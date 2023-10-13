Новые показания в деле против Жерара Депардьё, обвиняемого в изнасилованиях

Французскому актеру Жерару Депардьё, которого несколько женщин обвинили в сексуальных преступлениях, предъявлено новое обвинение от француженки Анук Гринберг, давшей эксклюзивные показания журналу Elle, опубликованные 11 октября 2023 года.

Анук говорит, что больше не может молчать. Она утверждает, что каждая женщина, работавшая с Депардьё в кино, знает о его пристрастиях и может сказать свое слово. Однако в актерской среде царит своеобразная «Омерта», закон умалчивания, который унизителен для актрис и позволяет влиятельным кинодеятелям оставаться безнаказанными.

Тем не менее, актриса, которая была довольно близка с окружением актера, утверждает, что постоянно видела сексуальные домогательства и фривольные жесты Депардьё по отношению ко многим женщинам.

Анук Гринберг встретилась с основной обвинительницей Депардье, Шарлотт Арну, поговорила с ней и убеждена, что масштаб унижения и ужаса, вынесенный этой женщиной, просто огромный. По утверждениям Шарлотты, Жерар Депардье дважды изнасиловал ее в его доме, когда ей было всего 22, а ему 70.

Кто такая Анук Гринберг

Анук Гринберг – французская актриса, правнучка известного русского политического деятеля начала 20-го века Максима Винавера. Анук известна, в основном, как театральная актриса, и получила множество наград.

Кинозрители знают ее по ролям в фильмах «Спасибо, жизнь» (1991 год), «Мужчина моей жизни» (1996 год), «Таинственное убийство» (2022-й). За свои экранные образы она получила множество наград, включая «Серебряного медведя» в Берлине и 2 номинации на «Сезар».

Шарлотт Арну

Шарлотт Арну – французская актриса, модель, балерина 1995 года рождения. По ее словам, инцидент с Депардьё произошел в 2018 году, но два года она молчала, стыдясь рассказать миру о происшествии и тревожась за свою карьеру.

История обвинений

В декабре 2020 года началось расследование заявления Шарлотты Арну по поводу сексуальных преступлений Жерара Депардье против нее. К обвинениям с тех пор присоединилось еще 15 женщин, но актер остается на свободе.

Актер категорически отвергает все обвинения в свой адрес, но не делал никаких заявлений, предпочитая говорить через своего адвоката. 1 октября 2023 года он опубликовал во французской газете Le Figaro открытое письмо, в котором заявил, что стал жертвой линчевания, организованного медиа.

Это первый случай, когда «священный монстр» французского кинематографа лично прокомментировал обвинения против него.

Стареющий актер причастен к множеству инцидентов, но до сих пор считается невиновным. Однако расследование продолжается.