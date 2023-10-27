Трансформация «Скалы»: Парижский музей Гревен перекрасил фигуру Дуэйна Джонсона после народного возмущения

Euronews сообщает весёлые и утешительные новости относительно раскритикованной восковой фигуры Дуэйна «Скалы» Джонсона, установленной в знаменитом музее Гревен в Париже.

Учитывая обширную критику и мнение самого актера, сотрудники музея сняли фигуру звезды и потратили сутки на то, чтобы вручную раскрасить её, придав более натуральный оттенок кожи.

Ив Деломмо, генеральный директор музея, сказал: «Наши мастера работали день и ночь, чтобы покрасить фигуру. Дуэйн Джонсон пообещал посетить музей во время следующего визита в Париж, и мы готовы внести в его образ любые изменения, которые он еще посоветует».

Восковая фигура Дуэйна «Скалы» Джонсона. Источник фото: Euronews

Предыстория инцидента

15 октября стало известно об установке восковой фигуры Дуэйна Джонсона в Le Musée Grévin, музее, созданном по подобию знаменитого дома мадам Тюссо в Лондоне.

Реплика борца, ставшего актёром, стала результатом конкурса Grevin Awards, объявленного музеем в марте 2022 года. Посетителям сайта музея было предложено выбрать одну из десяти мировых звёзд, чью восковую фигуру они хотели бы увидеть в залах музея.

«Скала» победил, набрав 48% голосов, опередив конкурентов: Зендаю, Илона Маска, Марго Робби, Селену Гомес и других. В результате его фигура, ростом в 1,96 м и весом в 116 кг была установлена в зале Колонн, неподалёку от Леонардо Ди Каприо.

Надо учесть, что на создание одной фигуры уходит полгода, а её стоимость колеблется от 50 до 60 тысяч евро.

И тут же на музей обрушился шквал веселой критики в интернете из-за светлого оттенка кожи фигуры актера и его одежды. Фанаты Дуэйна Джонсона изобретали способы подкрасить его реплику, находили сходство с порноактёром Джонни Синсом и Вин Дизелем, шутили по поводу того, каким образом «Скала» стал белым.

Дело в том, что у Джонсона мать самоанка, а отец – знаменитый темнокожий канадский рестлер Рокки Джонсон. А вот фигура Джонсона в музее – откровенно белый мужчина с чертами лица актёра.

Восковая фигура Дуэйна «Скалы» Джонсона: До и после

Вскоре Дуэйн отреагировал на шумиху, пообещав попросить руководство музея перекрасить его фигуру и пообещав, что позже обязательно посетит Париж и выпьет вина с самим собой.

Немного о Дуэйне Джонсоне

Бывший рестлер, выступавший под псевдонимом «Скала» (который так и остался с ним и в актёрской карьере) – один из самых знаменитых людей в современном шоу-бизнесе. Он актёр, певец, музыкант, предприниматель.

Дуэйн родился в 1972 году в семье известного рестлера Рокки Джонсона, ставшего первым чернокожим чемпионом WWF, и самоанки Аты Майвиа, промоутера Рокки.

Заработав звание одного из величайших рестлеров всех времен, Дуэйн Джонсон пошел в актёры и стал крупной звездой и в этой области, сыграв с начала 21 века во множестве крутых фильмов разных жанров, включая франшизы «Форсаж» и «Джуманджи», супергеройский блокбастер DC «Чёрный Адам», комедию «Зубная фея» и так далее.

Джонсон получил дворянский титул в знак признания его заслуг перед самоанским народом, дружит со Шварценеггером, написал мемуары, гордится дочерью Симоной, ставшей первым рестлером WWE в четвертом поколении, живёт очень насыщенной жизнью и является без преувеличения народным любимцем.