После серьёзного коммерческого успеха фильма ужасов «Чёрный телефон» 2022 года («The Black Phone») студия Universal Pictures захотела повторить цифры кассовых сборов в сиквеле.

В пятницу, 27 октября 2023 года Universal объявила, что собирается выпустить «The Black Phone 2» 27 июня 2025 года. Этой новостью поделился журнал The Hollywood Reporter.

Детоубийца в маске, возможно, станет центральным персонажем не только сиквела, но и целой франшизы, которую начал режиссёр Скотт Дерриксон, адаптировав рассказ Джо Хилла, сына Стивена Кинга.

Однако не факт, что режиссёром сиквела снова станет Скотт Дерриксон, а актёр Итан Хоук вернется к своей роли.

Скотт Дерриксон: Путь к «Чёрному телефону»

Дерриксон – режиссёр и сценарист, регулярно снимающий страшные и захватывающие киноленты. Его фильм «Шесть демонов Эмили Роуз» получил премию «Сатурн», как лучший хоррор и был включен в список «100 самых страшных фильмов за всю историю» от кинокритиков Чикаго.

Фильм «Синистер» собрал в прокате в 30 раз больше своего бюджета, и в 2016 году Дерриксона пригласила Marvel Studios для работы над фильмом «Доктор Стрендж».

Именно во время работы над блокбастером Скотт Дерриксон задумался об экранизации «Чёрного телефона». Он планировал нанять режиссёра для будущего кино, но, разругавшись с «Марвел» и уволившись, сам возглавил проект. Итан Хоук сыграл в нём главную роль.

Фильм ужасов «Чёрный телефон» 2022 года

«Чёрный телефон» стал хитом для компании-производителя Blumhouse прошлым летом, заработав по всему миру 160 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов долларов и получив премию «Сатурн», как лучший фильм в категории ужасов.

Это история Финни, 13-летнего подростка, которого похищает серийный убийца и держит взаперти в подвале, где на стене висит бездействующий чёрный телефон. Вскоре Финни обнаруживает, что может общаться по этому телефону с прежними жертвами маньяка. В это время Гвен, сестра Финни, начинает видеть пророческие сны. Трейлер фильма можно посмотреть на YouTube.

Что известно о сиквеле «Черного телефона»

В июне 2022 года Скотт Дерриксон поделился сведениями о том, что Джо Хилл предложил ему великолепную идею для сиквела, который можно создать, если первый фильм будет иметь успех.

В августе стало ясно, что сиквел состоится. Дерриксон и Хилл обсудили со студией проект и начали разработку, вдохновляясь кошмарной маской Граббера из первого фильма.

Руководство Universal призналось, что проект находится в работе, и заодно назначила дату выхода «Чёрного телефона 2 » от Blumhouse на 27 июня 2025 года. Участие Итана Хоука и Дерриксона не подтверждено, однако кое-что о сюжете мы можем узнать из антологии ужасов «З/Л/О 85» 2023 года.

Фрагмент Дерриксона под названием «Dreamkill», по его утверждению, – прямое продолжение истории «Чёрного телефона», где главный герой Гюнтер рассказывает о событиях, произошедших с Гвен из первой части через семь лет после происшествия с Граббером. Скорее всего, часть этой истории и ляжет в основу сюжета нового фильма.

Кстати, «Dreamkill» можно целиком увидеть на YouTube. Он нарочито снят в форме псевдодокументалки плохого качества.