В этом году мировой кинематограф пережил серьёзный кризис в связи с забастовкой голливудских сценаристов и актёров. И теперь, после 118 дней маршей, пикетов, переговоров и убеждений, SAG – AFTRA празднует победу.

Актёрам удалось отстоять свои права, получить полную защиту от использования искусственного интеллекта и добиться пересмотра всех выплат. В среду вечером, 8 ноября, профсоюз актёров единогласно проголосовал за одобрение предварительного соглашения с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Но впереди ещё ратификация документа.

Актёры собрались отмечать свою победу в знаменитой пивной All Season Brewing в Лос-Анджелесе. Десятки людей сошлись вместе, чтобы обменяться радостью, сделать селфи и групповые фотографии. Они аплодировали, поднимали тосты и обнимались. Каждого вновь присоединившегося встречали аплодисментами. Это триумф!

Журнал Rolling Stone рассказывает, как проходило празднование.

Photo Mario Anzuoni

Том Кемп, заместитель председателя переговорного комитета, рассказал журналу, что был ошеломлён собственными восторженными эмоциями, добившись победы после месяцев сосредоточенного труда, который создавал подавленное настроение.

Карли Турро, капитан пикетов Netflix, планировал на среду очередную забастовку у здания студии. Подписание соглашения стало для него невообразимо приятным сюрпризом.

Джек Маклахи, член переговорного комитета, охарактеризовал подписание соглашения, как настоящий катарсис. Сделка по искусственному интеллекту, уверен Маклахи, удовлетворит всех, когда в понедельник SAG –AFTRA проголосует за ратификацию документа.

SAG-AFTRA captain Mary M. Flynn, Photo Chris Pizzello

Это же подтвердил Дункан Крабтри-Айэленд, главный переговорщик SAG-AFTRA, который дал интервью журналу Rolling Stone 9 ноября 2023 года.

Photo: GettyImages-Duncan Crabtree-Ireland

Каких условий добились актёры

На сайте SAG-AFTRA появилось обращение, которое раскрывает ключевые моменты состоявшейся сделки.

Актёры получают увеличение минимальной заработной платы, защиту от ИИ, в том числе относительно малоизвестных и умерших актёров, бонусы за участие в потоковых сервисах и так далее.

«Мы заключили контракт, который позволит любому члену SAG-AFTRA выстроить устойчивую карьеру», – говорится в заявлении, – «Это даёт SAG-AFTRA самую большую выгоду от заключения контракта в истории профсоюза».

Photo: Los Angeles Times

Что дальше?

После окончательной ратификации документа, которая состоится уже в понедельник, 13 ноября, будет возобновлено производство приостановленных фильмов и сериалов, студии вновь запустят свои проекты, которых заждались зрители.

Работа развернется полным ходом, и графики показов и производств будут постепенно восстанавливаться. К сожалению, за время забастовки серьёзно пострадал малый бизнес Голливуда, который предоставлял услуги студиям и съёмочным группам. И теперь это станет потенциально грозной проблемой для будущего кинопроизводства.