Приянка Чопра вернётся на родину, чтобы открыть Jio MAMI: Зрелищный старт фестиваля в Мумбаи 2023

Старейшая индийская газета The Times of India сообщает о том, что знаменитая актриса Приянка Чопра, живущая в США, направляется на родину, чтобы возглавить очередной Международный кинофестиваль в Мумбаи, который открывается 27 октября 2023 года и пройдет в Культурном центре имени Ниты Мукеш Амбани, известной индийской благотворительницы.

Приянка проведет церемонию открытия мероприятия вместе с исполнительным директором фестиваля Ишей Амбани. Поклонники звезды с нетерпением ждут встречи и надеются, что скоро она подпишет контракт на съемки очередного болливудского фильма.

Приянка Чопра

Приянка Чопра – индийская легенда, одна из самых высокооплачиваемых актрис, обладательница государственной награды «Падма Шри», победительница конкурса «Мисс Мира 2000».

Эта девушка – единственная индианка, которая спела в Национальном хоре США. Чопра – певица, продюсер, писательница, колумнист журнала Elle и посланница доброй воли благотворительного фонда CAF.

С 2016 года три раза подряд была включена в список «100 самых влиятельных женщин мира» по версии журнал Time. В 2022 году появилась в мультиформатном сериале BBC «100 Women», исследующем роль женщин в 21 веке.

Приянка Чопра – звезда многих кассовых хитов Болливуда, включая франшизу «Крриш», «В плену у моды» 2008 года, «Белый тигр» 2020 года и многих других.

В 2015 году получила одну из главных ролей в популярном сериале «Куантико». В феврале 2021 актриса выпустила мемуары под названием «Unfinished».

В настоящее время Приянка Чопра живет и работает в США, уехав к мужу, актеру Нику Джонасу. Она стала знаменитой и там, на Западе, но никогда не забывает своих корней и собирается сниматься в «Крриш 4».

Кинофестиваль в Мумбаи

Кинофестиваль Jio MAMI в Мумбаи (MAMI Mumbai Film Festival) – крупнейший и самый престижный Южноазиатский фестиваль, организатором которого Мумбаи ежегодно выступает MAMI (Mumbai Academy of the Moving Image). Это общественный некоммерческий фонд, организованный в 1997 году как раз с целью создания подобного кинофестиваля.

В официальной программе кинофестиваля несколько категорий, включающие в себя как премьеры, так и классические и новые фильмы вне конкурса. Основная задача мероприятия – поддерживать «атмосферу хорошего кино» и продемонстрировать индийскому зрителю всё разнообразие мирового кинематографа.

Во время фестиваля проводятся семинары, мастер-классы, конференции и открыт кинорынок для дистрибьюторов. Посмотреть программу и участников Jio MAMI 2023 года можно на сайте мероприятия.