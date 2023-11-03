Скарлетт Йоханссон подала в суд за использование в рекламе её образа, созданного ИИ

Недавно известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась в 22-секундной рекламе, опубликованной в X/Twitter (заблокирован на территории России).

Ролик открывался реальным клипом звезды Марвел со съёмок «Чёрной вдовы», а затем актриса якобы зачитывает рекламу. Мелким шрифтом на видео была написана информация о том, что это не настоящая Скарлетт. Реклама была замечена 28 октября, но быстро исчезла из интернета.

Актриса Скарлетт Йоханссон

Адвокат актрисы Кевин Йорн (с которым, кстати, у Йоханссон был недолгий роман) подтвердил еженедельнику Variety, что разбирается с неправомерным использованием лица и голоса актрисы. «Мы не можем отнестись к этому легкомысленно и воспользуемся всеми доступными методами правовой защиты», – прокомментировал Йорн этот инцидент.

Во многих штатах Америки действуют строгие законы о неприкосновенности частной жизни. Человек, чьё изображение, голос, имя или подпись использованы без его разрешения, может подать гражданский иск. Рассмотрение такого дела обычно завершается штрафом нарушителя, требованием прекратить подобную деятельность и воздерживаться от неё впредь.

Производитель приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, где была создана злосчастная реклама, отказался давать комментарии Variety и по-прежнему продаёт свои продукты на официальных площадках.

Йоханссон не единственная пострадавшая

В прошлом месяце знаменитый актёр Том Хэнкс поделился в своих соцсетях с поклонниками шокирующей новостью: он не рекламирует услуги стоматологов и не призывает своих фанатов чистить зубы!

Ролик с рекламным видео, где Том Хэнкс рекомендует некие стоматологические услуги, оказался очередным продуктом искусственного интеллекта. Актёр категорически против несанкционированного использования ИИ для воссоздания образов звёзд.

Хэнкс сказал, что «в настоящее время гильдия актёров, все агентства и все юридические организации, имеющие отношение к кино, обсуждают юридические последствия созданий цифровых копий».

Напомним, что контроль над использованием искусственного интеллекта является одним из требований голливудских актёров в их продолжающейся забастовке. Голливудские звёзды требуют защитить их от цифрового копирования, которое, по сути, обесценивает их работу.

Кроме того, конгресс США обсуждает принятие закона, который закрепит лица и голоса актёров в качестве интеллектуальной собственности и прекратит неправомерное использование их образов.