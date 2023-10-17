Netflix опубликовал первые кадры предстоящего шестого и последнего сезона сериала «Корона»

«Мы находимся в самом начале истории принцессы Дианы и Доди Файеда», – так начинается презентационная статья Netflix, в которой публикуются кадры первых четырех эпизодов предстоящего шестого и заключительного сезона нашумевшего сериала «Корона».

Сериал вернется на экраны двумя частями. Первые 4 эпизода (часть первая) 6-го сезона выйдут 16 ноября 2023 года. Вторая часть, состоящая еще из шести эпизодов, появится на экранах 14 декабря.

Это первый сезон, снятый после смерти королевы Елизаветы II.

Немного о сериале «Корона»

Телесериал «Корона» – один из самых популярных проектов на Netflix. Он рассказывает о жизни Елизаветы II от ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и до периода ее правления в конце XX — начале XXI века.

Сериал выиграл первую премию «Эмми» для Netflix, победив во всех семи основных категориях.

Каждые два сезона актеров меняют, чтобы передать чувство времени и старение персонажей.

Британская королевская семья всегда вызывала повышенный интерес в мире. Феномен приверженности монархической власти, как символу величия в стране победившей демократии, а также во многих государствах, остающихся добровольными подданными британской короны, озадачивает многих историков.

Сериал вышел в 2016 году. В его основу легло творчество британского драматурга Питера Моргана, фильм «Королева» 2006 года и его пьеса «Аудиенция». Он же стал идеологом проекта и написал сценарий сериала.

Питеру Моргану удалось очеловечить этих людей, проследив путь британской монархии во второй половине XX века и в начале XXI-го. Этот путь вымощен достижениями, падениями, иногда он кровавый, порой противоречивый, но всегда величественный. Морган вызвал новый интерес к королевской семье и британской культуре, рассказывая не только о людях, но и об исторических событиях через призму монархии.

Питер Морган

Концовка пятого сезона «Короны»

Пятый сезон закончился на драматической ноте. Елизавета II борется с чувством старения и ненужности. Принц Чарльз безуспешно борется за повышение статуса будущего короля.

Принц и принцесса Уэльские официально развелись, и трагическая судьба Дианы уже скоро потрясет весь мир. Мохамед Аль-Файед и Доди Файед выступили на первый план, тогда как члены королевской семьи скрылись в тени заднего плана. Их судьба висит на волоске.

Шестой сезон, что известно

Шестой сезон начинается с чудесного солнечного лета, первого, которое принц Чарльз и Диана проводят раздельно, наслаждаясь отдыхом в обществе сыновей.

Первая часть шестого сезона посвящена ей, принцессе Диане и ее трагической гибели в 1997 году.

Трейлер сериала «Корона» 6 сезон

Вторая часть расскажет о том, как Елизавета II смотрит в будущее и размышляет о своих преемниках. Здесь же освещается свадьба принца Чарльза и Камиллы, а также многообещающий университетский роман между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Королеву играет англичанка Имельда Стонтон, а австралийская актриса Элизабет Дебики исполняет роль Дианы.