Paramount построит свою знаменитую «Гору развлечений» в Лас-Вегасе для Суперкубка LVIII

Совсем скоро, 11 февраля 2024 года, на стадионе Allegiant в Лас- Вегасе, штат Невада, откроется 58-й Суперкубок американского футбола.

Компания Paramount Global выводит праздничные мероприятия Суперкубка на новый уровень, объявив о постройке «Paramount Mountain» прямо на вершине знаменитого вулкана около отеля «Мираж» на бульваре Саут-Лас-Вегас. Это станет декорацией для дальнейшего увлекательного телесобытия, сообщает Global Village Space.

Увлекательное интерактивное шоу будет доступно на сайте Paramount 4 дня с 8 февраля и до воскресной игры. Посетители мероприятия смогут совершить прогулку на гондоле и пережить интерактивные впечатления вместе с популярными персонажами «Йеллоустоуна», «Звёздного пути», «Трансформеров» и других, штурмующих вершину «Горы развлечений».

У Paramount есть видеожурнал, который рассказывает, что могут ожидать посетители шоу.

Суперкубок LVIII

Суперкубок – это не только крупнейшее и захватывающее спортивное мероприятие, но и платформа, позволяющая медиакомпаниям привлечь более широкую аудиторию и продемонстрировать свои возможности.

Fox, транслирующая Суперкубок в 2023 году, заработала более 600 млн. долларов только на стриминге и повысила свои продажи. В 2024 году Paramount предложит трансляцию Суперкубка на канале Nickelodeon, ориентированного на семьи с детьми. Вот ролик события.

Рекламная акция «Горы развлечений» начнётся уже в эту пятницу. Около сотни профессиональных альпинистов будут доставлены в Нью-Йорк, чтобы путешествовать в Лас-Вегас и в конце своего пути установить флаги команд НФЛ у подножия «Paramount Mountain».

Кроме того, в рамках трансляции Суперкубка запланировано множество интерактивных аттракционов и просмотров любимых фильмов, и весь этот праздник направлен на то, чтобы повысить привлекательность Paramount и продемонстрировать разнообразие и великолепие контента компании.

Словом, открытие Суперкубка станет не только ярким событием мира спорта, но и выдающимся культурным праздником.

Вспомним знаменитый вулкан «Мираж»

«Mirage Volcano» – одна из самых известных достопримечательностей Лас-Вегаса – искусственный вулкан возле отеля «Мираж», который извергается дважды в день (трижды в пятницу и субботу).

Тысячи туристов ежегодно съезжаются сюда, чтобы увидеть феерию своими глазами. На YouTube, конечно, есть видео этого светового шоу.