Обзор «Рик и Морти», 3 серия 7 сезона

Где Морти?

Как медведь после зимней спячки, «Рик и Морти» медленно просыпается: переворачивается с одного бока на другой, ворчит, отряхивается, тяжело делает первые шаги. Если первая серия была откровенно ужасной, а вторая получше, но все же плохой, то на третьей сериал таки разогнался до уровня «ну-у… нормально». На фоне прошлых эпизодов вообще отлично.

Чем примечательна эта серия, так это хорошим сценарием (бывает и такое), и в частности невероятной концентрацией конфликтов на одну квадратную минуту мультсериала. Смотрите сами.

У Рика в самом начале серии конфликт со своим психологом, потом почти сразу же с Президентом США, чуть позже добавляется конфликт с его бывшей – разумом-ульем по имени Юнити. Как бы между прочим случаются ещё и мелкие конфликты с внуками, с телохранителем президента, но это уже так, приправа. И, конечно же, самый сильный конфликт у героя с самим собой. У самого Президента (я честно не помню, как его зовут, и мне слишком всё равно, чтобы тратить 5 секунд на поиск в Яндексе) помимо конфликта с Риком также есть конфликт с его психологом и с Юнити, а ещё с ведущей новостей и, скрытый, со своей матерью. Ну и конечно же конфликт с самим собой.

У Юнити и психолога там тоже не все гладко, кстати говоря. То есть у нас тут прям густо заваренная конфликтная ситуация, где разные персонажи то объединяются против кого-то третьего, то снова враждуют между собой, ссорятся, мирятся, и всё в рамках стандартных для серии 20 минут. И это весьма недурственно.

Такова уж человеческая природа – нам нравятся конфликты, на этом вся мировая культура завязана, любая история с древнейших времён и до наших дней. И неважно даже, насколько произведение «высокодуховно»: ссора участников реалити шоу про Любовь или же отношения Евгения Онегина и Ленского – суть одна, конфликт. И в этой серии нам выдали их целую кучу, и каждый конфликт в этой куче предоставил нам отдельную сюжетную линию. Все эти разные линии сюжета идут параллельно, переплетаются, дополняют и обостряют друг друга, поддерживают тематически. Это всё хорошо.

Почему же тогда оценка в начале обзора такая сдержанная?

Что ж, основная причина тут в том, что сериал продолжает терять самого себя. Даже бог с ним с единой сюжетной линией, которой теперь уделяют куда больше внимания, чем это было раньше, во времена «Злого Морти». Тем более, что у нас тут есть интересные моменты, например с предсказанием будущего на детском рисунке. Вполне возможно, что это просто детский рисунок – такой поворот будет забавным, вполне в духе сериала, а даже если предсказание, ещё и верное – тоже хорошо. Однако основная проблема седьмого сезона «Рика и Морти», которая за три серии обозначилась чётко: это больше не Рик и Морти.

Теперь это просто Рик.

И пытливый зритель может спросить: а кому вообще есть дело до Морти, если Рик – это сердце сериала и самый крутой персонаж. Ну что ж, пытливый зритель может взять для примера «Пираты Карибского моря», где Джек Воробей тоже был сердцем сериала и самым крутым персонажем. Помните четвёртый фильм, где был только он? Вот то-то и оно.

Рик был всегда крутым в первую очередь на контрасте со своим внуком: наивным идеалистом, воспитанником традиционной морали, который был подвержен всяким свойственным для мальчика страстям, как например похоти или тщеславию. Даже вспоминая первое появление той самой Юнити – Морти и его сестра Саммер были в ужасе от того, что Юнити поработила целый народ и отняла у него свободу воли. Рик же не парился по таким мелочам, затусил с клёвым единым разумом, устроил планетарную оргию, и, как оказалось впоследствии, оказался при этом прав с точки зрения морали.

Так что Морти – важная часть сериала, и отказываясь от него в пользу «крутых и невероятных приключений Рика Санчеза» сериал делает опасный шаг в сторону отказа от самой своей сути. Шаг куда более серьёзный, чем отказ от нигилизма или от бессюжетного повествования.

Но вообще это, конечно, довольно иронично: сериал, который нигилистически отрицал сначала все современные нормы морали и традиционные ценности, а после отрицал традиционные сценарные тропы и стандарты повествования, в итоге пришёл к планомерному отрицанию самого себя. Не он первый, не он последний, и как правило это заканчивается грустно – ничем. Но есть все же что-то завораживающее в том, чтобы смотреть, как у тебя на глазах разворачивается катастрофа, как всё рушится и горит до уровня «пристрелите уже это из жалости». Так что… посмотрим ещё.