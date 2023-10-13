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Новые показания в деле против Жерара Депардьё, обвиняемого в изнасилованиях

Жерар Депардьё
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Французскому актеру Жерару Депардьё, которого несколько женщин обвинили в сексуальных преступлениях, предъявлено новое обвинение от француженки Анук Гринберг, давшей эксклюзивные показания журналу Elle, опубликованные 11 октября 2023 года.

Анук Гринберг, фото: Сара Мун

Анук говорит, что больше не может молчать. Она утверждает, что каждая женщина, работавшая с Депардьё в кино, знает о его пристрастиях и может сказать свое слово. Однако в актерской среде царит своеобразная «Омерта», закон умалчивания, который унизителен для актрис и позволяет влиятельным кинодеятелям оставаться безнаказанными.

Тем не менее, актриса, которая была довольно близка с окружением актера, утверждает, что постоянно видела сексуальные домогательства и фривольные жесты Депардьё по отношению ко многим женщинам.

Анук Гринберг встретилась с основной обвинительницей Депардье, Шарлотт Арну, поговорила с ней и убеждена, что масштаб унижения и ужаса, вынесенный этой женщиной, просто огромный. По утверждениям Шарлотты, Жерар Депардье дважды изнасиловал ее в его доме, когда ей было всего 22, а ему 70.

Актер Жерар Депардье посетил Саранск

Кто такая Анук Гринберг

Анук Гринберг – французская актриса, правнучка известного русского политического деятеля начала 20-го века Максима Винавера. Анук известна, в основном, как театральная актриса, и получила множество наград.

Кинозрители знают ее по ролям в фильмах «Спасибо, жизнь» (1991 год), «Мужчина моей жизни» (1996 год), «Таинственное убийство» (2022-й). За свои экранные образы она получила множество наград, включая «Серебряного медведя» в Берлине и 2 номинации на «Сезар».

Анук Гринберг

Шарлотт Арну

Шарлотт Арну – французская актриса, модель, балерина 1995 года рождения. По ее словам, инцидент с Депардьё произошел в 2018 году, но два года она молчала, стыдясь рассказать миру о происшествии и тревожась за свою карьеру.

Шарлотт Арну

История обвинений

В декабре 2020 года началось расследование заявления Шарлотты Арну по поводу сексуальных преступлений Жерара Депардье против нее. К обвинениям с тех пор присоединилось еще 15 женщин, но актер остается на свободе.

Актер категорически отвергает все обвинения в свой адрес, но не делал никаких заявлений, предпочитая говорить через своего адвоката. 1 октября 2023 года он опубликовал во французской газете Le Figaro открытое письмо, в котором заявил, что стал жертвой линчевания, организованного медиа.

Это первый случай, когда «священный монстр» французского кинематографа лично прокомментировал обвинения против него.

Стареющий актер причастен к множеству инцидентов, но до сих пор считается невиновным. Однако расследование продолжается.  

Жерар Депардьё
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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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