Режиссеры Дель Торо и Альварес о новом «Чужом» на саммите режиссёров Америки

Гильдия режиссёров Америки (DGA ) провела очередное мероприятие-встречу, третий ежегодный латиноамериканский саммит (DGA Latino Summit 2023), на котором собрались более 180-ти участников.

Мероприятие было организовано Комитетом латиноамериканцев (LC) и посвящено расширению прав и возможностей латиноамериканцев в Гильдии. Это громкое событие предоставило всем присутствующим возможность научиться новым приемам у более успешных коллег.

В разделе «В центре внимания» состоялась задушевная беседа знаменитых деятелей кино: американо-мексиканского режиссера Гильермо дель Торо и уругвайца Федерико Альвареса, которые обсудили свою карьеру, перспективы и возможности латиноамериканцев в Голливуде.

DGA Latino Summit 2023

Но главным событием саммита стало обсуждение предстоящего фильма «Чужой: Ромул» («Alien: Romulus»). Над созданием очередной части культовой франшизы Федерико Альварес работает вместе с автором оригинального фильма «Чужой» 1979 года Ридли Скоттом.

Федерико Альварес

Альварес (Federico Álvarez) – латиноамериканский режиссер, сценарист и продюсер из Уругвая, имеющий все шансы стать легендой в мировом кинематографе.

Он известен своим фильмом ужасов «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» 2013 года и пугающим триллером «Не дыши» 2015 года. После успеха этих работ, Федерико получил заманчивое предложение от Marvel Studios, которое он отверг, так как побоялся, что его творческий процесс будет жестко контролироваться гигантом кино.

Федерико Альварес

Что известно о фильме «Чужой: Ромул»

Проект был анонсирован в 2022 году, тогда же началась разработка фильма. Продюсером выступил Ридли Скотт, сценарий написал сам Федерико Альварес совместно с Родольфо Саягесом.

На главную роль была выбрана молодая американская актриса и певица Кэйли Спэни.

Американская актриса и певица Кэйли Спэни

Съемки начались в марте 2023 года в Будапеште, а завершились они в июле этого же года. Сейчас фильм находится в стадии постпродакшна.

А вот сюжет держат в строгом секрете. Известно, что фильм станет самостоятельной историей, не привязанной к остальным частям франшизы.

В целом речь пойдет о социальном неравенстве, космических путешествиях и ксенофобии. Фильм расскажет о встрече молодых исследователей космоса, совершивших аварийную посадку на чужой планете, с ужасающими смертоносными существами, способными уничтожить мир.

Предварительное название фильма «Alien: Romulus». Планируемая дата премьеры – 16 августа 2024 года. Ридли Скотт, кстати, назвал этот фильм «Чертовски крутым»!