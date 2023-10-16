Века менялись, но интерес человека к военной истории, к драмам и подвигам, происходившим на полях сражений, оставался неизменным. Военные фильмы — это не просто экранная адаптация исторических событий, это погружение в мир смелости, жертвенности и человеческой воли к победе.

Они заставляют нас задуматься о стоимости жизни и ценности мира. Некоторые из них становятся шедеврами кинематографа, завоевывая сердца миллионов и занимая лидирующие позиции в рейтингах. В данной статье мы рассмотрим самые рейтинговые военные фильмы, которые оставили неизгладимый след в истории кино.

Зона интересов

Рейтинг IMDB — 8.2 Жанр Драма, военный, история Производство США, Великобритания, Польша / 2023 Режиссёр Джонатан Глейзер В ролях Сандра Хюллер, Кристиан Фридель, Фрея Кройцкам, Ральф Херфорт, Максимилиан Бек, Ральф Цильман, Саша Маз, Лилли Фальк, Мари Роза Титджен, Неле Аренсмайер

Историческая драма, снятая по одноимённому роману М.Эмиса. Фильм рассказывает о жизни коменданта лагеря «Освенцим» и его жене, которые пытаются обустроить свой быт и создать идеальную семью по ту сторону от лагеря.

И чтобы достичь статуса и благополучия, немецкая семья не стыдится проявлять жестокость к евреям, не только закрывая глаза на чудовищные издевательства, но и принимая участие в них.

Съёмки фильма частично проходили на территории Германии и Польши, непосредственно на территории лагеря Освенцим.

Пианист

Рейтинг Кинопоиск — 8.5 / IMDB — 8.5 Жанр Драма, военный, биография, музыка Производство Франция, Польша, Великобритания, Германия / 2002 Бюджет $35 000 000 Сборы в мире $120 072 577 Режиссёр Роман Полански В ролях Эдриан Броуди, Эмилия Фокс, Даниэль Кальтаджироне, Эд Стоппард, Морин Липман, Фрэнк Финлей, Джессика Кейт Мейер, Джулия Рейнер, Томас Кречман, Михал Жебровский

Историческая драма Р. Полански, которая снята по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов XX века. В фильме рассказывается о жизни музыканта после гитлеровской оккупации Польши.

Семья пианиста остаётся без денег, а после и вовсе оказывается в варшавском гетто. После ликвидации этого места в 1943 году Владиславу удаётся избежать отправки в Треблинку. И он снова начинает отчаянно бороться за жизнь. И судьба сводит его с немецким солдатом, который застаёт пианиста на волосок от смерти.

Для того, чтобы вжиться в роль, Эдриан Броуди, сыгравший главного героя, похудел на 13 кг, продал свою квартиру и машину, отказался от просмотра телевизора.

Военный фотограф

Рейтинг Кинопоиск — 8.4 / IMDB — 7.9 Жанр Документальный, военный Производство Швейцария / 2001 Сборы в мире $86 863 Режиссёр Кристиан Фрай В ролях Джеймс Нахтвей, Кристиана Аманпур, Ханс-Херман Кларе, Кристиана Брюштедт, Дес Райт, Денис О’Нил

Документальный фильм, который позволит увидеть всё глазами военного фотографа Джеймса Нахтвея. Маленькая камера, прикреплённая к его фотоаппарату, расскажет об ужасах войны, а также о людях, которые вовлечены в эти события.

Интересно, что фильм был снят всего за 42 дня, а потраченный бюджет остался в пределах $15 миллионов. Съёмки проходили в местах, в которых разворачивался конфликт в Афганистане.

Боевой конь

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 7.2 Жанр Боевик, драма, приключения, военный, история Производство США, Индия / 2011 Бюджет $66 000 000 Сборы в мире $177 584 879 Режиссёр Стивен Спилберг В ролях Джереми Ирвин, Питер Муллан, Эмили Уотсон, Нильс Ареструп, Дэвид Тьюлис, Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Селин Бакенс, Тоби Кеббелл, Патрик Кеннеди

История в фильме разворачивается вокруг коня Джоуи и его хозяина Артура. Джоуи непокорный и дикий конь, который пытается научиться смирению и работе в поле. Но начавшаяся война разлучает его с хозяином.

Коня продают капитану Николлсу, который погибает на фронте во время битвы. И Артур решается отправиться на фронт, чтобы найти своего верного друга и спасти его от гибели.

Военная драма снята по роману Майкла Морпурго в Великобритании. Это один из лучших фильмов про лошадей.

