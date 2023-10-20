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Соавтор «Шерлока» Марк Гэттис экранизирует мистический рассказ Конан Дойля

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По своей ежегодной традиции создавать на Рождество историю о привидениях, Марк Гэтисс, соавтор нашумевшего сериала BBC «Шерлок», сообщил о скорой премьере адаптации известного рассказа Артура Конана Дойла «Номер 249» («Lot №249») для британского телевидения, сообщает The Hollywood Reporter.

Гэттис выступает в качестве режиссера и сценариста. К нему присоединяется звезда «Игры престолов» и «Вечных» Кит Харингтон и Фредди Фокс, известный по сериалу «Великая» и сыгравший в британских «Мушкетерах» 2011 года короля Людовика XIII.

Марк Гэттис, Кит Харингтон и Фредди Фокс

По словам Марка Гэттиса, этот рассказ – его личный фаворит в произведениях сэра Артура Конан Дойла, и новое погружение в мир великого писателя для режиссера – огромное удовольствие.

Проект создан Adorable Media для BBC Arts и выйдет в эфир на BBC Two в это Рождество. Дистрибьютор в США пока не назван.

О чем рассказ «Номер 249»

Это мистический детектив с убийствами и призраками, события которого разворачиваются в Викторианскую эпоху. В центре сюжета группа студентов Оксфорда, один из которых занимается историей Древнего Египта и ставит сомнительные эксперименты. Когда он вскрывает саркофаг мумии, обозначенной, как экспонат № 249, в университете начинаются странные события, которые приводят к ужасающим последствиям и вызывают настоящую панику в студенческой среде.

Рассказ «Номер 249»

Впервые рассказ был экранизирован еще в 1990 году, как одна из частей фильма ужасов «Сказки с темной стороны» Джона Харринсона, но не снискал внимания зрителей. Гэттис обещает нечто свежее, захватывающее и зловещее. Посмотрим!

Сказки с темной стороны

Марк Гэттис

Британский комик, актер, продюсер, сценарист и режиссер, родившийся в 1966 году в графстве Дарем. В детстве коллекционировал окаменелости, зачитывался книгами Конан Дойля и обожал сериал «Доктор Кто». А уже в зрелом возрасте смог воплотить свои увлечения и мечты в своем творчестве.

Марк Гэттис

Бывший участник известного комедийного квартета «The League of Gentlemen», получившего престижную премию «Rose d’Or de Montreux». Он работает на радио, озвучивает мультфильмы, пишет сценарии для множества телесериалов, участвовал в создании многих хитовых британских фильмов последних лет, а также известен своими многочисленными работами для английских театральных постановок.

Марк Гэттис наиболее известен, как сценарист и актер сериалов «Шерлок», «Игра престолов», «Благие знамения», «Доктор Кто»

Марк Гэттис наиболее известен, как сценарист и актер сериалов «Шерлок», «Игра престолов», «Благие знамения», «Доктор Кто». А в 2004 году написал роман в жанре ироничного мистического детектива «Клуб Везувий», который полюбился российским читателям.

Марк Гэттис
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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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