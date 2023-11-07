Обзор «Рик и Морти», 4 серия 7 сезона

Знаете главное правило колбасы? Вот эта вкусная штука, лежащая в холодильнике почти у каждого, что отлично подходит для небольшого утреннего завтрака, для некоторых салатов, идёт в качестве ингредиента к пицце и многим другим блюдам. Самое главное правило: не знать, как она делается. Об этом, собственно, и серия.

Это прям классический эпизод «Рика и Морти», где для сюжета равно важны оба персонажа, наша классическая мораль ставится под сомнение, и поднимаются любопытные вопросы. Ура!

Что не менее важно, серия действительно хорошо написана и сбалансирована. Впрочем, для этого сериала не достижение – даже худшие его эпизоды были сделаны грамотно и по уму, оставаясь пусть и достаточно пресными, но хотя бы динамичными. В этой серии примечательно то, что она всегда на шаг впереди тебя, и отдельные эпизоды и сцены не просто быстро сменяют друг друга, они ещё делают это до того, как ты успеваешь предсказать новый поворот сюжета. На каждое действие героев находится противодействие, ситуация всё больше запутывается, миллиарды людей страдают, начинаются межгалактические войны. – ух, красота. И вишенка на торте: всё это происходит потому, что Морти не мог просто сидеть за столом и есть свои макароны.

Сама серия ж выстроена так, что она как бы ведёт диалог сама с собой, сначала приводя доводы и предлагая идеи, а после показывая изъяны такого решения проблемы. Постоянный поиск компромисса, сделки с совестью, проверка своей морали на прочность, и в то же время экономическая целесообразность, равенство спроса и предложения, классическая дилемма вагонетки. Просто потому, что Морти не мог просто сидеть и молча есть свои макароны.

То есть сериал берет идею осознанного потребления и очень, ОЧЕНЬ мощно в неё углубляется на протяжении 20 минут. Углубляется честно, не занимая какую-то сторону и показывая, что на всех стульях в этом вопросе не усидишь, и в конечном счёте противоречие неразрешимо: клеткам тела нужно получать питание, но эмпатия в наших сердцах тоже никуда не денется. И вот тут «Рик и Морти» делает три восхитительных финта.

Первое. Он даёт простой и понятный ответ на вопрос и показывает, как можно перевесить чашу весов в сторону эмпатии. Через историю, классический способ, который используют все рассказчики с древнейших времён и по сей день, из-за чего мы и можем сопереживать даже нарисованным человечкам, да даже простому карандашу. «Стражи галактики 3» недавние так и сделали, вызывая сочувствие к животным. «Рик и Морти» показывает превосходный уровень сценарного кунг фу, ему не нужен фильм на 3 часа, ему хватит трёх минут.

Своим коронным приёмом они заставят сопереживать чужой придуманной жизни. Приём непростой: тут надо и со зрителем успеть установить связь (сцены из детства), потом вызвать симпатию к герою (преодолел, добился, следовал мечте) и сделать контрастно (успехи и неудачи), протянуть связующую красную нить (банка варенья), надавить на эмоции в конце (могилы), и много чего ещё. Целую статью можно бахнуть про эти три минуты. Приём сложный, но очень действенный, сценаристы «Рика и Морти» поэтому его и используют время от времени.

Второе. Для начала нам таки показывают превосходство Рика, на которого вся эта эмоциональная фигня не действует, и он всё ещё может есть свои спагетти с соусом болоньезе – хладнокровный сукин сын, он заслуживает наше восхищение. Но соль финта не в этом, а в том, что «клеткам всё ещё нужно питаться», и в последней сцене мы видим семейство Смитов, уплетающее вкусный ужин. Это вариант решения, но уже в пользу рационального – не спрашивай, не говори, просто ешь и не задавай ненужных вопросов.

Ну и третье, моё любимое. Сцены после титров обычно не несут в этом сериале какой-то особой роли, лёгкая шуточка на посошок, и тут оно, в принципе, так и есть. Но шуточка становится вдвойне смешнее, так как она воспроизводит момент эмоционального пика серии, но при этом ставит нас на такую эмоциональную дистанцию, что никакого сопереживания не остаётся вовсе. Нигилизм как он есть, за это мы сериал знаем и любим.

Отдельно, моё лично удовольствие. Никакого. Дурацкого. Единого. Сюжета. Понимаю, что некоторым интересно, чем закончится противостояние Злого Рика и Нашего-Чуть-Менее-Злого-Рика, но как же на пользу идёт сериалу, когда он выбрасывает в сторону эту ерунду и напоминает нам о том, какой Рик на самом деле, и как он стоит над привычной моралью и человеческими слабостями.

Как по мне, так лучше б в сезоне было всего по 3 серии, или новые сезоны писали и анимировали по 5 лет каждый, но чтобы вот каждая серия была как эта. К сожалению, меня в этом вопросе спросить забыли совершенно, серий в седьмом сезоне ожидается ещё много, и с такой высокой точки можно дальше двигаться только вниз. Но если в сезоне будет хотя бы ещё одна такая серия, то так и быть, я их прощаю.