Summit пройдет 16-19 октября в Голливуде, а церемонию награждения планируется провести 19 октября в зале Ray Dolby. Джон Гаэта и Ким Либрери получат «Медаль прогресса».

По заявлению исполнительного директора SMPTE Дэвида Гриндла, работа Гаэты и Кима повлияла на бессчетное количество людей и развитие кино в целом, и он рад возможности пролить свет на труд людей, которые обычно остаются малоизвестными.

Что такое «Bullet Time»

«Время пули» – удивительная технология комбинированной съемки, которая впервые появилась в «Матрице». На экране создается иллюзия замедленного времени, и камера движется вокруг застывшего объекта, который в реальности стремительно движется. Иногда этот прием называют «Эффект Матрицы».

Джон Гаэрта

Джон Гаэта – профессионал в области спецэффектов, который работал в компании Дугласа Трамбалла, постановщика эффектов к фильмам «Бегущий по лезвию», «Космическая одиссея 2001» и другим. В 1991—1994 годах Гаэта начал многочисленные эксперименты с применением компьютерной анимации в кино, и, после участия в создании технологий для драмы «Куда приводят мечты», получившей за визуальные эффекты «Оскара», начал работу над «Матрицей».

В настоящее время Гаэта – соучредитель ILMxLAB, которая была переименована в Lucasfilm и создает невероятные эффекты для культовых киновселенных и захватывающие компьютерные игры.

Ким Либрери

Ким Либерти окончил Манчестерский университет и начал работать в кино. Помимо увлечения визуальными эффектами, он попробовал себя в роли режиссера и актера. Но затем с головой погрузился в любимое дело – компьютерные технологии. В настоящее время он является техническим директором Epic Games, помогая внедрять возможности Unreal Engine в кино и на телевидении.

Что такое SMPTE

Общество инженеров кино и телевидения SMPTE – организация, задающая технические стандарты для кинематографа.

SMPTE был создан в США в 1916 году и разрабатывает технические международные стандарты (которых уже более 400) для кино и телевидения. Также Общество занимается выпуском рекомендаций и конструкторской документации, а заодно способствует образованию путем семинаров, конференций и выставок.