Субботнее мероприятие Shine Away от Риз Уизерспун и ее медиакомпании Hello Sunshine

Риз Уизерспун и ее медиакомпания Hello Sunshine провели в субботу в центре Лос-Анджелеса свое первое мероприятие Shine Away, на котором присутствовало множество гостей, купивших билеты, чтобы посмотреть выступления участниц. Об этом рассказывает The Hollywood Reporter.

Shine Away позиционируется, как общественное мероприятие, «Праздник сестринства, историй и самопознания», день задушевных бесед между любимыми актрисами, исполнительницами, создательницами кино. И посвящено оно исключительно творческим женщинам. На сайте Hello Sunshine есть собственная страничка мероприятия, где о нем можно узнать подробнее. Риз Уизерспун планирует сделать этот громкий праздник ежегодным и говорит, что женские истории – отличный бизнес, люди жаждут их услышать.

Мероприятие открылось небольшим стендапом известной женщины-комика Эмили Форчун Феймстер, а затем на сцену вышла сама Риз Уизерспун, чтобы рассказать о своей компании, планах на будущее и об отношении к событиям, происходящим в мире.

Звезда вспоминала историю создания Hello Sunshine, заодно прокомментировала проведение развлекательного мероприятия на фоне разворачивающегося конфликта между Палестиной и Израилем. Риз сказала, что опустошена войной на Ближнем Востоке и хочет поддержать всех тех, кто скорбит в эту минуту.

Затем Риз Уизерспун выступила вместе со своими подругами, актрисами Дженнифер Гарнер и Минди Калинг. Из-за продолжающейся забастовки SAG-AFTRA женщины не смогли обсуждать свои прошлые проекты, но рассказали о благотворительных акциях и филантропической деятельности, которой занимаются помимо актерской работы, а также о своей дружбе.

Риз Уизерспун и Hello Sunshine

Риз Уизерспун – знаменитая голливудская актриса и продюсер 1976 года рождения. Помимо многочисленных ролей в популярных фильмах она широко известна своей благотворительностью и общественной деятельностью.

Кстати, мало кто знает, что знаменитый триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая» – совместный продукт продюсерских компаний Риз Уизерспун и ее австралийской подруги Бруны Папандрея.

В 2016 году Риз создала медиакомпанию Hello Sunshine, сфокусированную на женских историях в кино, ТВ и рекламе.

Компания курирует крупный книжный клуб, занимается актерским образованием девочек, создает популярные подкасты (в том числе «Shine On with Reese», где Уизерспун берет интервью у вдохновляющих женщин, проложивших свой путь к успеху).

«Блондинка в законе 3»

Hello Sunshine разрабатывает немало проектов и имеет обширные планы на будущее. А сама Риз Уизерспун работает на данный момент над третьей частью своей известной франшизы «Блондинка в законе». Фильм должен был выйти еще в мае 2023 года, но тогда же всё переиграли, и теперь фанаты увидят новое кино не раньше 2024 года.

Минди Калинг и Дэн Гур написали совсем новый сценарий к фильму, подробности которого держатся в секрете, проект находится в производстве, а Amazon планирует расширить франшизу за счет этого нового фильма и предстоящего сериала по мотивам трилогии.