Линия

Рейтинг Кинопоиск — 8.3 / IMDB — 8.1 Жанр Драма, мелодрама, военный, история Производство Армения / 2016 Режиссёр Мгер Мкртчян В ролях Самвел Тадевосян, Ани Хачикян, Айк Маркарян, Самвел Топалян, Элен Саргсян, Айк Петросян, Давид Акопян, Георгий Овакимян, Нелли Херанян, Вардан Петросян

Сюжет фильма разворачивается во время карабахской войны. История рассказывает о четырёх 25-летних парнях, которые самоотверженно стараются защитить свою Родину. Их жизнь и судьба разделяется на до и после военных событий, показывая, как радикальные перемены влияют на ценности, дружбу и любовь.

Этот фильм был посвящён 25-летию независимости Армении, он вышел на большие экраны 21 сентября 2016 года.

Сестрёнка

Рейтинг Кинопоиск — 8.3 / IMDB — 7.1 Жанр Драма, военный Производство Россия / 2019 Сборы в мире $431 508 Режиссёр Александр Галибин В ролях Арслан Крымчурин, Марта Кесслер, Юсуф Рахметов, Ильгиза Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов, Виталий Салий, Нажиба Искандарова, Руслан Хайсаров, Гульназ Хайсарова

Сюжет военной драмы разворачивается во время Великой Отечественной войны. Красноармеец находит в небольшой украинской деревне, которая была разрушена фашистами, маленькую девочку по имени Оксана.

Чтобы спасти ребёнка, он отправляет её в башкирскую деревню, где живут его сын и жена. Девочке предстоит привыкнуть к традициям и обычаям новой семьи, а также найти общий язык с младшим братом Ямилем.

Деревня, в которой разворачиваются основные события фильма, была создана специально для съёмок. Это первый российский фильм на башкирском языке, который вышел в широкий прокат.

По соображениям совести

Рейтинг Кинопоиск — 8.2 / IMDB — 8.1 Жанр Биография, военный, драма, история Производство Австралия, США, Великобритания, Китай / 2016 Бюджет $40 000 000 Сборы в мире $180 563 636 Режиссёр Мэл Гибсон В ролях Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер, Люк Брейси, Винс Вон, Хьюго Уивинг, Рэйчел Гриффитс, Натаниэль Бузолич, Ричард Роксбург, Фирэсс Дирани

Военная драма, основанная на реальных событиях. В фильме рассказывается история Десмонда Досса – адвентиста седьмого дня, который вызвался добровольцем в американскую армию по время Второй Мировой войны.

Из-за религиозных убеждений Десмонд не может брать в руки оружие, поэтому парень умудряется искать другие способы, как не только сражаться на поле боя, но и спасать жизни.

Главный герой Десмонд Досс – первый сознательный отказник от военной службы, который удостоился награждением высшей военной наградой – Медалью Почёта.

Мальчик в полосатой пижаме

Рейтинг Кинопоиск — 8.2 / IMDB — 7.7 Жанр Драма, военный Производство Великобритания, США / 2008 Бюджет $12 500 000 Сборы в мире $40 416 563 Режиссёр Марк Херман В ролях Эйса Баттерфилд, Джек Скэнлон, Дэвид Тьюлис, Вера Фармига, Эмбер Битти, Шила Хэнкок, Ричард Джонсон, Кара Хорган, Дэвид Хейман, Руперт Френд

История фильма рассказывает о восьмилетнем немецком мальчике Бруно, который после перевода отца на новую должность, находит неподалёку от дома необычную «ферму».

Бруно заводит дружбу с еврейским мальчиком, который живёт в этом странном месте. Интерес и желание узнать, что же происходит за стенами этого лагеря, приводят к непредсказуемым последствиям.

Хоть в фильме и не упоминается название концлагеря, нетрудно предугадать, что это Освенцим. Ведь только он был единственным нацистским лагерем, который имел четыре крематория. Именно эта информация мелькает в фильме во время совещания офицеров СС.

Мандарины

Рейтинг Кинопоиск — 8.1 / IMDB — 8.1 Жанр Драма, военный Производство Эстония, Грузия / 2013 Бюджет €650 000 Сборы в мире $1 024 132 Режиссёр Заза Урушадзе В ролях Лембит Ульфсак, Георгий Накашидзе, Элмо Нюганен, Миша Месхи, Райво Трасс, Зура Бегалишвили, Давид Хахидзе, Джано Изория, Гия Гогишвили, Вамех Янгидзе

История об эстонцах, которые по воле судьбы оказываются в центре событий чужой войны. Иво и Маркус – переселенцы, которые оказываются вовлечены в бой между грузинами и чеченцами во время грузино-абхазской войны. После завершения боя эстонцы находят по одному выжившему с каждой стороны и решают спасти им жизнь.

