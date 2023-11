Последний фильм Миядзаки «Мальчик и цапля» получил английскую озвучку

Как сообщает еженедельник Variety, последний анимационный фильм гениального аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» получил англоязычное озвучивание. Работа была сделана согласно временному соглашению SAG-AFTRA о зарубежном дубляже.

Компания GKIDS, официальный дистрибьютор студии Ghibli в Америке, выпустила тизер на английском и объявила полный список актёров, которые задействованы в этой работе.

Мальчик и цапля – Тизер на английском

Юный актёр Лука Падован озвучит главного героя, 12-летнего Махито Маки, Кристиан Бэйл выступил в роли Шоичи Маки, Дейв Батиста в роли Короля попугаев, Джемма Чан отдаёт голос Нацуко, Марк Хэмилл в роли дедушки, Уиллем Дефо в роли Пеликана, Флоренс Пью озвучила Кирико, а Серую цаплю сыграл Роберт Паттинсон.

Всё это значит, что уже совсем скоро зрители всего мира смогут насладиться совершенно свежим шедевром Миядзаки, который стал первым в истории анимационным фильмом открытия кинофестиваля в Торонто, где и состоялась его премьера.

Сюжет фильма «Мальчик и цапля»

Оригинальное название истории – «Kimitachi wa Dou Ikiru ka / How Do You Live?», буквально: «Как поживаете?». Название взято из одноимённой книги о взрослении 1937 года японского писателя Ёсино Гэндзабуро, мотивы которой и легли в основу аниме. Уже в англоязычном переводе фильм получил название «The Boy and the Heron» («Мальчик и цапля»).

Миядзаки рассказывает историю 12-летнего Махито Маки, которого отец Шоичи после смерти матери отправляет жить к тётушке Нацуко в загородный дом, напоминающий усадьбу из фильма «Мой сосед Тоторо». Опустошённый тяжкой потерей, Махито не может найти себе места, пока не замечает огромную цаплю, настойчиво кружащую рядом.

Он следует за ней через тоннель (нотки «Унесённых призраками») и оказывается в другом мире, наполненном чудесами. Но самое важное для мальчика – там живет призрак его матери, которой нужна его помощь.

Премьера фильма, как уже сказано выше, состоялась 7 сентября 2023 года на кинофестивале в Торонто. Англоязычная версия выходит в кинотеатрах с 8 декабря.

Немного о Хаяо Миядзаки

Японский аниматор и режиссёр, который вместе с Исао Такахатой («Могила светлячков», «Сказание о принцессе Кагуя») сначала создал союз молодых аниматоров, а затем, в 1985 году, основал Studio Ghibli, ставшую поставщиком лучших в мире аниме. Миядзаки – один из немногих обладателей почетного «Оскара», который был вручён ему за вклад в мировое искусство кинематографа.

Фильмы Миядзаки не раз номинировались на «Оскар», а «Унесённые призраками» получили заветную статуэтку. После замечательной истории «Ветер крепчает» 2013 года Миядзаки, к огорчению миллионов поклонников его творчества, заявил о завершении карьеры.

Однако долго сидеть без дела он не смог, уже в 2016 году вернулся в кинопроизводство и начал работу над фильмом «Мальчик и птица». И совсем скоро мы сможем погрузиться в очередной завораживающий шедевр великого мастера прекрасных сказок.