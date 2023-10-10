Такого мы еще не видели: Мэтт Шекман сообщил новости об экранизации «Фантастической четверки»

Теперь, когда забастовка Гильдии сценаристов завершена, а актеры находятся в стадии окончательных переговоров с кинопроизводителями, у Marvel Studios появляются новые проекты, и размах некоторых из них ошеломляет.

Режиссер Мэтт Шекман в настоящее время работает над заключительными деталями эксклюзивного сериала Apple TV+ «Монарх: Наследие монстров», который станет частью франшизы Warner Bros и Legendary MonsterVerse.

Именно Шекман назначен режиссером будущего масштабного проекта, рассказав о предстоящей экранизации комикса «Фантастическая четверка» Стивену Вайнтраубу из Collider в начале октября 2023 года.

Полное интервью по ссылке: https://collider.com/fantastic-four-movie-filming-casting-update-director-comments/

Где и когда?

Шекман поделился сведениями о том, что съемки начнутся весной в окрестностях Лондона. Пока это вся информация о локациях нового фильма. Заодно режиссер намекнул, что фильм будет поразительно отличаться от всего, что мы видели раньше.

По поводу кастинга и создания

На этот вопрос режиссер затрудняется ответить, пока продолжается актерская забастовка, но обещает, что план будет готов сразу после ее окончания. Проект будет направлен в легендарную Пайнвуд Студиос (Pinewood Studios), британскую «кузницу» кино.

Во время забастовки, признался режиссер, он и команда много работали над дизайном, декорациями и концептами нового проекта. Как только будет доступна информация о кастинге, Шекман обещает сделать громкий анонс, и он полагает, что фильм будет снят в IMAX.

Режиссер с нетерпением ожидает окончательного урегулирования претензий Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA) и студий, чтобы приступить к производству.

А что о сюжете?

Шекман отказался раскрывать детали сценария, сказав лишь, что все будет иначе, чем в комиксе, хотя необычные персонажи будут узнаваемы.

Сам комикс «Фантастическая четверка» дебютировал в ноябре 1961 года. Это история команды супергероев, членов бывшей научной экспедиции, получивших свои силы в результате воздействия таинственных лучей в космосе.

Мистер Фантастик – глава экспедиции и лидер команды. Его настоящее имя Рид Ричардс. Он обрел умение бесконечно растягивать и сжимать части тела. Женщина-невидимка – возлюбленная, а позже и жена Рида, умеющая не только исчезать из поля зрения, но и создавать прочнейшие силовые щиты. Настоящее имя Сьюзан Шторм.

Человек-факел – младший брат Сьюзан, парень по имени Джонатан, который способен левитировать и воспламеняться без ущерба для себя. Четвертый в команде получил прозвище Существо – это лучший друг Рида, опытный пилот и, после воздействия лучей, – человек, обладающий невероятной силой и несокрушимой каменной броней вместо кожи.

Поклонники комикса во всем мире с нетерпением ожидают свежего воплощения любимых героев, которое, по словам Шекмана, будет триумфальным и феерическим.

Выход «Фантастической четверки» уже запланирован на 2 мая 2025 года. Фильм станет одним из этапов шестой фазы Кинематографической вселенной Marvel (MCU).