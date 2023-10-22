Перезагрузка «Джеймса Бонда» пока не планируется, но обязательно состоится

Продюсер Барбара Брокколи дала интервью журналу The Hollywood Reporter, в котором рассказала о будущем франшизы «Джеймс Бонд».

Брокколи руководит циклом фильмов о Джеймсе Бонде вместе со своим сводным братом Майклом Уилсоном.

Michael G. Wilson & Barbara Broccoli

После того, как Дэниэл Крейг два года назад закончил съемки в фильме «Не время умирать» и ушел из франшизы, руководители студии MGM, полтора года назад купленной Amazon, даже не начали разработку проекта следующего фильма, сообщает Барбара.

Она даже не предполагает, когда фанаты знаменитой саги узнают имя нового «Агента 007». Со времен событий последнего фильма прошло уже несколько десятков лет, и персонажа, по словам продюсера, «придется изобретать заново». Но в этом нет ничего удивительного, так как герой франшизы много раз модернизировался, чтобы выглядеть актуально времени, в котором разворачивается сюжет фильма.

Она убеждена, что Бонд всегда нужен миру, даже когда была окончена Холодная война, даже когда Берлинская стена была разрушена. Новые опасности и конфликты ждут своего героя.

Снимая Крейга в главной роли, создатели хотели сосредоточиться на образе героя начала XXI века, раскрыть эмоциональную жизнь персонажа, отразить эпоху, в которой он живет и действует.

В прошлом году, когда агенту 007 исполнилось 60 лет, в подобном интервью Барбара рассказывала о том, что их больше интересовала личность будущего злодея, чем образ центрального персонажа: «Мы садимся за стол и пытаемся понять, чего боится мир, и как воплотить этот страх в одном-единственном антагонисте».

В любом случае, уверяет Брокколи, ожидание довольно скоро закончится и еще один эпический фильм о Джеймсе Бонде ознаменует эру перезагрузки масштабной истории о культовом голливудском персонаже.

Дэниэл Крейг как Джеймс Бонд

После очень долгого кастинга на роль нового Джеймса Бонда в 2005 году, обросшего домыслами и догадками, 14 октября 2005 года было объявлено, что контракт получил Дэниэл Крейг. После этой новости сам актер не спал всю ночь, считая себя недостойным воплощать настолько легендарного персонажа.

Сыграв в своем первом фильме «Бондианы» – «Казино «Рояль», Крейг получил невероятное количество одобрительных отзывов и даже Орден Британской империи, воплощая образ современного «агента», лишенного архаичного пафоса и безупречности, но стойкого, отважного и чрезвычайно харизматичного.

После изображения Бонда в пяти фильмах, начиная с «Казино «Рояль», Крейг официально ушел с этой роли после выхода в 2021 году «Не время умирать» и в шутку заявил журналистам, что скорее покончит с собой, чем согласится снова сыграть Агента 007.