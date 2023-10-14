На 88-м году жизни скончался Марк Годдард, сыгравший Дона Уэста в фантастическом сериале 60-х «Затерянные в космосе»

Во вторник в Хингеме, штат Массачусетс, умер от лёгочного фиброза актер Марк Годдард, исполнивший роль пилота «Юпитера-2» Дона Уэста в классическом научно-фантастическом сериале «Затерянные в космосе» («Lost in Space»). Ему было 87 лет, а причиной смерти послужила смертельная болезнь. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила его третья жена Эвелин Пеццулич.

Она написала в социальных сетях:

Мне очень жаль сообщать вам, что мой замечательный муж скончался. Через несколько дней после своего 87-летия он был госпитализирован с пневмонией, позже был переведен в реабилитационный центр, а затем врачи обнаружили у него болезнь, от которой нет лекарства. Он мирно и достойно скончался в хосписе Пэт Рош, и у него была возможность попрощаться с детьми и близкими. Ссылка на пост: https://www.facebook.com/lostinspaceremasteredbluraydiscedition/posts/pfbid021DghuXxzFrbwTE2vwfLpshEoHC8bJHkdvkt8GMbCJZG9iQwrtYA7MsbQAQgbs6Kdl

Биография Марка Годдарда

Марк Годдард (настоящее имя Чарльз Харви Годдард) родился 24 июля 1936 года в Лоуэлле, штат Массачусетс в католической семье, где было пятеро детей.

Он мечтал стать баскетболистом, стал ключевым игроком в школьной команде и привел ее к финалу чемпионата штата. А затем увлекся сценической деятельностью и поступил в Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке, позже переехал в Лос-Анджелес.

В 1959 году Годдард получил свою первую роль в сериале-вестерне от Four Star «Джонни Ринго», где сыграл помощника шерифа Ринго, персонажа по имени Калли.

Марк Годдард сыграл немало ролей в телевизионных шоу и сериалах, но наиболее известной стала его работа в научно-фантастической семейной комедии «Затерянные в космосе».

С 1991 по 2009 год он работал преподавателем актерского мастерства в школе Чемберлена штата Флорида и в Миддлборо, штат Массачусетс. В 2009 году он выпустил мемуары «To Space and Back».

Сериал «Затерянные в космосе» 1965 года

Вдохновленный книгой «Швейцарская семья Робинзонов» писателя Йоханна Давида Висса, сериал рассказывает о семействе Робинсонов, космических первопроходцев, которые пытаются найти себе новый дом в глубинах вселенной.

Джон, Морин и их трое детей путешествуют на корабле «Юпитер-2». Их сопровождают майор Дональд Уэст (Марк Годдард) и врач Захари Смит, который оказывается диверсантом, выводит семью из криогенного сна и меняет курс корабля, из-за чего люди оказываются безнадежно затерянными в бескрайнем космосе.

Удивительно, что в те годы CBS купила сериал, отказавшись от «Звездного пути», и шоу стало культовым, много раз повторяясь на популярных каналах.