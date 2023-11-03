Ах, «Южный Парк». Помню, ещё в школе обсуждали новые серии, и в любой компании можно было быстро вписаться через вопрос «А ты смотришь «Южный Парк»? Какая у тебя любимая серия?». Эпическая была штука: дерзкая, бесстрашная и всегда острая. Пока смелые говорили на определённые темы намёками, «Южный Парк» бил прямо в глаз, ничего не стеснялся.

И он не просто показывал пальцем на какую-то проблему или явление, он занимал позицию, иной раз предлагал решение или новый взгляд на ситуацию. Наехать на саентологов? Да без проблем, сделаем это, и ещё и не раз. Ты знаменитый и думаешь, что поэтому теперь неприкасаемый? Подумай ещё раз. Политика? Религия? Расовые вопросы? Да, пожалуйста!

Вообще всегда стоит держать в уме, что создатели этого мультфильма, Трей Паркер и Мэтт Стоун, как-то пришли на церемонию Оскар в платьях, обдолбанные ЛСД по самое нехочу, а на все вопросы отвечали одно и тоже: «Это такой волшебный вечер, и мы хотим быть его частью». Этим ребяткам точно невидимые законы общества были не писаны, они всегда были готовы на всё. А так как серии порой делались чуть ли не день в день с событиями, которые они высмеивали, это стало вторым слагаемым успеха.

И вот мы здесь. В конце октября вышел новый спешл, не так давно закончился 26 сезон… Двадцать шесть лет в эфире, огромное количество сезонов и спешелов уже позади, очередной спешл вышел на экраны. И он… обычный.

Надо понимать, что за эти 26 лет «Южный парк» претерпел много ощутимых изменений, пусть внешне он и остался абсолютно таким же. Серии стали выходить реже, и сериал уже не успевает, как раньше, первым высказываться о каких-то проблемах или явлениях, да и знаменитости в нем появляются теперь ощутимо реже. И обходятся с ними значительно мягче. Был период, когда «Южный Парк» пробовал иметь сюжетную линию, какую-то историю, что связывает серии сезона воедино, и это получалось… это не получилось. А любые попытки таки изменить что-то в сериале и поменять его ситкомомвскую незыблемость неизбежно заканчивались возвращением к статусу кво. Помните, как у Картмана была девушка? Я помню. Из всех таких изменений пока только смена деятельности у Рэнди Марша остаётся в сериале, но и оно, скорее всего, с нами ненадолго.

Так вот, новый спешл, «Присоединение к Пандервселенной». На первый взгляд, как будто бы классический эпизод «Южного Парка», как в старые, добрые времена. Зацепили все популярные тренды, а именно:

Искусственный интеллект. Гендерное разнообразие на большом экране. Дисней и их штампованные фильмы. Мультивселенные. Разрыв между богатыми и бедными, и как богатые меряются друг с другом своими космическими пипирками. И, конечно же, Балдурс Гейт 3.

Это не все, что успели зацепить за неполный час, но это основные темы. И будем честными, список выглядит многообещающе, сколько граней тут можно найти и перейти, сколько людей подколоть, сколько раз выдавить из зрителей: «Ух ты ж нифига себе, они это сказали!». Бездна потенциала.

А какова завязка то! Цепляет уже самим концептом, одной только обложкой для выпуска, рекламным постером. Персонажи «Южного Парка» были заменены женщинами, представляющими разные нацменьшинства, которые частенько говорят о том, как плох и ужасен патриархат. Это даже само по себе звучит забавно, наверное в самом эпизоде это обыграли вообще на все 110%. Ведь обыграли же? Обыграли?

А вот нифига. Это, как и многие другие темы, тут просто заявлены, их никак особо не используют, не строят на этой концепции сюжет и, что особенно странно, почти не делают каких-либо шуток. Да, Картманы из разных вселенных поменялись местами, и теперь в привычном нам варианте живёт Картман-Чёрная-Женщина, а наш Картман попал в мир, где все кругом сильные и уверенные в себе женщины самых разных национальностей и рас (кроме белой европеоидной, конечно же). Окей, это забавно. А что дальше?

