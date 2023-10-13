Презентация отреставрированного документального фильма «Let’s Get Lost» 1988 года, номинированного на «Оскар», пройдет на кинофестивале братьев Люмьер

В эксклюзивном материале от 12 октября 2023 года Deadline Hollywood сообщает, что знаковый документальный фильм Брюса Вебера «Давайте потеряемся» («Let’s Get Lost») получил реставрацию в формате 4K и дебютирует в новом качестве на кинофестивале в Люмьере в этом году.

О фильме «Давайте потеряемся»

В 1988 году режиссер, сценарист и продюсер Брюс Вебер выпустил документальный фильм-биографию, посвященный Чету Бейкеру, легендарному джазовому исполнителю, который внес огромный вклад в формирование модерн-джаза.

Трейлер фильма

Чет Бейкер в молодости

Фильм рассказывает о творческом пути музыканта, включает в себя множество архивных записей, а также интервью с друзьями, родственниками и самим Четом. Он был первым белым джазовым трубачом, которого действительно превозносили в музыкальной среде, много экспериментировал с разными стилями. А еще выступал, как певец, по словам современников, сводя женщин с ума своим мягким голосом.

К сожалению, под конец жизни Чет свел близкое знакомство с героином и скончался через несколько месяцев после завершения съемок фильма.

Теперь же, спустя 35 лет после получения приза на Венецианском кинофестивале, Брюс Вебер будет присутствовать на фестивале братьев Люмьер в Леоне, чтобы обсудить наследие фильма, его значимость и его будущее после реставрации.

Компания HanWay Films заключила сделку на показ коллекции фильмов Брюса Вебера, в том числе и «Let’s Get Lost», по всему миру. Другие фильмы коллекции: Broken Noses (1987), Nice Girls Don’t Stay For Breakfast (2018) и другие.

Режиссёр Брюс Вебер

Кинофестиваль имени братьев Люмьер

Lumière Film Festival – ежегодное мероприятие кино, проводимое во французском Лионе каждый октябрь. Именно в этом городе жили и творили родоначальники кинематографа Луи и Огюст Люмьер.

Фестиваль уникален тем, что в его рамках проводятся ретроспективные показы классических фильмов, старых шедевров и освещается деятельность корифеев киноискусства, которые внесли значительный вклад в развитие индустрии. Фестиваль также проводит мероприятия, касающиеся реставрации старых кинолент, раскапывает ретро шедевры в архивах разных стран и знакомит зрителя с историей кино.

С 2013 года здесь же проводится «Рынок классического фильма», на котором крупные кинокомпании приобретают права на прокат как широко известных старых фильмов, так и забытых кинолент.

Организаторами фестиваля вручается всего один ежегодный приз – премия «Люмьер» за значительный вклад в историю киноискусства. Со временем, по словам организаторов, эта награда должна стать кинематографическим аналогом Нобелевской премии.