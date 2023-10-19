Звезда «Форсажа» Сон Ган снимет экранизацию «Initial D»

Южнокорейский актер Сон Ган, известный по роли Лю Хана в цикле «Форсаж», рассказал о своих планах газете «South China Morning Post». После своего режиссерского дебюта с фильмом ужасов «Страшно до дрожи» (Shaky Shivers) 2022 года, Ган разрабатывает еще два проекта, один из которых – экранизация знаменитой японской манги «Инициал Ди» («Initial D»).

Сон Ган

С тех пор, как актер стал постоянным исполнителем роли в «Форсаже» он увлекся автомобилями, собрал целую коллекцию, выпускает подкаст «Car Stories» вместе с гонщицей и конструктором Эмилией Хартфорд, и стал значимой фигурой в автомобильной культуре.

Сон Ган хочет объединить свой голливудский опыт и любовь к автомобильной теме, чтобы создать, по его словам, «веселую и высокобюджетную» полнометражную версию культовой манги. По рассказам самого Сон Гана, речь пойдет, конечно же, о машинах, крутом дрифте и серьезных гонках.

Актер высоко ценит любовь своих фанатов, буквально заставивших создателей «Форсажа» воскресить его героя. Однако он считает, что пока не реализовался, как художник. Ган надеется, что если его проекту дадут зеленый свет, он сможет создать нечто совершенно уникальное и захватывающее.

Пока что Сон Ган строит будущее своего дебютного фильма ужасов «Shaky Shivers» с контент-провайдером Fathom Events. Актер пошутил, что один обед в «Форсаже» стоит больше, чем весь бюджет «Shaky Shivers», где он впервые попробовал себя в качестве режиссера.

Еще один проект Гана – художественный рассказ о его детстве. Он хочет почтить память своего отца и рассказать, с какими проблемами сталкивалась двухрасовая семья в американском штате Джорджия. И все же адаптация «Initial D» – мечта Сон Гана и он очень надеется на ее реализацию.

Что такое Initial D

Знаменитая манга Сюити Сигэно, которая выпускалась с 1995 по 2013 годы. Сюжет рассказывает о слегка апатичном подростке Такуми Фудзивара, который, работая доставщиком в ресторанчике тофу своего отца, бывшего гонщика, развозит заказы по сложным горным трассам в любую погоду, оттачивая навыки вождения семейной Toyota Corolla AE86. У парня врожденное чувство дрифта, но он ничего не смыслит в технике.

А затем его замечают местные гоночные банды, и вскоре Фудзивара принимает участие в нелегальных горных гонках, становясь легендой местных дорог и узнавая, что его отец на этих трассах ставил рекорды, которые еще никому не удалось переплюнуть.

По манге снят культовый аниме-сериал. Первая фан-экранизация с живыми актерами была выпущена в 2005 году исключительно на азиатских рынках и стала провальной.