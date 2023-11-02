В прошлом году стало известно, что японский режиссёр и сценарист Такаси Ямадзаки («Люпен III: Первый», «Судьба: История Камакуры», «Вечный Зеро») создаёт новый фильм о Годзилле. Эта картина стала 30-й во франшизе кайдзю компании Тохо.

«Godzilla Minus One», фильм закрытия кинофестиваля в Токио 1 ноября, выйдет ограниченным прокатом в Японии 3 ноября 2023 года, а 1 декабря дочерняя компания Toho Toho International начнет распространять фильм в США и Канаде. На днях выпущен новый постер фильма, изображением которого делится с читателями сайт Bloody Disgusting.

Кто же такой Годзилла?

Японский монстр, дайкайдзю, вымышленное чудовище, персонаж комиксов, анимации и фильмов. Образ Годзиллы родился в 1953 году у продюсера кинокомпании Toho Томоюки Танаки, который посмотрел научную фантастику «Чудовище с глубины 20 000 саженей».

Он придумал свой вариант чудовища, пробуждающегося после ядерного взрыва, сделав Годзиллу невероятно огромным и агрессивным доисторическим ящером, мутировавшим от радиации.

Первый фильм про Годзиллу вышел в 1954 году и до сих пор остаётся в Японии вторым по популярности фильмом франшизы после «Кинг-Конг против Годзиллы». Довольно быстро новый кайдзю оттеснил в сторону других киномонстров, став популярнейшим гигантом экранов.

Подробности и сюжет фильма «Godzilla Minus One»

Такаси Ямадзаки был выбран для создания очередного фильма о Годзилле ещё в 2019 году. Он писал сценарий три года, черпая вдохновение из классического фильма 1954 года. Съёмки прошли с марта по июнь 2022 года в японских регионах Канто и Тюбу.

Премьерный показ перед небольшой аудиторией состоялся 18 октября 2023 года в Shinjuku Toho Building, а затем фильм был выбран картиной закрытия токийского кинофестиваля. 1 декабря он появится в кинотеатрах США и Канады. Кстати, «Godzilla Minus One» вызвал настоящий восторг критиков и зрителей, которые назвали его возвращением Годзиллы.

Вот трейлер фильма:

У монстра нет друзей, его не пытаются спасать, он сам ничего не осознаёт, одержимый лишь жаждой террора. Это настоящий кошмар, которым и славится первый фильм франшизы.

События новой истории разворачиваются сразу после Второй мировой войны. Япония находится в тяжёлом положении без армии, экономики и международной поддержки. Главный герой – бывший пилот-камикадзе Коичи Сикишима, который в последние дни войны инсценировал поломку самолёта, чтобы избежать смерти. Он презирает себя за этот поступок и возвращается домой, где обнищавшие родственники и соседи пытаются построить свою жизнь заново.

А затем появляется Годзилла, воплощение ядерного террора, несущее настоящий кошмар. Коичи понимает, что остановить кайдзю некому, кроме группы простых людей с пустыми руками. И это действительно впечатляет и ужасает.