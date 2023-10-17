Сэмюэл Л. Джексон, Брэндон Лессард и Пирс Броснан снимутся в новом вестерне «Нечестивая троица» Ричарда Грея по временному соглашению

Продолжая забастовку, американская Гильдия киноактеров запустила программу временных соглашений, позволяющих работать с актерами тем студиям и режиссерам, которые напрямую не связаны с Альянсом кинопродюсеров и телевидения.

Как сообщает Deadline Hollywood, одним из фильмов, создаваемых в рамках этого соглашения, станет мрачный вестерн австралийского режиссера Ричарда Грея «Нечестивая троица» («Unholy Trinity»), в котором главные роли сыграют Пирс Броснан, Сэмюэл Л. Джексон и Брэндон Лиссард.

Что известно о фильме «Нечестивая троица»

Все три актера находятся на ранчо Йеллоустоун в Бозмане, штат Монтана, именно там и будет сниматься основная часть сюжета.

Фильм находится на стадии подготовки к производству.

Автором проекта и сценаристом выступил Ли Захария, австралийский продюсер, режиссер, монтажер, актер и сценарист. После объявления о запуске проекта режиссером был назначен Ричард Грей, тоже австралиец с небольшой фильмографией из криминальных триллеров.

Исполнительным продюсером является компания Amadeus Productions.

События будут разворачиваться в Монтане 1870 года и начинаются с казни Исаака Бродвея, который не совершал преступления, за которое его осудили. Перед смертью он призывает своего сына Генри (Лессард) найти и убить человека, который подставил Исаака.

Так начинается мрачная история мести, в которой найдется место поиску сокровищ, любви и кровавым распрям. Генри отправляется в далекий городок Тринити, где оказывается меж двух огней: новым шерифом города Габриэлем Давом (Броснан) и загадочным стрелком Сент-Кристофером (Джексон).

Релиз фильма состоится не раньше 2024 года.

Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Лерой Джексон – звезда Голливуда, один из самых известных и востребованных американских актеров. Он известен по плодотворному сотрудничеству с Квентином Тарантино, сыграв в его фильмах «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Джеки Браун» и других. Сэмюэл воплотил образ Мейса Винду в киновселенной Марвел.

Сэмюэл Л. Джексон

Последней работой актера была сатирическая черная комедия «Искусство по понятиям», где он воссоединился со своей партнершей по «Криминальному чтиву» Умой Турман.

У нас, кстати, есть подробный обзор фильма «Искусство по понятиям».

Кадр из фильма «Искусство по понятиям»

Пирс Броснан

Знаменитый ирландец известен кинозрителям по роли Джеймса Бонда в четырех фильмах франшизы. Кроме того он снимался во многих голливудских хитах, в том числе и в яркой комедии Тима Бёртона «Марс атакует!» 1997 года. В недавнем супергеройском блокбастере «Черный Адам» Броснан сыграл роль доктора Фейта.

Пирс Броснан

Брендон Лиссард

Brandon Lessard – молодой американский актер, сыгравший в небольшом количестве фильмов. Он снимался в последнем вестерне Ричарда Грея «Убийство в Йеллоустон-Сити» 2022 года, там его и заметил режиссер, предложив роль в новом проекте.