Картман это ж жуткий расист и сексист, поместить его в такое место и дать там жить – потенциал для целого сезона шуток, не то что для одного спешла. В обратную сторону тоже работает: Эрик Картман – это персонаж, который даже свою полноту, из-за которой дико комплексует, однажды обратил себе в плюс, страшно даже представить чего он может сотворить, будучи чернокожей женщиной. Но этот потенциал не используется вовсе.

Половина времени вообще отдана теме нейросетей, которые оставляют без работы всяких специалистов интеллектуального труда, пока простые работяги наживают капиталы – их работа будет нужна всегда. Это забавная идея, но я все ждал, пока ж создатели мультфильма хоть как-то пристегнут её к мультивселенной и чрезмерной инклюзивности. Они так и не пристегнули. То есть по факту у нас тут не спешл, у нас тут две отдельные серии «Южного парка», которые магией монтажа замиксовали вместе, но так и не придумали им никакой связи. Ну… ладно, дело хозяйское. Непонятно, конечно, почему нельзя было сделать это обычными эпизодами и продлить прошлый маленький сезончик ещё на две серии, но да пусть будет.

Большое разочарование вызывает общая беззубость эпизода. «Ой, смотрите, богатые наживаются на обычных людях, а потом понтами соревнуются и в космос летают только ради того, чтобы эго почесать и повыпендриваться» – ага, ясно-понятно… И что? То есть это не то чтобы какая-то неожиданная информация, это все и так видели, и «Южный Парк» тут не привнёс никакой добавочной стоимости, не показал ситуацию под новым углом.

Больше всех как будто бы досталось Диснею, но будем честными – это просто пшик в сравнении с тем, как создатели проходились по Диснею раньше. В былые годы корпорация Дисней из «Южного Парка» представлялась чуть ли не империей зла, которой управлял жестокий и беспринципный Микки Маус, а теперь это у нас, значит, обычные такие люди, которые хотели бы как лучше и просто не знали, что находятся во власти злой Кэтлин Кенеди. Ага. А я вот помню эпизод «Южного Парка», где Индиану Джонса насиловали, буквально – вот это я понимаю, критика жадных корпораций. Гифки с той сценой до сих пор в интернет дискуссиях используют (и они до сих пор, увы, не теряют актуальности).

Да даже Кэтлин Кенеди тут тоже неплохая, оказывается, просто так уж совпало и вот чет какое-то недопонимание, да, неудобненько получилось, хорошо, что разобрались. Опять же, вспоминаем как ранее этот сериал прошёлся по Тому Крузу или Опре Уинфри, к которым претензий было на порядок меньше. Что называется, почувствуй разницу.

По итогу мы имеем довольно проходные и даже обычные два эпизода сериала, который из острого и отважного как-то незаметно стал проходным и даже обычным. Ну, оно в принципе и понятно, потому как за годы сам сериал может и поменялся, а вот его создатели – нет, это всё те же люди. Вот только… другие. Им теперь не двадцать с небольшим, им обоим теперь уже хорошо так за пятьдесят, и видимо оно сказывается. Не могло, наверное, не сказаться, когда ты зарабатываешь 160 миллионов долларов в год и живёшь, надо полагать, соответствующе. Смелость даётся чуточку труднее, когда у тебя становится слишком много того, что можно потерять. Стали бы текущие Трей Паркер и Мэтт Стоун приходить на Оскар в женских платьях и под кислотой? Очень сомневаюсь.

Но что поделать, такова жизнь, и даже панкам хочется обеспечить себе достойную пенсию на старости лет. Пусть обеспечивают, ничего зазорного в этом нет, и лично я на них даже злиться не могу по этому поводу – слишком уж я им благодарен за счастливые минуты после долгого и нудного школьного дня. И за то, что фраза «а какая у вас любимая серия Южного Парка?» была пропуском в любую (вообще любую) компанию.

Моя любимая серия, кстати, эта та, в которой Картман собрал рок-группу, играющую христианский рок. Хотя и серия про Warcraft тоже шикарная, конечно, сложный выбор. О, а ещё круто было, когда войны консолей были. И про Скотта Тенормана! И серия, когда интернет пропал, была очень крутая. И блин, а помните серию, в которой Стен и Кайл решили…