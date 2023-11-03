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Скарлетт Йоханссон подала в суд за использование в рекламе её образа, созданного ИИ

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Недавно известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась в 22-секундной рекламе, опубликованной в X/Twitter (заблокирован на территории России).

Ролик открывался реальным клипом звезды Марвел со съёмок «Чёрной вдовы», а затем актриса якобы зачитывает рекламу. Мелким шрифтом на видео была написана информация о том, что это не настоящая Скарлетт. Реклама была замечена 28 октября, но быстро исчезла из интернета.

Актриса Скарлетт Йоханссон
Актриса Скарлетт Йоханссон

Адвокат актрисы Кевин Йорн (с которым, кстати, у Йоханссон был недолгий роман) подтвердил еженедельнику Variety, что разбирается с неправомерным использованием лица и голоса актрисы. «Мы не можем отнестись к этому легкомысленно и воспользуемся всеми доступными методами правовой защиты», – прокомментировал Йорн этот инцидент.

Адвокат актрисы Скарлетт Йоханссон

Во многих штатах Америки действуют строгие законы о неприкосновенности частной жизни. Человек, чьё изображение, голос, имя или подпись использованы без его разрешения, может подать гражданский иск. Рассмотрение такого дела обычно завершается штрафом нарушителя, требованием прекратить подобную деятельность и воздерживаться от неё впредь.

Производитель приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, где была создана злосчастная реклама, отказался давать комментарии Variety и по-прежнему продаёт свои продукты на официальных площадках.

Lisa AI

Йоханссон не единственная пострадавшая

В прошлом месяце знаменитый актёр Том Хэнкс поделился в своих соцсетях с поклонниками шокирующей новостью: он не рекламирует услуги стоматологов и не призывает своих фанатов чистить зубы!

Ролик с рекламным видео, где Том Хэнкс рекомендует некие стоматологические услуги, оказался очередным продуктом искусственного интеллекта. Актёр категорически против несанкционированного использования ИИ для воссоздания образов звёзд.

Ролик с рекламным видео, где Том Хэнкс рекомендует некие стоматологические услуги

Хэнкс сказал, что «в настоящее время гильдия актёров, все агентства и все юридические организации, имеющие отношение к кино, обсуждают юридические последствия созданий цифровых копий».

Напомним, что контроль над использованием искусственного интеллекта является одним из требований голливудских актёров в их продолжающейся забастовке. Голливудские звёзды требуют защитить их от цифрового копирования, которое, по сути, обесценивает их работу.

Кроме того, конгресс США обсуждает принятие закона, который закрепит лица и голоса актёров в качестве интеллектуальной собственности и прекратит неправомерное использование их образов.

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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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