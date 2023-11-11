Netflix на своём сайте в рамках недельного виртуального мероприятия Geeked Week анонсировала новый анимационный сериал «Ведьмак: Сирены глубин» («The Witcher: Sirens of the Deep»). Заодно компания показала тизер предстоящего продукта.

«Ведьмак: Сирены глубин» – Официальный тизер

После успеха предыстории «Ведьмака», анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка» 2021 года, Netflix решил закрепить успех и создаёт новый рисованный спин-офф, в котором Геральту из Ривии, судя по всему, придётся спуститься в морские глубины и сразиться с подводными чудовищами.

Что известно о предстоящем сериале

У себя на страничке Tudum (дополнительные материалы о продуктах компании) Netflix рассказывает подробности будущего спин-оффа.

Сериал создаётся южнокорейской анимационной студией Studio MIR и будет выпущен к концу 2024 года.

Геральта, как обычно, озвучит актёр Даг Кокл (тот же самый, чьим голосом говорит Ведьмак в серии игр). Он, кстати, очень критически высказался по поводу сценария оригинального сериала «Ведьмак» с живым действием.

Аня Чалотра и Джои Бэти подарят свои голоса Йеннифер и Лютику, которых сыграли в оригинальном сериале. Режиссёр проекта – Кан Хей Чоль, сценаристами выступили Майк Островски и Рэй Бенджамин.

События «Сирен» происходят между 5 и 6 эпизодами «живого» сериала. Геральт из Ривии откликается на смиренные мольбы жителей приморской деревни, которые испокон веков терпят набеги и жестокость от чудовищ, выходящих из морских глубин, находясь на переднем крае бесконечной войны между подводным королевством и королевством людей.

Ведьмаку предстоит оказаться в эпицентре конфликта и разгадать его тайны, попытавшись примирить оба народа.

Что такое Geeked Week

Это ежегодное пятидневное виртуальное мероприятие, которое время от времени проводится на всех площадках и аккаунтах Netflix. О нём сообщают заранее.

Мероприятие посвящено самым значительным, популярным, а также самым ожидаемым фильмам, сериалам и шоу.

Каждый день анонсируется программа, которая включает в себя несколько наименований. Проводятся интервью, встречи со звёздами, рассказываются подробности производства просматриваемых и предстоящих продуктов.

Анонсируются новые трейлеры, освещается живое искусство, посвященное фильмам и шоу, и рассказываются эксклюзивные новости о планах и проектах Netflix.

Geeked Week 2023 проводится с 8 по 12 ноября и включает в себя обширную программу свежих продуктов компании, в числе которых немало долгожданных и ярких проектов.