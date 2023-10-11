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В сети появился новый трейлер мюзикла по книге Элис Уокер «Цвет пурпурный», который выйдет на экраны 25 декабря

Цвет пурпурный
Автор Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

The Hollywood Reporter сообщает, что кинокомпания Warner Bros. выпустила новый, второй трейлер самого ожидаемого музыкального фильма года «Цвет пурпурный» («The Color Purple»), созданного по одноименной книге чернокожей общественной активистки, поэтессы и писательницы Элис Уокер.

В сети появился новый трейлер мюзикла по книге Элис Уокер «Цвет пурпурный», который выйдет на экраны 25 декабря

Сюжет и предыдущая экранизация

Это уже не первая экранизация знаменитой книги, отмеченной Пулитцеровской премией. В 1985 году Стивен Спилберг адаптировал роман для киноэкрана с Вупи Голдберг в главной роли. В российском прокате фильм называется «Цветы лиловые полей».

Фильм получил статуи исторической драмы и заработал «Оскара», не считая множества других призов и номинаций.

Кадр из фильма "Цвет пурпурный"

Это история жизни афроамериканки, живущей в крохотном городке штата Джорджия в 1900-х годах. Первое знакомство с Силией происходит в ее 14 лет. Юная девушка беременна от отчима, которого считает своим родным отцом, и не представляет, как ей жить дальше.

Ее выдают замуж и разлучают с родной сестрой Нетти. Осознав, что жизнь с чужим мужчиной ничуть не лучше нищеты и насилия от отца, Силия решает изменить свое будущее и начинает собственную борьбу. Ее дорога будет сложной и извилистой, Силии предстоит вытерпеть много боли, отчаяния и унижений, прежде чем она обретет независимость.

Что нового в версии 2023 года

Свежая экранизация от Warner Bros. и режиссера Блитца Базавуле будет более яркой, наполненной современной музыкой и интересными аранжировками старой, в сюжет добавлены нотки феминизма и, конечно, фильм создан с использованием современных технологий и спецэффектов.

Главные роли в этом невероятном мюзикле играют певица, актриса и композитор Фэнтейжа Баррино, певица Холли Бейли (да, та самая «Русалочка»), актер и драматург Колман Доминго и другие.

Кадр из фильма "Цвет пурпурный"

В первом трейлере, вышедшем в мае 2023 года, был показан фрагмент трагической разлуки Силии с ее сестрой Нетти, разрыв, который определит во многом дальнейшую судьбу героини.

В сети появился новый трейлер мюзикла по книге Элис Уокер «Цвет пурпурный», который выйдет на экраны 25 декабря
Первый трейлер

Второй трейлер показывает совместное детство Силии и Нетти, раскрывая, как сильно главная героиня скучает по сестре. Силия уверена, что сила ее сестринской любви поможет ей воссоединиться с Нетти, и она приложит множество усилий для осуществления этого желания.

Премьера фильма «Цвет пурпурный» состоится в кинотеатрах США 25 декабря 2023 года. Он выходит как раз в Рождество, как одна из самых любимых историй американского народа.

Источник: https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/watch-color-purple-trailer-oprah-movie-musical-1235612327/

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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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