Viddsee объединяется с TikTok для продвижения азиатского кино: Объявлены финалисты Juree Awards Asia 2023

Как сообщает сайт Asian Movie Pulse, азиатская платформа короткометражных фильмов Viddsee объявила 20 финалистов Juree Awards Asia 2023 и впервые заключает договор о партнёрстве с сервисом TikTok для создания и продвижения «вертикального повествования».

TikTok будет поддерживать конкурс Juree Awards Asia и обеспечит максимальную рекламу контенту Viddsee.

Полный список финалистов можно увидеть на сайте мероприятия, а заодно проголосовать за понравившиеся фильмы.

Juree Awards Asia – ежегодный конкурс короткометражных фильмов Азии с денежным призом, который позволяет выдающимся режиссёрам и художникам превратить свой короткометражный фильм в полнометражное кино, благодаря поддержке платформы Viddsee.

В этом году конкурс проходит с 30 октября. В этот день формируется список финалистов, выбранных для борьбы за главные призы во всех категориях. По 13 ноября пройдёт онлайн голосование за приз зрительских симпатий, позволяющее поклонникам азиатского кино выбрать лучший короткий фильм и отдать за него свой голос.

Объявление окончательных победителей и торжественная церемония награждения пройдёт 8 декабря 2023 года. Премию традиционно вручают основатели Viddsee.

Информация о платформе Viddsee

Viddsee – развлекательная платформа, которая предназначена для маркетинга и продвижения короткометражного кино Азии. Она основана в 2013 году, как интернет-компания с коротким премиальным контентом. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, а основными рынками поначалу являлись Сингапур, Филиппины и Индонезия.

Все начиналось, как стартап двух молодых кинопроизводителей, Хо Цзя Цзяня и Дерека Тана, которые однажды пересеклись на производстве и поняли, что оба мечтают о лучшем будущем для азиатского кино.

Ho Jia Jian and Derek Tan

Уникальный контент видеохостинга Viddsee быстро обрёл международную популярность. По мере расширения библиотеки Viddsee стал реализовывать более амбициозные планы, заключая контракты с крупными международными сайтами и сервисами, увеличивая свой штат, аудиторию, возможности и прибыль.

В 2017 году компания основала собственную студию «Viddsee Studios» для выпуска веб-сериалов в рамках отдельного партнёрства с IMDA.

Вручение премии Juree Awards Asia в 2016 году стало первым оффлайн мероприятием компании и превратилась в ежегодный конкурс. Эта премия предназначена для помощи молодым и талантливым режиссёрам и сценаристам, которые могут выиграть денежный приз и, с помощью Viddsee, превратить своё творение в полнометражную историю или сериал.

Сервис активно работает и расширяется. Viddsee доступен в Интернете, на ОС Android и iOS и в мобильных браузерах.