Интересно, что в фильме нет ни одного женского персонажа. А также сценарий фильма был написал всего за две недели.

Кориолан

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.1 Жанр Триллер, драма, военный Производство Великобритания / 2010 Сборы в мире $2 435 325 Режиссёр Рэйф Файнс В ролях Рэйф Файнс, Джерард Батлер, Ванесса Редгрейв, Брайан Кокс, Джессика Честейн, Джеймс Несбитт, Лубна Азабаль, Ашраф Бархом, Зоран Чича, Милош Дабич

Сюжет рассказывает о подвиге Кая Марция, который для того, чтобы разрушить вражеские планы отправляется в военный поход. После заслуженной победы Кай получает прозвище «Кориолан», в честь города, который он завоевал. Но это лишь небольшая битва на пути защитника Рима, которого в будущем ожидают недоброжелатели в черте его родного города.

Демонстрация спектакля происходила с 6 декабря 2013 года по 13 февраля 2014 г, на большой экран постановка вышла только с 30 января.

Брестская крепость

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 7.4 Жанр Военный, боевик, драма, история Производство Беларусь, Россия / 2010 Бюджет ₽ 253 000 000 Сборы в мире $4 569 371 Режиссёр Александр Котт В ролях Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов, Евгений Цыганов, Максим Костромыкин, Анатолий Кот, Яна Есипович, Сергей Цепов, Анна Цуканова-Котт

В фильме рассказывается о героическом подвиге советских солдат, которые держали оборону Брестской крепости в июне-июле 1941 г. Повествование происходит от лица Саши Акимова, двенадцатилетнего мальчика, который был воспитанником музыкального взвода 333-го стрелкового полка.

Съёмки фильма происходили на территории Брестской крепости, где были установлены уникальные декорации, которые в точности повторяли постройки довоенного времени.

Бесславные ублюдки

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 8.4 Жанр Боевик, драма, комедия, военный Производство Германия, США / 2009 Бюджет $70 000 000 Сборы в мире $321 455 689 Режиссёр Квентин Тарантино В ролях Брэд Питт, Кристоф Вальц, Мелани Лоран, Даниэль Брюль, Дайан Крюгер, Майкл Фассбендер, Аугуст Диль, Элай Рот, Тиль Швайгер, Гедеон Буркхард

Чёрная комедия, сюжет которой разворачивается во время Второй мировой войны. История рассказывает о группе американских солдат-евреев, которые внушают страх в сердца нацистов. Для устрашения «бесславные ублюдки» не только убивают гитлеровцев, но ещё и скальпируют их. Параллельно в фильме раскрывается история еврейской девушки, Шошанне, которая чудом спаслась от карателей.

Квентин Тарантино долгое время не мог придумать идеальную концовку для сценария своего фильма, поэтому на его создание у него ушло почти 10 лет.

Восстание

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 6.5 Жанр Драма, военный, биография, история Производство Индия, Великобритания, США / 2005 Бюджет ₹ 340 000 000 Сборы в мире $8 142 076 Режиссёр Кетан Мехта В ролях Аамир Кхан, Рани Мукхерджи, Тоби Стивенс, Корал Бид, Амиша Патель, Кирон Кхер, Ом Пури, Бен Нилон, Хабиб Танвир, Варша Усгаонкар

Фильм снят по реальной истории, которая рассказывает о Мангал Пандее, который поднял армейский бунт против британского правления. Эти действия привели к началу индийской войны за независимость.

Судьба Мангала свела его с командиром Уильямом, которого он спас на афганской войне. Но несмотря на прочную дружбу, им придётся сделать выбор, который решит дальнейшую судьбу страны.

Хью Джекман мог сыграть роль капитана Уильяма Гордона, но отказался от проекта в силу загруженного графика.

Поводырь

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.7 Жанр Военный, драма, приключения Производство Украина / 2013 Бюджет $2 000 000 Режиссёр Олесь Санин В ролях Антон Святослав Грин, Станислав Боклан, Александр Кобзарь, Джамала, Ирина Санина, Джефф Баррелл, Андрей Билоус, Федор Стригун, Олег Примогенов, Максим Стоялов

Драматическая история американского мальчика, который становится поводырём у слепого кобзаря на территории Украины. Мужчина спасает его от нападения, во время которого погибает его отец. Оставшись один в чужой стране, мальчик отправляется с мужчиной в опасное путешествие, пуская в свою жизнь новых людей, узнавая их судьбы.

