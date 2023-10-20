Соавтор «Шерлока» Марк Гэттис экранизирует мистический рассказ Конан Дойля

По своей ежегодной традиции создавать на Рождество историю о привидениях, Марк Гэтисс, соавтор нашумевшего сериала BBC «Шерлок», сообщил о скорой премьере адаптации известного рассказа Артура Конана Дойла «Номер 249» («Lot №249») для британского телевидения, сообщает The Hollywood Reporter.

Гэттис выступает в качестве режиссера и сценариста. К нему присоединяется звезда «Игры престолов» и «Вечных» Кит Харингтон и Фредди Фокс, известный по сериалу «Великая» и сыгравший в британских «Мушкетерах» 2011 года короля Людовика XIII.

По словам Марка Гэттиса, этот рассказ – его личный фаворит в произведениях сэра Артура Конан Дойла, и новое погружение в мир великого писателя для режиссера – огромное удовольствие.

Проект создан Adorable Media для BBC Arts и выйдет в эфир на BBC Two в это Рождество. Дистрибьютор в США пока не назван.

О чем рассказ «Номер 249»

Это мистический детектив с убийствами и призраками, события которого разворачиваются в Викторианскую эпоху. В центре сюжета группа студентов Оксфорда, один из которых занимается историей Древнего Египта и ставит сомнительные эксперименты. Когда он вскрывает саркофаг мумии, обозначенной, как экспонат № 249, в университете начинаются странные события, которые приводят к ужасающим последствиям и вызывают настоящую панику в студенческой среде.

Впервые рассказ был экранизирован еще в 1990 году, как одна из частей фильма ужасов «Сказки с темной стороны» Джона Харринсона, но не снискал внимания зрителей. Гэттис обещает нечто свежее, захватывающее и зловещее. Посмотрим!

Марк Гэттис

Британский комик, актер, продюсер, сценарист и режиссер, родившийся в 1966 году в графстве Дарем. В детстве коллекционировал окаменелости, зачитывался книгами Конан Дойля и обожал сериал «Доктор Кто». А уже в зрелом возрасте смог воплотить свои увлечения и мечты в своем творчестве.

Бывший участник известного комедийного квартета «The League of Gentlemen», получившего престижную премию «Rose d’Or de Montreux». Он работает на радио, озвучивает мультфильмы, пишет сценарии для множества телесериалов, участвовал в создании многих хитовых британских фильмов последних лет, а также известен своими многочисленными работами для английских театральных постановок.

Марк Гэттис наиболее известен, как сценарист и актер сериалов «Шерлок», «Игра престолов», «Благие знамения», «Доктор Кто». А в 2004 году написал роман в жанре ироничного мистического детектива «Клуб Везувий», который полюбился российским читателям.