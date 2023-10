Возрождение легенды: Мухаммед Али снова потрясает мир в новом документальном фильме «Cassius X: Becoming Ali»

В начале октября 2023 года в интернете появился трейлер нового документального двухсерийного фильма «Cassius X: Becoming Ali», рассказывающего о пути боксера-новичка Кассиуса Клея, который однажды станет Мухаммедом Али.

Сюжет фильма «Cassius X: Becoming Ali»

Основное внимание в сюжете уделено начальным годам карьеры Кассиуса Марселлуса Клея-младшего, обычного парня из Луисвилля, штат Кентукки, характер которого формировался в атмосфере расовой нетерпимости.

Он начал заниматься боксом уже с 12-ти лет, после того, как у него украли велосипед, купленный им на заработанные деньги, и полицейский отвел его в спортзал, чтобы чернокожий юнец смог расплатиться с обидчиками.

Уже через несколько недель после первой тренировки Клей попал на телевидение и эмоционально заявил в камеру, что станет великим. Так начинается трудный и славный путь боксера-новичка, который приведет его к чемпионскому титулу по боксу в супертяжелом весе в 60-х годах.

Помимо спортивной карьеры сюжет фокусируется на становлении личности Али: от простого парня из рабочей семьи до одного из самых влиятельных и значимых в истории США защитников гражданских прав.

Фильм также расскажет о дружбе Мухаммеда Али с Малкольмом Икс и Элайджей Мухаммадом, которые вдохновили боксера менять имя и принимать новые убеждения, проходя трудный и часто болезненный духовный путь.

Фильм включает в себя бесценные и уникальные кадры и свидетельства родственников Али и его друзей в годы славы. Зрители увидят интервью с Атталлой Шабазз, дочерью Малкольма Икса, певицей и подругой боксера Ди Ди Шарп, со знаменитым комментатором бокса тех лет Джим Лэмпли и другими.

Проект, создание фильма и выход в прокат

Впервые о создании двухсерийного документального фильма о легенде бокса было объявлено 30 ноября 2022 года, когда Смитсоновский институт одобрил запуск проекта. Ссылка на статью, где это было: https://cineuropa.org/en/newsdetail/420230/

Руководителем проекта стал известный режиссер режиссёр Мута’Али, который признался, что для него это высокая честь, так как он наслышан о деяниях Мухаммеда Али от своих бабушки и дедушки, которые были общественными активистами.

Режиссер сообщил, что изначальная идея фильма исходила от продюсера шотландской компании Two Rivers Мика МакЭвоя, который позвонил Мута’Али еще в 2020 году и предложил стать режиссером, заодно прислав книгу, на которой основан сюжет.

Официальный сайт фильма: https://www.smithsonianchannel.com/special/cassius-x-becoming-ali

Фильм снимался в Британии и основан на биографической книге «Cassius X: A Legend In The Making» бывшего руководителя Channel 4 журналиста Стюарта Косгроува. Проект продюсировали три компании: Paramount Media Networks, Two Rivers Media и MTV Entertainment Studios.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Глазго в начале года, и только теперь, в октябре 2023 года, этот уникальный проект добрался до кинотеатров. К сожалению, 12 октября он выйдет в ограниченный прокат лишь в нескольких британских кинотеатрах, но затем появится и на онлайн сервисах.