Седьмой сезон «Рик и Морти»: Обзор 1 серии — нигилизм и юмор

«Рик и Морти», конечно, знаковое событие в мировой культуре, независимо от того, нравится вам сам сериал или нет. И дело даже не в том, что он популярен и дожил уже до 7 сезона – популярных мультсериалов у нас полно, и сезонов там уже у многих больше 20, однако вехой в кинематографе они не стали.

Седьмой сезон «Рик и Морти» — Трейлер

Чем реально выделяется сериал про гениального деда и, скажем так, менее гениального внука, — это своим подходом, который нам постулируется буквально с первых кадров ещё самой первой серии. Рик там во время семейного обеда – классической сцены для семейного мультфильма по типу «Симпсонов» или «Гриффинов» или даже «Южного Парка» — собирает робота. Разумного робота, который может задаваться вопросами о смысле своего существования, а также испытывать эмоции.

Чтобы тот передавал ему масло. Только для этого.

В этой простой сценке вся суть сериала – отвергать традиционную мораль, традиционные устои, противопоставлять себя традиционным «семейным» темам и стандартным душещипательным выводам. Цени своих родных, старайся быть хорошим человеком, уважай чужую свободу воли, не убей, не кради – нафиг это всё. Ничто не истинно и всё дозволено, а дружба, любовь и семейные ценности – лишь набор химических реакций и самообман психики. Поэтому посмотри в альтернативной реальности как круто было бы жить без своей семьи, убей своего друга ради спасения галактики, создай цивилизацию с миллиардами разумных жителей, просто чтобы сэкономить на топливе для своей машины. Ну а даже если главный герой в какой-то момент пожертвует собой ради защиты семьи и сдастся властям… это все часть хитрого плана, чтобы вернуть соус из Макдональдса снова в продажу.

Однако вместе с тем «Рик и Морти» отрицал ещё и сценарные законы. Так, например, если у тебя всё пошло не по плану и ты сильно облажался, подверг мир опасности, — ничего страшного. Просто найди параллельную реальность, где все хорошо, но альтернативный ты мёртв, переместись туда, закопай свой труп на заднем дворе и живи дальше. Хотите единый сюжет и противостояние какому-нибудь злодею? Ну вот вам злодей… А потом забудьте о нем почти на 3 сезона, больше вы его не увидите. И таких примеров там довольно много, не говоря уж о мелочах, когда просто высмеивается сам по себе жанр фэнтези, рождественских фильмов, фильмов про ограбления и так далее.

И это было, без шуток, прекрасно. Вот только у нигилизма есть один малюсенький такой недостаток: когда ты отрицаешь всё, в конечном счёте не остаётся ничего, и у тебя просто нет материала для новых серий.

Эта проблема не то чтобы новая, её зачатки были видны ещё в первом сезоне, когда Рик, буквально выполняющий в сериале и роль главного героя, и роль «бога из машины», всемогущего существа с готовым решением для любой проблемы, показывался человечным, слабым. В первых сезонах подобного было немного, но со временем этого становилось все больше и больше, а количество проходных эпизодов на сезон неуклонно росло. Переломным можно считать запоминающуюся серию про то, где Рик превратил себя в огурец просто чтобы не идти к психологу. И в этой серии наш Бог-из-машины, отрицающий любые формы человеческой привязанности и не раз доказывавший это на деле, проиграл интеллектуальную дуэль обычной, в общем-то, женщине (естественно, представляющую национальные меньшинства Америки).

К этому моменту у вас, наверное, возник резонный вопрос: это всё, конечно, хорошо, но что там с первой серией седьмого сезона? Да, мы подбираемся к этому, просто для обсуждения этой серии очень важно понимать контекст всего сериала.

И вот как сам сериал стал вехой в истории телевизионных сериалов, так и первая серия нового сезона стала вехой в истории самого сериала. Так же, как и эпизод про Огурчика Рика.

Я не могу сказать, что эта серия прям плохая, так как с точки зрения базового сценарного ремесла она… ну нормальная. Происходящее на экране динамично, тут есть разные культурные отсылочки для любителей этого дела, а тональность сцен постоянно скачет, т.е. если прошлая сцена закончилась со знаком «минус», то следующая будет уже со знаком «плюс» — всё как в учебнике «История на миллион долларов» написано. В общем, базовый минимум серия отрабатывает.

Но и всё. Ничего большего она не делает.

У нас тут довольно стандартная завязка истории про дружбу, которая ожидаемо развивается и ожидаемо неожиданно заканчивается. Мне искренне сложно представить себе человека, который просмотрел 6 сезонов «Рика и Морти» и после этого с чистой душой и незамутнённым сердцем ожидал в финале чего-то позитивного. Ну нет, ребята, мы тут люди бывалые, нас уже так просто не проведёшь.

При этом в центре повествования поместили второстепенного персонажа. И вот положа руку на сердце, кому то реально нравится Mr. Poopybutthole? Он был, по сути, смешной шуткой сто лет назад, потом был забавным камео в конце сезонов, но его продолжают тащить всё дальше, использовать чаще и больше, и он уже начинает конкретно так раздражать. Потому что он даже не полноценный персонаж или какой-то там архетип, он просто шутка: хороший парнишка, которому регулярно не везёт в жизни. И всё. Как много вообще можно выжать из этой концепции? И чья, интересно, была гениальная идея сделать его главным персонажем на целый эпизод?

Другой удручающий момент: юмор. За всю серию тут было всего две по-настоящему смешных шутки: с кофе, и с созданием привидения. И вот про призрака робота на самом деле было бы забавно, на самом деле, это был как раз тот момент, который и сделал «Рика и Морти» знаменитым в своё время. Рик буквально создаёт жизнь, с чувствами и мыслями, эмоциями, но в этот раз даже не для передачи масла, а буквально чтобы тут же покончить с незаконченным делом, обречь на бесконечные страдания. Я может циничная и жестокая скотина, но это… забавно.

Ну и конечно же центральная сюжетная линия со «Злым Риком», который убил жену «Нашего Рика». В отличии от стебной сюжетной линии «Злого Морти», которой создатели откровенно троллили фанатов, забивая на неё сезонами и потом закончив на потрясающе-разочаровывающей (в хорошем смысле) ноте, тут у нас, кажись, прям серьёзный такой задел, который будут по чуть-чуть тащить из серии в серию и из сезона в сезон. Ура?

Однако проходные эпизоды сами по себе не новость для сериала, таких хватало ещё и в первом сезоне даже, что уж говорить про пост-огурцовый период сериала. Интересно другое. До этого момента первые серии новых сезонов всегда старались делать в духе «старой школы», чтобы обязательно какой-то нигилизм, эпичность и ещё чтобы высокие ставки и эпичность прошлого сезона оказались сведены в ноль за пару секунд.

Тут же ничего этого нет, впервые в истории сериала, и мы буквально начинаем сезон с проходного эпизода – плохой знак, как по мне. Но будем смотреть дальше, и оценим, что будет. Все ж даже в худшие свои сезоны, «Рик и Морти» иногда выдавали такие классные штуки, что перекрывали весь посредственный ширпотреб. Может быть вторая серия станет именно такой?