Главный актёр, который исполнял роль слепого кобзаря, во время съёмок носил специальные линзы, в которых он ничего не видел.

Пожары

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 8.3 Жанр Драма, детектив, военный Производство Канада, Франция / 2010 Бюджет $6 800 000 Сборы в мире $3 548 768 Режиссёр Дени Вильнёв В ролях Лубна Азабаль, Мелисса Дезормо-Полен, Максим Годетт, Реми Жирар, Аллен Олтмэн, Абдельхафур Элаазиз, Мустафа Камел, Хуссейн Сами, Доминик Бриан, Фридерик Паке

После смерти своей матери Жанна и Симон узнают о её последней воле. Мать просит близнецов найти отца, который ранее считался умершим, а также брата, о котором они ничего не знали. В попытках найти свою семью, они открывают множество обстоятельств, которые показывают их трагичную судьбу.

Часть событий происходит в выдуманном городе Дареш. Съёмки проходили на территории Канады и Иордании.

Кролик Джоджо

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.9 Жанр Комедия, военный, история, драма Производство Новая Зеландия, США, Чехия / 2019 Бюджет $14 000 000 Сборы в мире $90 335 025 Режиссёр Тайка Вайтити В ролях Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон, Алфи Аллен, Стивен Мерчант, Арчи Йейтс, Люк Брэндон Филд

Маленький и стеснительный 10-летний Йоханнес одержим идеей официального курса, настолько, что часто разговаривает с воображаемым Адольфом Гитлером. Он отправляется на выходные в военно-патриотических лагерь. Но проваливает испытание и не убивает кролика, поэтому все начинают называть его «Кролик Джоджо».

И Йоханнесу кажется, что это худшее, что может с ним произойти. Но думает он так до тех пор, пока не обнаруживает у себя дома еврейскую девушку, которую прячет его мать.

В фильме достаточно детально показывают аутентичное оборудование и вооружение немецких войск.

Цветы войны

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.5 Жанр Военный, боевик, драма, история Производство Китай, Гонконг / 2011 Бюджет $94 000 000 Сборы в мире $95 311 434 Режиссёр Чжан Имоу В ролях Кристиан Бэйл, Ни Ни, Чжан Синью, Хуан Тяньюань, Ситин Хань, Чжан Доудоу, Тун Давэй, Ацуро Ватабэ, Цао Кэфань, Юань Янчуньци

Во время японо-китайской войны американский гробовщик Джон отправляется в Католическую церковь, которая находится в Нанкине, для подготовки священника к похоронам. Но прибыв на место мужчина попадает в самый эпицентр сражения, окружённый только ученицами монастыря и проститутками, которые живут в соседнем борделе. Чтобы спасти девушек, Джон выдаёт себя за священника.

Фильм запрещён для показа в Японии. Снят по мотивам романа Гэлин Янь «13 цветов Нанкина».

Суд над Богом

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.6 Жанр Драма, военный Производство Великобритания / 2008 Режиссёр Энди де Эммони В ролях Джозеф Мьюир, Джозеф Алтин, Эшли Артус, Алекси Кей Кэмпбелл, Доминик Купер, Лоркан Кранич, Стивен Диллэйн, Руперт Грейвз, Франсуа Гетари, Давид де Кейзер

История рассказывает о группе евреев, которые находятся в заключении в Освенциме во время Второй мировой войны. Подавленные и напуганные, они решают провести собственный суд над Богом, за то, что он покинул свой народ и обрёк его на такие муки, допустив массовый геноцид. Но изменит ли поставленный ими вердикт их судьбу?

Съёмки картины длились всего две недели.

Перл-Харбор

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 6.2 Жанр Военный, драма, боевик, мелодрама, история Производство США / 2001 Бюджет $140 000 000 Сборы в мире $449 220 945 Режиссёр Майкл Бэй В ролях Бен Аффлек, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба Гудинг мл., Алек Болдуин, Джон Войт, Колм Фиор, Том Сайзмор, Юэн Бремнер, Майкл Шеннон

История разворачивается вокруг двух друзей, которые являются пилотами воздушного корпуса армии США. Их жизнь меняется в одночасье, когда японская авиация совершает нападение на военную базу, которая расположена в Перл-Харборе. Решившись на смелый поступок, друзья отправляются на войну, чтобы помочь своей стране победить фашизм.

