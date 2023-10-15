Пенелопа Крус и Майкл Манн говорят, что «Феррари» – не гоночный фильм

Режиссер Майкл Манн и Пенелопа Крус, звезда его нового фильма, который появится в кинопрокате на Рождество, 25 декабря 2023 года, рассказали The Hollywood Reporter, что «Феррари» – не гоночный фильм, а история о том, что происходит за кулисами гонок.

Продолжительное время Манн сомневался, что фильм о семье Феррари можно будет снять в США. Но после выхода документального фильма Netflix «Formula 1: Drive to Survive» в стране появился интерес к гонкам, и проект перешел в разряд осуществимых.

Режиссер также рассказал, почему счел Адама Драйвера и Пенелопу Крус идеальными кандидатами на роль главных героев в своем фильме. Он сразу почувствовал нужную энергетику, разговаривая с ними, и понял, что нашел безупречных актеров для своего фильма.

«Феррари» – один из немногих проектов, производство которого продолжалось во время забастовки Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA) по временному соглашению.

К сожалению, переговоры между профсоюзом актеров и студиями оказались сорванными в начале этой недели из-за жесткой позиции работодателей, не удовлетворивших требование актеров, так что нас ждет перенос многих премьер. Но не фильма «Феррари»!

Забастовка Гильдии киноактеров

Что известно о фильме «Феррари»

В 2023 году четырежды номинированный на «Оскар» режиссер Майк Манн завершил производство биографической драмы, рассказывающей о сложных годах семьи Феррари. Режиссер разрабатывал картину с 2015 года.

События разворачиваются в 1957 году. Бывший гонщик Энцо Феррари переживает серьезный кризис. Фирме, которую они с женой Лаурой начали строить с нуля 10 лет назад, грозит банкротство. В отношениях супругов царит тревожное напряжение – год назад они потеряли общего сына Дино.

Энцо пытается стать отцом для своего отчужденного 12-летнего сына Пьеро от Лины Ларди, о существовании которого Лаура пока не догадывается. Пытаясь решить эти проблемы, Феррари готовит свою команду к знаменитой 1000-мильной гонке на выносливость по Италии, Милле Милья.

Премьера фильма состоялась 31 августа 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале, где зрители приветствовали творение Манна 7-минутной овацией. Позже фильм был выбран в качестве заключительной картины в Нью-Йоркском фестивале.

Кино получилось невероятно красивым и атмосферным. Надеемся, что его можно будет увидеть в кинотеатрах.

Ferrari: Официальный трейлер

Главные роли, Энцо и Лауры Феррари, сыграли актеры Адам Драйвер и Пенелопа Крус. Последняя заявила, что для нее было большой честью работать с Драйвером и Манном. Съемки были сложными, особенно летом в Италии, где нужно было сниматься в зимней одежде.