Обладая собственным шармом, колоритом и оригинальными приёмами, скандинавское кино стоит особняком в мировом искусстве и давно завоевало сердца множества поклонников.

Одно из ярчайших имён скандинавского кино – Ханс Петтер Муланд, норвежский кинорежиссёр, известный по фильмам «Страна надежды» (2004), «Товарищ Педерсен» (2006), «Дурацкое дело нехитрое» (2014), «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном (2019) и другим.

Ханс Петтер Муланд

Последний его фильм, гангстерский криминальный триллер «Thug» находится в стадии постпродакшена, и в нем тоже сыграл Лиам Нисон. А сам режиссёр Муланд начинает новый потрясающий проект.

Как сообщает скандинавский фонд кино Nordisk Film & TV Fond, Ханс Петтер Муланд в октябре 2023 года получил от Норвежского института кино первую часть бюджета для своего нового фильма, который обойдется приблизительно в 4,3 млн. евро.

Продюсер Хокон Эверос из кинокомпании «4 1/2 Film» сообщил, что Муланд уже несколько лет разрабатывает проект, сценарий к которому пишет самостоятельно. «Это будет эпичный, великий и важный фильм», – сказал продюсер.

Håkon Øverås

Для компании «Четыре с половиной» режиссёр Муланд адаптирует литературный шедевр, получивший в 1929 году Нобелевскую премию роман норвежского писателя Кнута Гамсуна «Плоды земли» (в других переводах «Соки земли»). Съёмки фильма начнутся в 2024 году.

Впервые роман «Markens grøde» был экранизирован в 2021 году в немом кино датским кинорежиссёром того времени Гуннаром Зоммерфельдтом.

Роман «Markens grøde»

Максим Горький написал о норвежском классике Кнуте Гамсуне, лауреате Нобелевской премии 1929 года, такие слова: «В современной литературе я не вижу никого, равного ему по оригинальности творчества».