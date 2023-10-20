SAG-AFTRA выпустила для актеров рекомендации по проведению Хэллоуина

В октябре 2023 года на фоне продолжающейся забастовки Гильдии актеров Голливуда, профсоюз SAG-AFTRA выпустил рекомендации по проведению праздника, в том числе относительно костюмов, которые можно использовать, чтобы не нарушать основополагающие правила забастовки.

Правила Хэллоуина 2023 для голливудских актеров

Каждый Хэллоуин знаменитости и звезды кино обожают демонстрировать сложные, дорогие и продуманные костюмы, основанные на известных телешоу или персонажах. Но этот год станет особенным.

Под запретом оказались костюмы Уэнсдэй, Барби, любых супергероев. По словам профсоюза, ношение таких нарядов будет лишь способствовать продвижению продукции студий, с которыми сейчас спорят актеры.

Рекомендуется выбирать либо обобщенные образы зомби, привидений, пауков и так далее, либо воплощения классических героев шоу и фильмов, которые не попадают под правила забастовки.

Рекомендация заканчивается ярким призывом к солидарности:

Давайте используем коллективную силу, чтобы отправить ясное послание нашим работодателям о том, что мы не будем продвигать их контент без честного контракта!

Что известно о забастовке SAG-AFTRA на сегодняшний день?

Рекомендации профсоюза прозвучали в тот момент, когда забастовка актеров приближается к своей 100-дневной отметке.

Попытки урегулирования уже дважды срывались из-за упорства студий (в последний раз на прошлой неделе), не желающих принимать условия SAG-AFTRA. В результате многие премьеры ожидаемых фильмов отодвигаются на неопределенный срок, исключая те, которые получили от Гильдии временное соглашение и не связаны со студиями, которым противостоит SAG-AFTRA.

Условия Гильдии включают в себя повышение зарплаты, отчисления в их пользу части доходов от потокового вещания и защиту от ИИ, который используется для копирования образов и голосов актеров.

Во вторник Джордж Клуни (зачинщик идеи), Скарлетт Йоханссон, Эмма Стоун, Бен Аффлек и еще несколько крупных звезд провели видеобеседу с лидерами SAG-AFTRA, национальным исполнительным директором и главным переговорщиком Дункан Крабтри-Айэлендом и президентом Фрэн Дрешер чтобы понять, почему студии приостановили переговоры на прошлой неделе и внес несколько предложений по урегулированию споров. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

К сожалению, в настоящее время забастовка продолжается. Студии отказываются идти на уступки, так как, по их оценкам, потеряют на этом более миллиарда долларов, а SAG-AFTRA собирается забастовать вплоть до удовлетворительных результатов «столько, сколько потребуется».