Фильм занесён в книгу Рекордов Гиннеса, как картина, в которой было использовано максимальное количество взрывчатого вещества.

Переводчик

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.5 Жанр Боевик, триллер, военный, история, драма Производство Великобритания, Испания, США / 2022 Бюджет $55 000 000 Сборы в мире $21 632 392 Режиссёр Гай Ричи В ролях Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер, Александр Людвиг,Энтони Старр, Эмили Бичем, Джейсон Вонг, Шон Сагар, Риз Йэтс, Кристиан Очоа

Сержант Джон Кинли вместе со своим отрядом попадает в засаду во время спецоперации в Афганистане. В живых остаётся только сам сержант и переводчик по имени Ахмед, который сотрудничает с американцами.

После того, как Джон приходит в себя на родине, ничего не помня о событиях во время нападения, он решает вернуться за Ахмедом, который спас ему жизнь. Но солдат ещё не знает, что его ждёт в чужой стране и что ему предстоит встретиться с талибами, которые ищут переводчика.

На съёмках фильма не было ни одного настоящего оружия, за этим лично следил режиссёр Гай Ричи.

Обещание на рассвете

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.1 Жанр Драма, мелодрама, военный, биография Производство Франция, Бельгия / 2017 Сборы в мире $9 242 157 Режиссёр Эрик Барбье В ролях Пьер Нинэ, Шарлотта Генсбур, Дидье Бурдон, Жан-Пьер Дарруссен, Катрин МакКормак, Финнегэн Олдфилд, Павел Пухальский, Немо Шиффман, Зои Бойл, Лу Шовен

История о материнской любви и вере в своего сына. Автобиографический роман писателя Ромена Гари, который рассказывает о безусловной поддержке его матери на всём жизненном пути.

Несмотря на мнение окружающих и самого Ромена, его мать всегда знала, что её сына ждёт судьба дипломата и известного писателя, а также жизнь, наполненная тайнами и интересными поворотами.

Съёмки фильма проходили в Италии, Марокко, Венгрии и Бельгии. Это не первая экранизация романа Ромена Гари, первый раз историю снимали ещё в 1970 году.

Уроки фарси

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.4 Жанр Драма, военный, история Производство Россия, Германия, Беларусь / 2020 Сборы в мире $4 849 240 Режиссёр Вадим Перельман В ролях Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Йонас Най, Давид Шюттер, Александр Байер, Андреас Хофер, Леони Бенеш, Луиза-Селин Гаффрон, Нико Эрентайт, Джузеппе Скиллачи

Чтобы выжить в концлагере бельгиец Жиль Кремье, который имеет еврейское происхождение, выдаёт себя за перса. Его знакомят с поваром концлагеря Клаусом Кохом, который после войны мечтает открыть ресторан на территории Ирана.

Кох долгий промежуток времени безрезультатно пытается найти перса, который научит его говорить на фарси. Именно так начинается рассказ о судьбе узника и тюремщика, который теперь стали учителем и учеником.

Герои фильма разговаривают на поддельном персидском языке, который был изобретён лично режиссёром и русским лингвистом. Словарь языка включает в себя 600 слов.

Воровка книг

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 7.5 Жанр Драма, военный Производство Германия, США / 2013 Бюджет $19 000 000 Сборы в мире $76 586 316 Режиссёр Брайан Персивал В ролях Софи Нелисс, Джеффри Раш, Эмили Уотсон, Бен Шнетцер, Нико Лирш, Роджер Аллам, Барбара Ауэр, Карина Визе, Оливер Штоковски, Райнер Бок

После переезда в Мюнхен к приёмным родителям девятилетняя Лизель вступает в нацистскую организацию, которая массово уничтожает книги. Это действие так шокирует девочку, что она решает украсть всего одно произведение.

И этот маленький шаг помогает ей разобраться с тем, что происходит вокруг. Почему происходит гонение на евреев, активно развивается антифашистское движение, почему люди проходят сквозь унижение и голод.

Повествование в книге и в фильме происходит непосредственно от лица Смерти.

