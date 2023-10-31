Мистический экшн возрождается: «Константин 2» обещает новые сражения с тьмой в исполнении Киану Ривза

Уже почти 20 лет поклонники Киану Ривза и его персонажа из супергеройского фильма «Константин: Повелитель тьмы» ждут продолжения, которое обещали снять «когда-нибудь потом».

В 2022 году компания Warner Bros. анонсировала разработку сиквела, в котором режиссёр Фрэнсис Лоуренс объединится с Киану Ривзом, чтобы по сценарию Акивы Голдсмана создать продолжение захватывающей истории экзорциста, способного видеть демонов и полукровок и сражаться с ними на равных.

Восторг фанатов оригинального фильма угас через год противоречивых слухов на фоне отсутствия каких-либо новостей о производстве сиквела. К тому же Джеймс Ганн и Питер Сафран переделывают франшизу DC, поставив под сомнение перспективы создания продолжения.

В конце октября 2023 года Фрэнсис Лоуренс отправился в пресс-тур, представляя публике свой приквел известной франшизы «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», который выйдет на экраны 17 ноября 2023 года. На одном из мероприятий корреспонденты веб-сайта GameSpot прямо спросили режиссёра о судьбе «Константина 2».

Фрэнсис Лоуренс

Как оказалось, проект был заморожен из-за забастовки сценаристов, после которой пришлось практически заново получать права на персонажа у Vertigo.

Но теперь, утверждает режиссёр, все трудности позади, и в его руках полный контроль над проектом. Он проводит встречи с Акивой Голдсманом и Киану Ривзом, обговаривая сценарий и планируя сделать продолжение более жёстким, с рейтингом «R». Так что свет в конце тоннеля всё же забрезжил.

Фильм «Константин: Повелитель тьмы»

Этот фильм стоит особняком во всей вселенной DC. Великолепная история, наполненная отличными эффектами с потрясающей игрой Рэйчел Вайс, Киану Ривза, Тильды Суинтон и других звёзд, основана на комиксах DC Hellblazer. Другие воплощения Константина в сериалах, где его сыграл Мэтт Райан, не получили популярности. Вот трейлер фильма:

Джон Константин – экзорцист и демонолог, способный видеть потусторонних существ. Он изгоняет демонов из нашего мира и спасает людей. Когда-то он совершил самоубийство, но был реанимирован. Согласно утверждениям католической церкви, самоубийца после смерти попадет в ад, и Люцифер с нетерпением ждёт своего заклятого врага.

В это время назревает крупный демонический заговор, который Джон Константин раскрывает, благодаря Анджеле, детективу полиции, расследующей самоубийство своей сестры близнеца и обладающей, сама того не подозревая, даром сильного медиума.

Кадр из фильма “Константин”

Фильм считается одним из лучших произведений Warner Bros. и имеет солидную фан-базу во всем мире.