Неоднозначная реакция критиков на перезапуск культового «Фрейзера»

В 1993 году на экраны вышел оригинальный «Фрейзер», спин-офф известного ситкома «Чирс», рассказывающего о враче из Бостона, который после долгих лет скитаний приезжает в родной город и становится штатным психиатром местного радио. Сериал продержался 12 сезонов и стал одним из самых запоминающихся проектов телеканала телеканале NBC.

Перезапуск любимого ситкома: Келси Грэммер возвращается

В пятницу, 13 октября 2023 года на Paramount+ выходят два первых эпизода перезагрузки ситкома, в которой к роли Фрейзера вернулся исполнивший его в оригинальной версии Келси Грэммер, американский актер, продюсер, комик и режиссер.

Об освежении шоу и его перезапуске стало известно в феврале 2020 года, о чем объявил сам Келси Грэммер. Он также намекнул на другие проекты «вселенной Фрейзера», которые будут разрабатываться в ближайшее время.

По сюжету Фрейзер возвращается в Бостон, где разворачивались события «Чирс», после 15-ти лет работы телетерапевтом в Чикаго. Врач хочет быть немного ближе к своему взрослому сыну Фредерику, который бросил Гарвард ради работы в пожарной части. Ему предлагают читать лекции в старом университете, что, конечно, льстит Фрейзеру, и он старается быть отличным педагогом для своих новых студентов.

Реакция критиков: мнения разделились

Перезагрузка вызвала неоднозначные отзывы крупных мировых изданий, хотя в целом критики отнеслись к проекту довольно благосклонно.

Кадр из старого сериала «Фрейзер»

Кадр из нового сериала «Фрейзер»

Издание Variety оценило перезагрузку как «восхитительный опыт».

Люси Мэнган из The Guardian похвалил Грэммера за «безупречное выступление», хотя добавила, что поначалу смотреть довольно трудно, но затем «магия возвращается».

Доминик Паттен из Deadline довольно сдержанно написал о стереотипах и простейших эмоциональных воздействиях, которые использует новый сериал вместо хороших шуток, хотя похвалил освеженный сюжет и актерский состав.

Independent написал о том, что без Дэвида Хайда Пирса и Джейн Ливс, актеров из оригинальной версии, которые решили не возвращаться в ситком, «Фрейзер» смотрится совсем иначе.

А вот издание Rolling Stone отметило множество недоразумений и нелепостей в сюжете, назвав перезагрузку сущей ерундой.

Вслед за Rolling Stone Дэн Эйнав из Financial Times в пух и прах раскритиковал проект, назвав его пережитком прошлого и разваливающимся драндулетом, который просто покрасили заново.

С нетерпением ждем выхода первых серий ситкома, чтобы оценить его и увидеть, насколько история Фрейзера, органично состаренного благодаря любопытному сюжетному ходу, отличается от оригинала, и оценить, интересна ли новая история.