Бункер

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 8.2 Жанр Драма, военный, биография, история Производство Германия, Австрия, Италия / 2004 Бюджет €13 500 000 Сборы в мире $92 181 574 Режиссёр Оливер Хиршбигель В ролях Бруно Ганц, Александра Мария Лара, Коринна Харфух, Ульрих Маттес, Юлиана Кёлер, Хайно Ферх, Кристиан Беркель, Маттиас Хабих, Томас Кречман, Михаэль Мендль

Сюжет разворачивается в Берлине, в апреле 1945 года. Желая избежать поражения, нацистская верхушка скрывается в секретном бункере вместе со своим фюрером. Там они обсуждают варианты продолжения боя, возможность самоубийства. И только вышедшие из этого места смогут рассказать о последних мгновениях диктатора, которые были окутаны агонией и страхом.

Фильм снят по книге Иохима Феста «Падение. Гитлер и крах Третьего рейха». Большинство фраз Адольфа Гитлера действительно произносились фюрером в разные временные отрезки его жизни.

Балканский рубеж

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 6.6 Жанр Боевик, военный, драма, история Производство Россия, Сербия / 2019 Бюджет ₽ 230 000 000 Сборы в мире $5 849 400 Режиссёр Андрей Волгин В ролях Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Радойичич, Кирилл Полухин, Сергей Марин

История рассказывает о судьбе российской спецгруппы, которая по приказу должна была взять под контроль аэропорт Слатина, расположенный в Косово. Но им противодействуют террористы, которые желают завладеть этим стратегическим объектом. Российские миротворцы ведут неравный бой с силами НАТО.

Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в 1999 году в Косово, в процессе вооружённого конфликта между албанцами и югославами.

Дети Уиндермира

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 7.2 Жанр Драма, военный Производство Великобритания, Германия / 2020 Режиссёр Майкл Сэмюэлс В ролях Томас Кречман, Ромола Гарай, Иэн Глен, Тим Макиннерни, Марсель Сабат, Филипп Кристофер, Анна Шумахер, Константин Франк

В 1945 году более 300 детей, которые пережили Холокост, приезжают в Англию для того, чтобы построить своё будущее. Но пережив ужасные события воны, им очень тяжело адаптироваться к мирному времени. В английской провинции на территории поместья Колгар, ребятам помогают справиться с пережитыми травмами и учат жить в новой стране.

Фильм основан на реальных историях детей, которые пережили Холокост.

Ода моему отцу

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 7.8 Жанр Драма, история, военный Производство Корея Южная / 2014 Бюджет $13 000 000 Сборы в мире $104 686 292 Режиссёр Юн Джэ-гюн В ролях Хван Джон-мин, Ким Юн-джин, О Даль-су, Чон Джин-ён, Чан Ён-нам, Ра Ми-ран, Ким Сыль-ги, Ли Хён, Ким Мин-джэ, Тхэ Ин-хо

Во время начала Корейской воны маленький мальчик Ток-су вместе с семьёй сбегает из порта Хыннам. Но в суматохе он теряет в толпе своего отца и младшую сестру. Эти события приводят к тому, что Ток-су становится главой семьи. И даже через много лет его главная цель – это найти своего отца и пропавшую сестру.

Оригинальное название фильма звучит как «Международный рынок».

Моя земля

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 7.8 Жанр Драма, военный, история Производство Дания, Германия / 2015 Сборы в мире $3 169 553 Режиссёр Мартин Зандвлиет В ролях Роланд Мёллер, Луис Хофман, Йоэль Басман, Миккель Боэ Фёльсгор, Лаура Бро, Оскар Бёкельман, Эмиль Белтон, Оскар Белтон

История рассказывает о сержанте Расмуссене, в распоряжение которого поступают молодые мальчики, немецкие солдаты. Но дело в том, что их главная задача – это произвести разминирование западного побережья Дании, которая приходит в себя после оккупации в 1945 году. И как поведёт себя суровый военный, который вначале презрительно относится к детям вражеского народа.

К сожалению, после окончания Второй мировой войны, использование немецких детей для разминирования территории было частой практикой, которая на сегодняшний день считается худшим военным преступлением датских властей.

Игра в имитацию

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 8.0 Жанр Биография, военный, драма, история Производство Великобритания, США / 2014 Бюджет $14 000 000 Сборы в мире $233 555 708 Режиссёр Мортен Тильдум В ролях Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер, Аллен Лич, Мэттью Бирд, Чарльз Дэнс, Марк Стронг, Джеймс Норткот, Том Гудман-Хилл

Гениальный математик Алан Тьюринг получает от британской разведки сложную задачу – он должен вычислить код шифровальной машины «Энигма», которую используют фашисты для передачи сообщений.

Собрав лучшую команду математиков, Алан пытается найти общий язык с коллегами, при этом как можно быстрее собрать первый в мире компьютер, который изменит ход войны.