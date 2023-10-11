Шестой египетский кинофестиваль перенесен из-за вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС

Шестой египетский кинофестиваль (GFF), который должен был открыться 13 октября 2023 года в курортном городе Эль-Гуна на берегу Красного моря, отложен на некоторое время из-за эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Тем не менее, Египет готовится к проведению этого важного для арабского мира мероприятию, приглашая на него гостей со всего мира. На сайте фестиваля можно забронировать поездку и найти уютный отель.

Заявление организаторов

Через несколько дней после внезапного нападения ХАМАС из сектора Газа, что вызвало жесткую ответную реакцию Израиля, организаторы мероприятия выпустили заявление на своем сайте, в котором говорится:

В свете тревожных обстоятельств, которые привели к гибели невинных людей, мы приняли решение перенести фестиваль на 27 октября — 2 ноября 2023 года Вся команда GFF по-прежнему верна идее фестиваля, расширяющего для человечества тему сопереживания и единства, и мы стремимся использовать эту тему во всех мероприятиях нашего фестиваля. Мы твердо верим в силу кино объединять людей, но понимаем тяжесть текущей ситуации. Мы верим, что важно предоставить людям пространство для исцеления и солидарности Наша приверженность идеям демонстрации впечатляющих работ нашей молодежи и вера в преобразующую силу кино остается непоколебимой. Мы искренне ценим ваше понимание в эти сложные времена и с нетерпением ждем возможность приветствовать вас на своем 6-м кинофестивале. Дайте миру шанс!

Немного о фестивале

Международное мероприятие El Gouna Film Festival проводится в Египте с 2017 года. Его цель – продемонстрировать разнообразные киноленты со всего мира, подчеркивая единение и разнообразие культур и народов, открыть новые таланты и развивать кинематограф в арабском мире.

У фестиваля несколько секций: для игрового полнометражного кино, для документальных фильмов, для короткого метра, а также «Кино для человечества» («Cinema for Humanity»), где показывают фильмы на гуманитарные темы, и особый раздел «El Gouna Green Star», в котором демонстрируются фильмы, посвященные экологии и сохранению окружающей среды.

Каждому победителю вручается золотая, серебряная, бронзовая звезда, а также денежный приз. Секция «El Gouna Green Star» награждает зеленой звездой и призом в $10,000, а победителю «Cinema for Humanity» вручается приз зрительских симпатий и $20,000.

Условия для конкурсантов

Фильм должен быть создан после 15 ноября прошлого года, регламентируется длительность продукта и приоритет отдается мировым и международным премьерам, хотя для участия фильм необязательно должен быть премьерным. Любая студия мира может подать заявку на участие.

Мы надеемся, что организаторам удастся без помех провести столь важное, знаковое для всего арабского мира международное мероприятие.